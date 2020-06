China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, June 2 2020 Natural Rubber Turnover: 225,531 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 - - - 9,990 9,990 0 0 40 Jul-20 10,150 10,210 10,140 10,160 10,160 0 15 56 Aug-20 - - - 10,180 10,180 0 0 53 Sep-20 10,305 10,415 10,265 10,325 10,245 80 208,059 207,497 Oct-20 10,495 10,495 10,390 10,440 10,335 105 16 184 Nov-20 10,465 10,565 10,430 10,490 10,440 50 330 2,983 Jan-21 11,630 11,720 11,585 11,640 11,560 80 16,886 46,416 Mar-21 11,770 11,770 11,770 11,770 11,730 40 1 35 Apr-21 - - - 11,865 11,865 0 0 4 May-21 11,800 11,895 11,770 11,820 11,740 80 224 1,135 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

