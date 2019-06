Sacyr : 13/06/2019 Aumentos y reducciones del capital social. - Información sobre dividendos 0 06/13/2019 | 04:44pm EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SACYR, S.A.("Sacyr"), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente: INFORMACIÓN RELEVANTE Sacyr ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas ("scrip dividend") adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr bajo el punto octavo, apartado 8.1, de su orden del día celebrada, en segunda convocatoria, en el día de hoy, 13 de junio de 2019. Se adjunta a los efectos previstos en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, el documento informativo relativo al referido aumento de capital que incluye el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta así como el calendario previsto de la operación. Madrid, 13 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Manrique Cecilia. [ANEXO] DOCUMENTO INFORMATIVO AUMENTO DE CAPITAL DE SACYR, S.A. CON CARGO A RESERVAS 13 de junio de 2019 Este documento ha sido elaborado conforme a lo establecido en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. 1 DOCUMENTO INFORMATIVO AUMENTO DE CAPITAL DE SACYR, S.A. CON CARGO A RESERVAS 1. Objeto Antecedentes

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A. (la " Sociedad ") celebrada en el día de hoy, 13 de junio de 2019, en segunda convocatoria, acordó, bajo el punto octavo, apartado 8.1, de su orden del día, un aumento del capital social con cargo a beneficios o reservas (" scrip dividend "), por importe nominal máximo de hasta 18.000.000 de euros mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie, y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y sin prima de emisión representadas por medio de anotaciones en cuenta delegando su ejecución, con facultades expresas de sustitución, en el Consejo de Administración dentro del plazo máximo de un año a contar desde la fecha de dicha junta (el

" Aumento de Capital ").

En ejercicio de la indicada delegación de facultades de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 13 de junio de 2019, acordó ejecutar el Aumento de Capital en el día de hoy, fijar la mayoría de sus términos y condiciones y delegar en el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, la facultad de fijar el resto de los términos y las condiciones del Aumento de Capital. Objeto

Este documento informativo (el " Documento Informativo ") se emite a efectos de lo previsto en el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, conforme al cual no será necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la admisión a cotización de las nuevas acciones de la Sociedad que se emitan con ocasión del Aumento de Capital " siempre que las citadas acciones sean de la misma clase de las que ya han sido admitidas a negociación en el mismo mercado y que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta ".

