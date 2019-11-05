Sanshin Electronics : Summary of Financial Results for the First Half of the Fiscal Year Ending March 31, 2020 (Original Japanese version. English version is coming soon.)

三信電気㈱（8150）2020年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米中の貿易摩擦や英国の欧州連合離脱問題、中国の景気減速等 景気の下振れリスクは解消されず、また我が国経済においても、輸出や生産の弱さが続くなど、景気の先行きに不 透明感が強まりました。当社グループの事業領域であるエレクトロニクス業界におきましては、ＡＩ（人工知能、 Artificial Intelligence）をはじめ、自動車の運転支援システムやＩｏＴ（Internet of Things）、Ｍ２Ｍ

（Machine to Machine）等に関連する市場の成長が続きました。また、国内のＩＣＴ業界におきましては、「働 き方改革」といった企業の労働生産性向上を目的とした投資を含む、クラウドやセキュリティ関連の需要が増加 し、その他ビッグデータ関連の投資も堅調に推移しました。

このようななか、当社グループでは2021年３月期を最終年度とするＶ70中期経営計画のもと、自己資本当期純利 益率（ＲＯＥ）５％及び経常利益30億円の達成に向け、デバイス事業では高付加価値化が可能なコアデバイス事業 と、新規海外商材の取扱いやＩｏＴ関連ビジネスを中心とした戦略デバイス事業の売上高拡大に努めた一方、総じ て収益率の低いボリュームビジネスについてはリスクと採算性を見極めながら最適化を進めるなど、高収益体質へ の転換に注力しました。また、ソリューション事業では将来に向けた収益基盤の確立を目指し、三信データセンタ ーを軸にクラウド事業の強化に注力するとともに、顧客数の拡大に向けた取り組みの強化にも努めました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は664億13百万円（前年同期比8.3％減）となったも のの、売上高総利益率の改善や販管費の削減等により、営業利益は11億91百万円（前年同期比68.9％増）となりま した。経常利益も自己株式取得費用等を計上した前年同期と比べ、営業外損益が改善したことにより11億18百万円 （前年同期比103.1％増）となりました。これらの結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億59百万円（前年 同期比98.5％増）となりました。

なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。

（デバイス事業）

デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶 ディスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ等）の販売に加え、ソフト開発やモジ ュール開発等の技術サポートを行っております。

当第２四半期連結累計期間におきましては、前年同期に比べボリュームビジネスが減少したことに加え、コアデ バイス事業における一部取扱い製品の生産終了や家庭用ゲーム機向けの減少等もあり、売上高は594億51百万円 （前年同期比9.5％減）となりました。一方、損益面につきましては、事業ポートフォリオ改革の推進により売上 高総利益率が向上し、また、販管費も減少したことから、セグメント利益は4億88百万円（前年同期比81.0％増） となりました。

（ソリューション事業）

ソリューション事業におきましては、情報通信ネットワーク事業を核に主に民間企業や官公庁、自治体向けにイ ンフラ設計や構築、その運用保守を行っております。特に基幹業務系のシステムにつきましてはパッケージソフト の提供から個別開発によるカスタマイズなど派生するサービスも提供しております。また、放送局やプロダクショ ン向けに海外の仕入先製品を中心とした映像コンテンツの編集や送出、配信システムの構築も行っております。

当第２四半期連結累計期間におきましては、前年同期に大型案件のあった公共分野の販売が減少に転じたもの の、その他の分野の販売が総じて好調に推移したことから、売上高は69億61百万円（前年同期比3.8％増）、損益 面につきましても、増収効果に加えて売上高総利益率が向上したことから、セグメント利益は6億29百万円（前年 同期比124.3％増）となりました。