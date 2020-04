China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, April 30 2020 Natural Rubber Turnover: 170,845 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest May-20 9,620 9,715 9,620 9,665 9,615 50 3,485 6,890 Jun-20 9,800 9,800 9,755 9,775 9,705 70 8 60 Jul-20 9,780 9,880 9,780 9,830 9,815 15 4 40 Aug-20 9,950 9,950 9,950 9,950 9,810 140 2 28 Sep-20 9,940 10,025 9,915 9,965 9,905 60 154,169 167,550 Oct-20 10,035 10,165 10,035 10,075 10,000 75 4 129 Nov-20 10,125 10,185 10,085 10,130 10,065 65 269 2,474 Jan-21 11,335 11,440 11,330 11,380 11,310 70 12,903 43,300 Mar-21 11,430 11,430 11,430 11,430 11,380 50 1 27 Apr-21 - - - 11,675 11,675 0 0 2 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

