China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, June 11 2020 Natural Rubber Turnover: 359,156 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-20 10,350 10,575 10,350 10,460 10,375 85 2 40 Jul-20 - - - 10,390 10,390 0 0 44 Aug-20 10,535 10,535 10,495 10,505 10,525 -20 4 52 Sep-20 10,590 10,710 10,475 10,590 10,590 0 332,432 212,720 Oct-20 10,775 10,785 10,655 10,700 10,670 30 21 144 Nov-20 10,775 10,875 10,645 10,750 10,755 -5 752 3,389 Jan-21 11,830 11,930 11,740 11,825 11,830 -5 25,205 48,199 Mar-21 11,880 11,880 11,880 11,880 11,890 -10 1 23 Apr-21 - - - 11,955 11,955 0 0 2 May-21 12,020 12,110 11,925 11,995 12,010 -15 739 2,017 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

