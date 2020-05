China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, May 20 2020 Natural Rubber Turnover: 247,307 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,160 10,225 10,135 10,180 10,125 55 8 47 Jul-20 10,285 10,285 10,285 10,285 10,275 10 1 49 Aug-20 10,315 10,435 10,315 10,375 10,280 95 14 57 Sep-20 10,330 10,485 10,320 10,415 10,370 45 228,043 196,504 Oct-20 10,460 10,525 10,450 10,495 10,505 -10 10 169 Nov-20 10,480 10,640 10,480 10,580 10,530 50 406 2,682 Jan-21 11,650 11,840 11,650 11,770 11,750 20 18,558 45,116 Mar-21 11,875 11,875 11,875 11,875 11,820 55 1 26 Apr-21 - - - 11,740 11,670 70 0 2 May-21 11,930 12,030 11,890 11,965 11,940 25 266 499 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

