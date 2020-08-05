Sanshin Electronics : Summary of Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending March 31, 2021 (Original Japanese version. English version is coming soon.)
08/05/2020 | 02:12am EDT
2021年３月期
第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年８月５日
上場会社名
三信電気株式会社
上場取引所 東
コード番号
8150
ＵＲＬ
http://www.sanshin.co.jp
代表者
（役職名） 代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ） （氏名）鈴木
俊郎
問合せ先責任者
（役職名） 取締役 常務執行役員財経本部長
（氏名）御園
明雄
ＴＥＬ 03-3453-5111
四半期報告書提出予定日
2020年８月７日
配当支払開始予定日
－
四半期決算補足説明資料作成の有無： 無
四半期決算説明会開催の有無
： 無
(百万円未満切捨て）
１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６月30日）
（１）連結経営成績（累計）
（％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
百万円
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
2021年３月期第１四半期
21,758
△19.7
△80
－
△61
－
△166
－
2020年３月期第１四半期
27,095
△7.8
247
－
218
－
△54
－
（注）包括利益
2021年３月期第１四半期 △136百万円 （－％）
2020年３月期第１四半期 △448百万円（－％）
１株当たり
潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭
円 銭
2021年３月期第１四半期
△8.70
－
2020年３月期第１四半期
△2.85
－
（２）連結財政状態
総資産
純資産
自己資本比率
百万円
百万円
％
2021年３月期第１四半期
70,790
40,830
57.6
2020年３月期
73,659
42,029
57.0
（参考）自己資本
2021年３月期第１四半期
40,784百万円
2020年３月期
41,982百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末
第２四半期末
第３四半期末
期末
合計
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
2020年３月期
－
15.00
－
55.00
70.00
2021年３月期
－
2021年３月期（予想）
8.00
－
－
－
（注）１
直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有
２
2021年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では業績予想が困難なことから記載しておりません。業
績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。
３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属
１株当たり
する当期純利益
当期純利益
百万円
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
円 銭
第２四半期（累計）
52,000
△21.7
400
△66.4
350
△68.7
300
△65.1
15.64
通期
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注）１
直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有
２
通期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響及び主要な仕入先との特約店契
約の解消による影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから記載しておりません。業績予想の
開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。
注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 新規 －社 （社名）－、除外 －社 （社名）－
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
①
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
： 無
②
①以外の会計方針の変更
： 無
③
会計上の見積りの変更
： 無
④
修正再表示
： 無
（４）発行済株式数（普通株式）
①
期末発行済株式数（自己株式を含む）
2021年３月期１Ｑ
24,281,373株
2020年３月期
24,281,373株
②
期末自己株式数
2021年３月期１Ｑ
5,101,110株
2020年３月期
5,101,110株
③
期中平均株式数（四半期累計）
2021年３月期１Ｑ
19,180,263株
2020年３月期１Ｑ
19,178,059株
（注）期末自己株式数には、取締役（社外取締役を除く）を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有す る当社株式（2021年３月期１Ｑ 136,700株、2020年３月期 136,700株）が含まれております。また、本信託 が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（2021年３月期１
136,700株、2020年３月期１Ｑ 139,000株）。
四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。
業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であっ
て、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、様々な要因により予想数値と 大きく異なる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想など の将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………
2
（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………
2
（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………
3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
………………………………………………………………
3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………
4
（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………
