Financials EUR USD Sales 2020 2 249 M 2 561 M 2 561 M Net income 2020 237 M 270 M 270 M Net Debt 2020 1 636 M 1 863 M 1 863 M P/E ratio 2020 84,3x Yield 2020 0,29% Capitalization 19 353 M 22 097 M 22 039 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 9,33x Nbr of Employees 9 016 Free-Float 46,8% Chart SARTORIUS AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SARTORIUS AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 3 Average target price 216,92 € Last Close Price 255,00 € Spread / Highest target 25,5% Spread / Average Target -14,9% Spread / Lowest Target -73,0% EPS Revisions Managers Name Title Joachim Kreuzburg Chief Executive Officer Lothar Kappich Chairman-Supervisory Board Volker Niebel Head-Production, Procurement & Business Operations Rainer Lehmann Chief Financial Officer Oscar-Werner Reif Head-Research & Development Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) SARTORIUS AG 45.71% 22 097 REVENIO GROUP OYJ 115.24% 855 CELLAVISION AB (PUBL) -10.23% 755 VAREX IMAGING CORPORATION -45.02% 638 CO-DIAGNOSTICS, INC. 1,872.74% 485 OXFORD IMMUNOTEC GLOBAL PLC -18.98% 349