El Documento Informativo se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y en la página web corporativa de la Sociedad ( www.sacyr.com ). 2 2. Finalidad del Aumento de Capital La actual situación de los mercados de capitales recomienda que las compañías mantengan sus fondos propios y estructura de tesorería; no obstante, dicha recomendación no debe ser óbice para que las mismas atiendan una de sus obligaciones principales con sus accionistas, tal y como es la posibilidad de su remuneración, si dispusieran de medios para ello. Así, las últimas tendencias seguidas en materia de retribución a los accionistas por compañías del IBEX-35 han tenido su materialización en los denominados programas de remuneración, dividendo flexible o "scrip dividend"; dichos programas, articulados a través de operaciones de aumento de capital con cargo a beneficios o reservas con compromisos por parte de las sociedades de compra de los derechos de asignación gratuita, habilitaban a los accionistas a percibir una retribución en efectivo, si así lo desean, o recibir acciones de la sociedad con la fiscalidad propia de las acciones liberadas. Con estos planes de retribución: El accionista es remunerado en tanto podrá, sí así lo considera, transmitir sus derechos de asignación gratuita en el mercado o a la propia sociedad (la cual asume un compromiso firme para su compra). Permite la posibilidad de mantener la estructura de recursos propios (en mayor medida que si se llevara a cabo una distribución de dividendos), en tanto pueden existir accionistas que opten por mantener su participación en el capital y no transmitir a la sociedad sus derechos de asignación gratuita. Con el Aumento de Capital se ofrece a los accionistas de la Sociedad, la posibilidad de percibir una retribución en efectivo, si así lo desean, o recibir acciones de la Sociedad o una combinación de ambas posibilidades. 3. Detalles del Aumento de Capital 3.1 Funcionamiento De conformidad con los términos previstos para la ejecución del Aumento de Capital, los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares. Estos derechos de asignación gratuita serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un periodo de quince días naturales a contar desde el día hábil bursátil siguiente al de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita se convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión de la Sociedad que 3 serán atribuidas a quienes en ese momento sean titulares de un número determinado de derechos de asignación gratuita. Por tanto, con ocasión del Aumento de Capital, los accionistas de la Sociedad tendrán la opción, a su libre elección, de: No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final del periodo de negociación, los accionistas recibirán el número de acciones nuevas, en la proporción que les corresponda, totalmente liberadas. Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a la Sociedad en virtud del compromiso de compra asumido por parte de la Sociedad a un precio fijo garantizado, el cual se detalla en la sección 3.3 de este Documento Informativo. De esta forma, el accionista optaría por monetizar sus derechos percibiendo efectivo en lugar de recibir acciones. Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado. En este caso, los accionistas también optarían por monetizar sus derechos, si bien en este caso no recibirían un precio fijo garantizado, ya que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones del mercado, en general, y del precio de cotización de los derechos de asignación gratuita, en particular. Además, los accionistas de la Sociedad podrán, a su libre elección, combinar cualesquiera de las opciones mencionadas en los apartados a) a c) anteriores. Los accionistas que no comuniquen su elección recibirán el número de acciones nuevas que les corresponda de conformidad con los términos del Aumento de Capital. 3.2 Número máximo de acciones nuevas a emitir, número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva e importe nominal máximo del Aumento de Capital El Consejo ha decidido fijar el número máximo de acciones nuevas de la Sociedad a emitir en ejecución del Aumento de Capital en 14.579.360 siendo, por tanto, el importe nominal máximo del Aumento de Capital de 14.579.360 euros. Se ha determinado, mediante la realización de las operaciones aritméticas previstas en las fórmulas aprobadas por la Junta General de Accionistas, los términos y condiciones del Aumento de Capital que constan a continuación. Número máximo de acciones nuevas a emitir

El número máximo de acciones nuevas de la Sociedad a emitir en ejecución del Aumento de Capital es de 14.579.360 siendo, por tanto, el importe nominal máximo del Aumento de Capital de 14.579.360 euros, resultado de multiplicar 4 el número máximo de acciones nuevas a emitir por 1 euro, que es el valor nominal de cada una de ellas. No obstante, el número de acciones que efectivamente se emita en el Aumento de Capital podrá ser inferior, pues dependerá del número de accionistas que opten por transmitir sus derechos de asignación gratuita. La Sociedad renunciará a las acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita que haya adquirido en aplicación de su compromiso irrevocable de compra indicado en el apartado 3.3 siguiente de este Documento Informativo, por lo que únicamente se emitirán las acciones nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita no adquiridos por la Sociedad en ejecución de ese compromiso. En cualquier caso, el número definitivo de acciones que se emitan en el Aumento de Capital será oportunamente comunicado mediante hecho relevante. Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta y se regirán por la normativa reguladora del mercado de valores, siendo la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades participantes las encargadas de la llevanza del registro contable. Número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva

De conformidad con la fórmula aprobadas por la Junta General de Accionistas, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva de la Sociedad será igual al resultado de dividir (i) el número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha del acuerdo de ejecución del Aumento de Capital (esto es, en el día de hoy, 13 de junio de 2019) entre (ii) el número de acciones nuevas a emitir con motivo del Aumento de Capital (redondeado al número entero más cercano y, en caso de que el resultado fuera justo la mitad de un número entero, al número entero inmediatamente superior, caso de que el resultado no fuera un número entero).

Se hace constar que el número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de adopción del acuerdo de ejecución del Aumento de Capital (esto es, en el día de hoy, 13 de junio de 2019) es de 568.595.065 y el número de acciones nuevas a emitir con motivo del Aumento de Capital, tal y como se ha indicado en el apartado (i) anterior, es 14.579.360.

