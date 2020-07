China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, July 1 2020 Natural Rubber Turnover: 155,907 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 9,920 10,120 9,920 9,990 10,055 -65 6 38 Aug-20 10,110 10,150 10,105 10,120 10,155 -35 3 51 Sep-20 10,195 10,260 10,150 10,210 10,160 50 135,218 211,442 Oct-20 10,325 10,350 10,325 10,335 10,275 60 3 150 Nov-20 10,350 10,415 10,330 10,380 10,330 50 325 4,242 Jan-21 11,430 11,495 11,405 11,455 11,445 10 16,869 61,289 Mar-21 11,510 11,575 11,490 11,535 11,495 40 2,739 4,509 Apr-21 11,565 11,595 11,545 11,570 11,575 -5 87 157 May-21 11,650 11,680 11,595 11,640 11,635 5 657 3,210 Jun-21 - - - 11,915 11,915 0 0 1 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

