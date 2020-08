Salcef S p A : Informativa relativa alle operazioni su azioni proprie 0 08/17/2020 | 05:43pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICATO STAMPA INFORMATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE Roma, 17 Agosto 2020 - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 2020, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020 ("Buyback"), come comunicato al mercato in pari data, Salcef Group S.p.A. (la "Società") comunica di aver provveduto all'acquisto su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), nel periodo compreso tra il 10 Agosto 2020 e il 14 Agosto 2020 inclusi, n. 5.122 azioni ordinarie proprie (CODICE ISIN: IT0005388266) per un controvalore complessivo di Euro 59.639,91. Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di Banca Akros, intermediario incaricato in piena indipendenza ed autonomia per l'attuazione del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie. Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti, per un ammontare di massimi n. 300.000 azioni, hanno la finalità di costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria, nonché di dare esecuzione a futuri piani di incentivazione azionaria a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e delle società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione. Sulla base delle informazioni fornite dal suddetto intermediario incaricato, si riporta di seguito il riepilogo delle operazioni di acquisto effettuate su AIM Italia su base giornaliera in forma aggregata e, in allegato, in forma dettagliata: Data Numero Azioni Ordinarie Acquistate Prezzo Medio (Euro) Controvalore (Euro) 10/08/2020 1.604 11,6343 18.661,42 11/08/2020 1.081 11,6361 12.578,62 12/08/2020 1.000 11,7000 11.700,00 13/08/2020 1.000 11,6450 11.645,00 14/08/2020 437 11,5672 5.054,87 A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 14 Agosto 2020 la Società detiene n. 254.405 azioni proprie, pari allo 0,5917% del capitale sociale avente diritto di voto. *** Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive. *** Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni. *** Contact: Barabino & Partners Stefania Bassi Email: s.bassi@barabino.it Tel: +39 335 62 82 667 www.barabino.it Salcef Group S.p.A. Investor Relations Diego Paniccia Email: investor.relations@salcef.com Tel: +39 06 416281 www.salcef.com Nomad Banca Akros S.p.A. Matteo Sacco Tel: +39 02 434441 ALLEGATO TRADE TRADE GROSS DATE TIME SIDE QUANTITY PRICE 10/08/2020 11:57:02 BUY 54 11,65 10/08/2020 11:57:02 BUY 46 11,65 10/08/2020 13:39:23 BUY 6 11,65 10/08/2020 13:39:23 BUY 244 11,65 10/08/2020 14:44:03 BUY 150 11,6 10/08/2020 14:44:03 BUY 204 11,6 10/08/2020 14:44:03 BUY 250 11,65 10/08/2020 15:22:49 BUY 150 11,6 10/08/2020 16:19:32 BUY 250 11,65 10/08/2020 16:19:32 BUY 250 11,65 11/08/2020 11:44:24 BUY 200 11,65 11/08/2020 11:56:01 BUY 200 11,55 11/08/2020 13:37:51 BUY 100 11,7 11/08/2020 14:56:56 BUY 1 11,6 11/08/2020 17:07:20 BUY 200 11,65 11/08/2020 17:07:20 BUY 200 11,65 11/08/2020 17:07:20 BUY 100 11,65 11/08/2020 17:07:20 BUY 80 11,65 12/08/2020 09:56:02 BUY 100 11,7 12/08/2020 16:08:03 BUY 800 11,7 12/08/2020 17:27:47 BUY 100 11,7 13/08/2020 11:39:20 BUY 100 11,7 13/08/2020 13:35:16 BUY 100 11,65 13/08/2020 13:35:16 BUY 200 11,6 13/08/2020 13:35:16 BUY 200 11,6 13/08/2020 13:35:16 BUY 200 11,7 13/08/2020 13:56:10 BUY 200 11,65 14/08/2020 11:04:31 BUY 150 11,55 14/08/2020 11:04:31 BUY 137 11,55 14/08/2020 14:21:09 BUY 150 11,6 Attachments Original document