En consecuencia, el número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 39. Cada acción de la Sociedad otorga un derecho de asignación gratuita. Se hace constar que con el propósito de que el número de acciones nuevas a emitir con motivo del Aumento de Capital mantenga exactamente la proporción de una acción nueva por cada 39 5 acciones en circulación, la Sociedad ha renunciado a 25 derechos de asignación gratuita que le corresponden como titular de acciones propias en autocartera. Los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido acciones de la Sociedad hasta el día de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuya publicación está prevista para el 17 de junio de 2019, recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sean titulares. Por tanto, cada uno de los referidos accionistas tendrá derecho a recibir una acción nueva por cada 39 acciones antiguas que le correspondan en la referida fecha. Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad no gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas, sin perjuicio de las modificaciones que procedan con respecto a la relación de conversión en virtud de los términos de cada emisión. (iii)Importe nominal máximo del Aumento de Capital El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a 14.579.360 euros. No obstante, como ya se ha indicado, el importe en que efectivamente se aumentará el capital social de la Sociedad será el resultante de multiplicar el número definitivo de acciones emitidas por su valor nominal, esto es, por un 1 euro. Como antes ha quedado indicado, con la finalidad de asegurar que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el número de acciones nuevas que se emitan en el contexto del Aumento de Capital sean números enteros, la Sociedad renuncia a 25 derechos de asignación gratuita correspondientes a 25 acciones propias en autocartera de las que es titular. 3.3 Compromiso irrevocable de compra El precio fijo al que la Sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de 0,054 euros bruto por cada derecho, importe que resulta de la fórmula aprobada por la Junta General de Accionistas que se indica a continuación (redondeando el resultado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior): Precio de Compra = ((Precio Cotización * NACirc) / (NACirc+NAN))/ DAG Siendo: 6 Precio Cotización : la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en las cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha del correspondiente acuerdo de ejecución del Aumento de Capital (esto es, los días 6, 7, 10, 11 y 12 de junio de 2019.

: la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) en las cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha del correspondiente acuerdo de ejecución del Aumento de Capital (esto es, los días 6, 7, 10, 11 y 12 de junio de 2019. NACirc : el número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha del acuerdo de ejecución del Aumento de Capital ( esto es, en el día de hoy, 13 de junio de 2019), que es 568.595.065.

: el número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha del acuerdo de ejecución del Aumento de Capital ( que es 568.595.065. NAN : el número de acciones nuevas máximo a emitir conforme al importe del Aumento de Capital fijado (que es 14.579.360, según se ha indicado en el apartado 3.2 anterior).

: el número de acciones nuevas máximo a emitir conforme al importe del Aumento de Capital fijado (que es 14.579.360, según se ha indicado en el apartado 3.2 anterior). DAG : el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva (que es 39, según se ha indicado en el apartado 3.2 anterior). Por tanto: Precio de Compra = ((2,1669*568.595.065) / (568.595.065 + 14.579.360))/39 0,054 euros (resultado redondeado a la milésima de euro más cercana) En consecuencia, los accionistas que se encuentren legitimados para ello y opten por esta alternativa, podrán vender sus derechos de asignación gratuita a la Sociedad a un precio fijo de 0,054euros bruto por cada derecho. Este compromiso de compra se extiende únicamente a los derechos de asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el mercado. Este compromiso de compra estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo de diez días naturales, desde el 18 de junio de 2019 al 27 de junio de 2019, ambos inclusive, de acuerdo con el calendario estimado del Aumento de capital establecido en la sección 4.1 siguiente. La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como consecuencia del compromiso de compra se realizará con cargo a beneficios o reservas previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 4. Detalles de la ejecución del Aumento de Capital 4.1 Calendario tentativo El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente: 7 13 de junio de 2019 Comunicación, mediante hecho relevante, de este documento informativo, que contendrá, entre otras materias, información sobre el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio de compromiso de compra de derechos que asumirá Sacyr.

17 de junio de 2019 Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad con derecho a participar en el Aumento de Capital (last trading date). 18 de junio de 2019 Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en el Aumento de Capital ( ex-date ). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad. 19 de junio de 2019 Fecha de determinación por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita ( record-date).

( 27 de junio de 2019 Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.

2 de julio de 2019 Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad. 4 de julio de 2019 Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.

