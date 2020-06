China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, June 3 2020 Natural Rubber Turnover: 232,961 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,120 10,145 9,945 10,100 9,990 110 10 40 Jul-20 10,240 10,255 10,225 10,240 10,160 80 8 59 Aug-20 - - - 10,180 10,180 0 0 53 Sep-20 10,300 10,445 10,300 10,390 10,325 65 217,901 205,960 Oct-20 10,450 10,535 10,450 10,480 10,440 40 9 176 Nov-20 10,495 10,600 10,495 10,555 10,490 65 351 2,985 Jan-21 11,625 11,745 11,620 11,690 11,640 50 14,466 46,913 Mar-21 11,815 11,815 11,815 11,815 11,770 45 5 30 Apr-21 - - - 11,865 11,865 0 0 4 May-21 11,810 11,960 11,810 11,880 11,820 60 211 1,211 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com