China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, June 5 2020 Natural Rubber Turnover: 427,838 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,270 10,280 10,270 - 10,000 - 4 41 Jul-20 10,200 10,450 10,200 - 10,165 - 18 44 Aug-20 10,250 10,550 10,250 - 10,220 - 3 53 Sep-20 10,295 10,665 10,290 - 10,330 - 397,992 224,773 Oct-20 10,470 10,710 10,470 - 10,445 - 26 164 Nov-20 10,495 10,815 10,495 - 10,495 - 823 3,085 Jan-21 11,625 11,945 11,620 - 11,640 - 27,912 46,365 Mar-21 12,000 12,000 12,000 - 11,815 - 6 25 Apr-21 - - - - 11,775 - 0 2 May-21 11,770 12,110 11,770 - 11,825 - 1,054 1,675 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

