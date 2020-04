China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, April 23 2020 Natural Rubber Turnover: 294,621 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest May-20 9,600 9,745 9,515 9,635 9,415 220 6,215 13,868 Jun-20 9,615 9,860 9,615 9,745 9,465 280 8 37 Jul-20 9,875 9,875 9,860 9,865 9,450 415 2 42 Aug-20 9,850 9,995 9,850 9,955 9,665 290 4 26 Sep-20 9,830 10,035 9,780 9,920 9,675 245 263,661 169,652 Oct-20 9,975 10,085 9,890 9,975 9,780 195 19 114 Nov-20 9,980 10,200 9,960 10,110 9,825 285 314 2,266 Jan-21 11,220 11,470 11,210 11,350 11,095 255 24,391 42,130 Mar-21 11,125 11,420 11,125 11,325 11,115 210 7 14 Apr-21 - - - 11,650 11,650 0 0 1 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