4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
………………………………………………………
5
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………
7
（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………
7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
…………………………………………………………
7
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………
7
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（１）経営成績に関する説明
当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が企業の投資を含め様々な経済 活動の停滞を招くなど急速に悪化し、その後各国において徐々に経済活動再開の動きが見られつつあるものの、極 めて厳しい状況となりました。
当社グループの事業領域であるエレクトロニクス業界におきましては、半導体や電子部品の販売先である自動車 関連市場が新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け低迷するなど厳しい状況となりました。また、国内のＩＣ Ｔ業界におきましては、企業におけるリモートワーク環境の整備に向けた投資が活発化する動きが見られました が、東京オリンピック・パラリンピックの開催延期や景気後退に伴い、企業のＩＴ投資は抑制傾向となりました。
このようななか、当社グループにおきましては、デバイス事業では主要仕入先であったルネサスエレクトロニク ス株式会社との特約店契約の解消（本年６月末）に伴い、海外半導体メーカー製品の販売拡大に向けた人的リソー スのシフトを進めるとともに、車載関連やＡＩ／ＩｏＴを切り口とした新規商材やビジネスモデルの開拓に努める など、抜本的な収益構造の転換に努めました。ソリューション事業では将来に向けた収益基盤の確立を目指し、三 信データセンターを軸にクラウド事業の強化に注力するとともに、顧客基盤数の拡大に向けた取り組みの強化にも 努めました。
この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は
217億 58百万円（前年同期比 19.7％減）となり、 損益面につきましても、販管費は減少したものの売上総利益の減少が影響し、営業損失は 80百万円（前年同期は 2 億 47百万円の営業利益）、経常損失は 61百万円（前年同期は 2億 18百万円の経常利益）となりました。また、政策 保有株式の一部を売却したことにより特別利益の計上があったものの、当第１四半期連結累計期間における賞与引 当金等の帰属期間に伴い将来減算一時差異が減少し、繰延税金資産の一時的な取り崩しの影響を受けたことから、 親会社株主に帰属する四半期純損失は 1億 66百万円（前年同期は 54百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失） となりました。
なお、セグメント別の業績概況は次のとおりであります。
（デバイス事業）
デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液 晶ディスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソ フト開発やモジュール開発等の技術サポートを行っております。
当第１四半期連結累計期間におきましては、前年同期に比べボリュームビジネスが減少したことに加え、新型 コロナウイルス感染拡大に伴い、顧客および仕入先における生産活動が停滞したことから、コアデバイス事業お よび戦略デバイス事業も減少し、売上高は
193億 64百万円（前年同期比 19.2％減）となりました。損益面につき ましても、販管費は減少したものの売上総利益の減少が影響し、セグメント損失は 1億 43百万円（前年同期は 59 百万円のセグメント利益）となりました。
（ソリューション事業）
ソリューション事業では、ネットワーク機器やセキュリティ製品、基幹系業務システム、クラウドやデータセ ンターを組み合わせ、お客様毎に最適なＩＣＴインフラを提供しております。また、ＡＩ／ＩｏＴ等の革新的な 技術やクラウドネイティブにより進化し続けるテクノロジーにも対応し、設計や構築、運用保守まで一貫して行 っております。
当第１四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響はデバイス事業に比べ軽微に 留まったものの、総じて好調に推移した前年同期に比べ、全てのビジネス・ユニットで販売が減少したことか ら、売上高は
23億 93百万円（前年同期比 23.5％減）となりました。また、損益面につきましても、売上高総利益 率が向上したものの売上高の減少を補うには至らず、セグメント利益は 82百万円（前年同期比 48.0％減）となり ました。
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
（２）財政状態に関する説明 （資産）
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて
28億 69百万円減少し、 707億 90百万円 となりました。これは主に未収消費税等の減少 30億 48百万円、売上債権の減少 26億 79百万円、商品の増加 20億 13百 万円、現金及び預金の増加 7億 6百万円等によるものです。
（負債）
当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて
16億 70百万円減少し、 299億 59百万円と なりました。これは主に仕入債務の減少 23億 66百万円、短期借入金の増加 7億円等によるものです。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて
11億 99百万円減少し、 408億 30百万円 となりました。これは主に利益剰余金の減少 12億 29百万円、為替換算調整勘定の減少 67百万円、その他有価証券評 価差額金の増加 93百万円等によるものです。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、依然として不透明感が強く、先行きに対する見通しは立てづらい状況 ではありますが、緊急事態宣言が解除され経済活動が再開しつつあることから、当社グループの第１四半期連結累 計期間までの業績進捗と、現時点で入手可能な情報をもとに、今まで未定としておりました
2021年３月期第２四半 期（累計）連結業績予想を下記の通り公表いたしました。
しかしながら、
2021年３月期通期の業績予想につきましては、今後の新型コロナウイルスの感染状況やそれに伴 う各国の対応措置状況等により、当社グループ業績への影響が大きく変動することから、引き続き公表を見送るこ ととし、業績予想の合理的な算定が可能となり次第、開示いたします。
また、配当につきましては、当社は連結配当性向
50％を目処とし、株主の皆様への利益還元、成長機会獲得のた めの投資、持続的な成長を可能とする内部留保、資本効率の向上、これらのバランスを考慮して決定することを基 本方針としております。この方針に基づき、今まで未定としておりました 2021年３月期第２四半期末配当予想につ きましては、第２四半期（累計）連結における親会社株主に帰属する四半期純利益の予想額を基準に下記の通り公 表いたしました。一方、期末配当予想につきましては、通期業績予想と併せて決定し、開示する予定です。
詳細は本日公表の「業績予想及び配当予想の公表に関するお知らせ」をご覧ください。
（
2021年３月期第 2四半期連結業績予想）
