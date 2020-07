China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, July 8 2020 Natural Rubber Turnover: 317,284 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-20 10,710 10,710 10,400 10,565 10,500 65 4 38 Aug-20 10,615 10,625 10,615 10,615 10,280 335 5 51 Sep-20 10,550 10,755 10,520 10,625 10,595 30 273,197 200,774 Oct-20 10,675 10,785 10,660 10,705 10,670 35 22 153 Nov-20 10,680 10,820 10,650 10,715 10,720 -5 2,536 5,010 Jan-21 11,595 11,705 11,540 11,620 11,630 -10 33,793 68,334 Mar-21 11,695 11,805 11,635 11,715 11,720 -5 5,548 6,882 Apr-21 11,775 11,815 11,720 11,760 11,755 5 41 154 May-21 11,770 11,865 11,720 11,790 11,795 -5 2,121 5,444 Jun-21 11,920 11,975 11,875 11,925 11,845 80 17 15 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

