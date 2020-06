China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Monday, June 22 2020 Natural Rubber Turnover: 186,882 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 10,235 10,235 10,170 10,195 10,100 95 4 44 Aug-20 - - - 10,290 10,290 0 0 52 Sep-20 10,480 10,505 10,325 10,400 10,380 20 170,786 210,638 Oct-20 10,550 10,550 10,450 10,505 10,495 10 29 154 Nov-20 10,640 10,660 10,500 10,565 10,560 5 393 3,984 Jan-21 11,750 11,765 11,605 11,680 11,660 20 14,638 53,294 Mar-21 11,835 11,835 11,835 11,835 11,615 220 6 21 Apr-21 - - - 11,855 11,855 0 0 2 May-21 11,930 11,945 11,785 11,865 11,845 20 1,025 2,597 Jun-21 11,915 11,915 11,915 11,915 11,755 160 1 1 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