売上高
520
億円
営業利益
4億円
経常利益
3億 50百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
3億円
第２四半期末配当
１株当たり
8円
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
（単位：百万円）
前連結会計年度
当第１四半期連結会計期間
(2020
年３月31 日)
(2020
年６月30 日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
18,443
19,149
受取手形及び売掛金
24,074
21,393
電子記録債権
4,317
4,318
商品
16,165
18,178
半成工事
0
16
その他
4,572
1,654
貸倒引当金
△
7
△
7
流動資産合計
67,566
64,704
固定資産
有形固定資産
2,631
2,686
無形固定資産
489
467
投資その他の資産
その他
3,006
2,966
貸倒引当金
△35
△34
投資その他の資産合計
2,970
2,931
固定資産合計
6,092
6,085
資産合計
73,659
70,790
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
14,039
11,673
短期借入金
14,953
15,654
未払法人税等
162
92
引当金
512
231
その他
1,294
1,642
流動負債合計
30,962
29,292
固定負債
退職給付に係る負債
352
339
その他
314
327
固定負債合計
667
666
負債合計
31,629
29,959
純資産の部
株主資本
資本金
14,811
14,811
資本剰余金
5,329
5,329
利益剰余金
32,676
31,447
自己株式
△10,353
△10,353
株主資本合計
42,464
41,235
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
338
431
繰延ヘッジ損益
1
△
0
為替換算調整勘定
△701
△768
退職給付に係る調整累計額
△120
△113
その他の包括利益累計額合計
△482
△451
非支配株主持分
46
46
純資産合計
42,029
40,830
負債純資産合計
73,659
70,790
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 （四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間
(
自
2019年４月１日
(
自
2020年４月１日
至
2019
年６月30 日)
至
2020
年６月30 日)
売上高
27,095
21,758
売上原価
24,586
19,732
売上総利益
2,508
2,025
販売費及び一般管理費
2,261
2,105
営業利益又は営業損失（△）
247
△80
営業外収益
受取利息
6
4
受取配当金
15
15
為替差益
57
12
その他
24
18
営業外収益合計
105
51
営業外費用
支払利息
89
19
売上割引
3
1
その他
42
11
営業外費用合計
135
32
経常利益又は経常損失（△）
218
△61
特別利益
固定資産売却益
0
－
投資有価証券売却益
17
56
特別利益合計
17
56
特別損失
固定資産除却損
0
－
特別損失合計
0
－
税金等調整前四半期純利益又は
235
△
4
税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
65
59
法人税等調整額
226
104
法人税等合計
291
163
四半期純損失（△）
△56
△167
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
△
1
△
0
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
△54
△166
三信電気㈱（8150）2021年３月期 第１四半期決算短信
（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間
(
自
2019年４月１日
(
自
2020年４月１日
至
2019
年６月30 日)
至
2020
年６月30 日)
四半期純損失（△）
△56
△167
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
△28
93
繰延ヘッジ損益
40
△
2
為替換算調整勘定
△402
△67
退職給付に係る調整額
△
1
6
その他の包括利益合計
△391
30
四半期包括利益
△448
△136
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
△446
△135
非支配株主に係る四半期包括利益
△
1
△
0
三信電気㈱（8150）2021年３月期
第１四半期決算短信
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自
2019年４月１日
至
2019
年６月30 日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
デバイス事業
ソリューション事業
合計
売上高
外部顧客への売上高
23,965
3,130
27,095
セグメント間の内部売上高
－
－
－
又は振替高
計
23,965
3,130
27,095
セグメント利益
59
158
218
（注） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自
2020年４月１日
至
2020
年６月30 日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
デバイス事業
ソリューション事業
合計
売上高
外部顧客への売上高
19,364
2,393
21,758
セグメント間の内部売上高
－
－
－
又は振替高
計
19,364
2,393
21,758
セグメント利益又は損失（△）
△143
82
△61
（注） セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と一致しております。
Disclaimer
Sanshin Electronics Co. Ltd. published this content on 05 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 06:11:04 UTC
Latest news on SANSHIN ELECTRONICS CO., L
Sales 2020
123 B
1 165 M
1 165 M
Net income 2020
1 451 M
13,7 M
13,7 M
Net cash 2020
3 279 M
31,0 M
31,0 M
P/E ratio 2020
18,4x
Yield 2020
5,02%
Capitalization
33 738 M
319 M
319 M
EV / Sales 2019
0,29x
EV / Sales 2020
0,19x
Nbr of Employees
614
Free-Float
40,2%
Chart SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends SANSHIN ELECTRONICS CO., L
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Neutral
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.