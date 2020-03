Savencia : Communiqué Savencia Fromage & Dairy - Assemblée Générale 2020

Mardi 31 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tenue de l’Assemblée Générale 2020

Le conseil d’administration de Savencia Fromage & Dairy s’est tenu ce jour pour examiner la situation du Groupe dans l’environnement actuel de pandémie mondiale liée au Covid-19 et de confinement imposé de la population dans de multiples pays.

Tout en confirmant le maintien de l’Assemblée Générale telle que prévue en date du 23 avril 2020, le conseil d’administration a souhaité, pour des raisons sanitaires d’ordre public, tenir cette Assemblée Générale à huis clos en application des possibilités offertes par les ordonnances publiées le 25 mars 2020 relatives à l’approbation et la publication des comptes d’une part et à l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées d’autre part.

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées à l’environnement économique, le conseil d’administration a décidé de recommander à l’Assemblée Générale, de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019.

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale seront détaillées dans l’avis de convocation qui paraîtra au BALO du 8 avril 2020 et repris sur le site de la société dans la rubrique « Assemblée Générale ».