5 de julio de 2019 Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pública de Aumento de Capital. 8 Fecha estimada para la presentación a inscripción de la escritura de Aumento de Capital en el registro mercantil. 24 de julio de 2019 Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas. El anterior calendario es tentativo, en tanto el mismo está sujeto a plazos y a la obtención de las correspondientes autorizaciones cuyo cumplimiento es ajeno al control de la Sociedad. 4.2 Asignación de los derechos de asignación gratuita y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuya publicación está prevista para el 17 de junio de 2019. La asignación se realizará con sujeción a las reglas, sistemas y procedimientos de compensación y liquidación de valores que resulten de aplicación. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que deriven y podrán ser negociados en el mercado. El periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) comenzará el día hábil bursátil siguiente al día de publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (es decir, el 18 de junio de 2019) y tendrá una duración de quince días naturales (es decir, del 18 de junio de 2019 al 2 de julio de 2019, ambos inclusive). Este periodo no será prorrogable. Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, sus titulares podrán optar entre recibir acciones nuevas de la Sociedad o un importe equivalente al precio de compra fijo y garantizado que les corresponda en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los titulares de derechos de asignación gratuita que deseen aceptar el compromiso irrevocable de compra de los referidos derechos asumido por la Sociedad de conformidad con los términos anteriormente indicados, y, de este modo, recibir un importe en dinero equivalente al precio de compra fijo y garantizado que les corresponda deberán comunicar su decisión a la entidad en que tengan depositadas sus acciones.Este compromiso de compra se extiende únicamente a los derechos de asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el mercado. Para decidir entre las opciones que la Sociedad ofrece con ocasión del Aumento de Capital, los titulares de derechos de asignación gratuita deberán dirigirse a las 9 entidades en las que tengan depositadas sus acciones dentro de los plazos correspondientes teniendo en cuenta el calendario incluido en la sección 4.1 anterior de este Documento Informativo. La ausencia de comunicación expresa implicará que el accionista recibirá el número de acciones nuevas en la proporción que le corresponda totalmente liberadas1. Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades participantes, sean titulares de derechos de asignación gratuita en la indicada proporción. 4.3 Gastos y comisiones El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas. La Sociedad asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con el Aumento de Capital. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita que libremente determinen. 5. Número y naturaleza de las nuevas acciones a emitir 5.1 Valor nominal, representación y tipo de emisión de las nuevas acciones Las acciones nuevas que se emitan con ocasión del Aumento de Capital serán acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas 1Es posible que, una vez terminado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, el número de derechos que posea un titular determinado sea un número tal que, teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo a las que se hace referencia en este Documento Informativo, no dé derecho a recibir un número entero de acciones. En ese caso, la entidad en la que el titular de los derechos de asignación gratuita los tenga depositados podrá vender el número de derechos que resulte en una fracción de acción nueva, de forma tal que el titular perciba el producto de la venta en efectivo y no pierda el valor intrínseco a dichos derechos. No obstante, esta posibilidad está sujeta a los términos y condiciones del contrato de depósito y administración de valores que se haya suscrito con la entidad depositaria de que se trate o a las instrucciones que el titular de los derechos le haya impartido. 10 de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y a sus entidades participantes. Las nuevas acciones se emitirán a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponderá con su valor nominal y serán asignadas gratuitamente a los accionistas en los términos indicados anteriormente. Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha en que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado. Contraprestación y balance que sirve de base al Aumento de Capital

El Aumento de Capital no comporta desembolso alguno para los accionistas de la Sociedad. El desembolso se realizará íntegramente con cargo a las reservas de libre disposición de la cuenta de reservas voluntarias.

El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, que fue debidamente auditado por los auditores de cuentas de la Sociedad y aprobado por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 13 de junio de 2019, bajo el punto primero del orden del día de la misma. Acciones en depósito

Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que, una vez emitidas, no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita.

Trascurridos tres años desde la fecha de finalización del referido periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. Solicitud de admisión a negociación

La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas que se emitan como consecuencia del Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentará los documentos que sean precisos para la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas haciéndose constar expresamente el 11 sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación oficial. En Madrid, a 13 de junio de 2019. Por Sacyr, S.A. D. Manuel Manrique Cecilia Presidente del Consejo de Administración 12 Attachments Original document

