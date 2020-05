China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, May 28 2020 Natural Rubber Turnover: 248,356 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,070 10,105 9,955 10,010 10,035 -25 9 42 Jul-20 - - - 10,075 10,075 0 0 53 Aug-20 10,155 10,180 10,155 10,175 10,190 -15 14 53 Sep-20 10,265 10,300 10,150 10,235 10,275 -40 229,481 201,404 Oct-20 10,385 10,395 10,325 10,370 10,360 10 11 183 Nov-20 10,430 10,465 10,340 10,400 10,440 -40 338 3,003 Jan-21 11,595 11,640 11,470 11,565 11,600 -35 18,241 46,352 Mar-21 11,730 11,730 11,730 11,730 11,730 0 1 36 Apr-21 11,825 11,825 11,825 11,825 11,775 50 1 3 May-21 11,750 11,810 11,670 11,750 11,775 -25 260 943 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

