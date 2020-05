China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, May 19 2020 Natural Rubber Turnover: 368,927 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,070 10,190 10,065 10,125 10,015 110 13 48 Jul-20 10,320 10,350 10,180 10,275 10,120 155 28 49 Aug-20 10,280 10,430 10,225 10,280 10,200 80 33 45 Sep-20 10,260 10,530 10,255 10,370 10,275 95 342,677 196,367 Oct-20 10,475 10,615 10,425 10,505 10,390 115 25 171 Nov-20 10,465 10,685 10,455 10,530 10,445 85 497 2,676 Jan-21 11,680 11,895 11,655 11,750 11,670 80 25,389 46,063 Mar-21 11,790 11,870 11,790 11,820 11,775 45 8 26 Apr-21 - - - 11,670 11,670 0 0 2 May-21 11,875 12,085 11,850 11,940 11,855 85 257 385 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

