China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, July 7 2020 Natural Rubber Turnover: 287,577 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 10,505 10,505 10,500 10,500 10,310 190 2 39 Aug-20 - - - 10,280 10,280 0 0 51 Sep-20 10,610 10,690 10,525 10,595 10,520 75 244,281 197,000 Oct-20 10,700 10,750 10,590 10,670 10,615 55 24 152 Nov-20 10,785 10,805 10,650 10,720 10,660 60 952 4,307 Jan-21 11,650 11,715 11,555 11,630 11,590 40 34,694 65,674 Mar-21 11,770 11,800 11,645 11,720 11,680 40 5,720 6,656 Apr-21 11,790 11,790 11,745 11,755 11,735 20 14 160 May-21 11,850 11,895 11,735 11,795 11,760 35 1,890 4,934 Jun-21 - - - 11,845 11,845 0 0 2 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

