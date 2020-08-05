Sanshin Electronics : Summary of Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending March 31, 2021 (Original Japanese version. English version is coming soon.)

三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が企業の投資を含め様々な経済 活動の停滞を招くなど急速に悪化し、その後各国において徐々に経済活動再開の動きが見られつつあるものの、極 めて厳しい状況となりました。

当社グループの事業領域であるエレクトロニクス業界におきましては、半導体や電子部品の販売先である自動車 関連市場が新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け低迷するなど厳しい状況となりました。また、国内のＩＣ Ｔ業界におきましては、企業におけるリモートワーク環境の整備に向けた投資が活発化する動きが見られました が、東京オリンピック・パラリンピックの開催延期や景気後退に伴い、企業のＩＴ投資は抑制傾向となりました。

このようななか、当社グループにおきましては、デバイス事業では主要仕入先であったルネサスエレクトロニク ス株式会社との特約店契約の解消（本年６月末）に伴い、海外半導体メーカー製品の販売拡大に向けた人的リソー スのシフトを進めるとともに、車載関連やＡＩ／ＩｏＴを切り口とした新規商材やビジネスモデルの開拓に努める など、抜本的な収益構造の転換に努めました。ソリューション事業では将来に向けた収益基盤の確立を目指し、三 信データセンターを軸にクラウド事業の強化に注力するとともに、顧客基盤数の拡大に向けた取り組みの強化にも 努めました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は217億58百万円（前年同期比19.7％減）となり、 損益面につきましても、販管費は減少したものの売上総利益の減少が影響し、営業損失は80百万円（前年同期は2 億47百万円の営業利益）、経常損失は61百万円（前年同期は2億18百万円の経常利益）となりました。また、政策 保有株式の一部を売却したことにより特別利益の計上があったものの、当第１四半期連結累計期間における賞与引 当金等の帰属期間に伴い将来減算一時差異が減少し、繰延税金資産の一時的な取り崩しの影響を受けたことから、 親会社株主に帰属する四半期純損失は1億66百万円（前年同期は54百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失） となりました。

なお、セグメント別の業績概況は次のとおりであります。

（デバイス事業）

デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液 晶ディスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソ フト開発やモジュール開発等の技術サポートを行っております。

当第１四半期連結累計期間におきましては、前年同期に比べボリュームビジネスが減少したことに加え、新型 コロナウイルス感染拡大に伴い、顧客および仕入先における生産活動が停滞したことから、コアデバイス事業お よび戦略デバイス事業も減少し、売上高は193億64百万円（前年同期比19.2％減）となりました。損益面につき ましても、販管費は減少したものの売上総利益の減少が影響し、セグメント損失は1億43百万円（前年同期は59 百万円のセグメント利益）となりました。

（ソリューション事業）

ソリューション事業では、ネットワーク機器やセキュリティ製品、基幹系業務システム、クラウドやデータセ ンターを組み合わせ、お客様毎に最適なＩＣＴインフラを提供しております。また、ＡＩ／ＩｏＴ等の革新的な 技術やクラウドネイティブにより進化し続けるテクノロジーにも対応し、設計や構築、運用保守まで一貫して行 っております。

当第１四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響はデバイス事業に比べ軽微に 留まったものの、総じて好調に推移した前年同期に比べ、全てのビジネス・ユニットで販売が減少したことか ら、売上高は23億93百万円（前年同期比23.5％減）となりました。また、損益面につきましても、売上高総利益 率が向上したものの売上高の減少を補うには至らず、セグメント利益は82百万円（前年同期比48.0％減）となり ました。