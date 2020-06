China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, June 9 2020 Natural Rubber Turnover: 269,427 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 - - - 10,365 10,365 0 0 40 Jul-20 10,405 10,485 10,405 10,460 10,495 -35 4 44 Aug-20 10,545 10,575 10,545 10,560 10,555 5 2 52 Sep-20 10,590 10,685 10,530 10,620 10,630 -10 250,770 213,510 Oct-20 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 0 4 158 Nov-20 10,755 10,940 10,710 10,785 10,790 -5 574 3,148 Jan-21 11,850 11,905 11,785 11,855 11,885 -30 17,438 46,390 Mar-21 11,915 11,925 11,915 11,920 11,710 210 2 22 Apr-21 - - - 11,955 11,955 0 0 2 May-21 12,055 12,095 11,965 12,045 12,075 -30 633 1,919 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

