China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Monday, June 29 2020 Natural Rubber Turnover: 264,310 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 9,905 9,960 9,840 9,880 10,200 -320 12 42 Aug-20 - - - 10,205 10,220 -15 0 52 Sep-20 10,235 10,280 10,050 10,135 10,355 -220 233,050 227,280 Oct-20 10,195 10,210 10,175 10,190 10,450 -260 12 161 Nov-20 10,210 10,440 10,210 10,305 10,520 -215 713 4,132 Jan-21 11,565 11,565 11,340 11,430 11,635 -205 26,909 58,586 Mar-21 11,715 11,715 11,450 11,540 11,715 -175 2,279 1,300 Apr-21 11,625 11,625 11,520 11,560 11,855 -295 106 71 May-21 11,695 11,750 11,530 11,630 11,810 -180 1,229 3,055 Jun-21 - - - 11,915 11,915 0 0 1 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

