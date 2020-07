China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, July 3 2020 Natural Rubber Turnover: 192,701 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 10,205 10,420 10,205 10,310 10,050 260 2 39 Aug-20 10,295 10,380 10,265 10,330 10,240 90 31 51 Sep-20 10,365 10,490 10,360 10,415 10,310 105 166,411 200,713 Oct-20 10,505 10,530 10,505 10,515 10,430 85 2 144 Nov-20 10,525 10,625 10,525 10,570 10,485 85 455 4,202 Jan-21 11,560 11,610 11,510 11,555 11,515 40 20,983 63,860 Mar-21 11,640 12,145 11,605 11,665 11,605 60 3,535 6,483 Apr-21 11,650 11,755 11,605 11,670 11,630 40 107 169 May-21 11,950 11,950 11,705 11,755 11,705 50 1,174 4,272 Jun-21 11,845 11,845 11,845 11,845 11,915 -70 1 2 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com