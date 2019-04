Scandinavian Private Equity A/S : Regnskabsåret 2018/19

Side 1 af 20

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS § 107 B

Scandinavian Private Equity A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk.

Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2018/19, der dækker perioden fra 1. februar 2018 til 31. januar 2019, og udgør en bestanddel af Selskabets årsrapport. Foruden oplysningerne under punkt 3 "Bestyrelsens sammensætning og organisering" og punkt 5 "Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision" er redegø- relsen ikke omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i årsrapporten.

SPEAS fokuserer på, at dets forhold til aktionærer og andre interessenter overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Komi- téen for god Selskabsledelse. SPEAS støtter generelt anbefalingerne og vil tilstræbe at leve op til disse i det omfang, de er relevante og bidrager til Selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter.

Ledelsen ønsker og arbejder for en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om Selskabets økonomiske udvikling og aktiviteter, under hensyntagen til de begrænsninger, som Selskabet realistisk vil være pålagt som følge af Selskabets investeringsstrategi.

Kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen und- gås.

Kontrolmiljø

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg for at øge sin fokus på regnskabsaflæggelsesprocessen, de interne kontrol- og risikostyringssystemer samt revisionen af årsrapporten. Der er udarbejdet særskilt kommissorium for revisionsudvalget, der udgøres af de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsud- valgets opgaver er, at

▪overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,

▪overvåge, om Selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt,

▪overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv., og at

▪overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.

Revisionsudvalget har i regnskabsåret 2018/19 afholdt fire møder og forventer i regnskabsåret 2019/20 ligeledes at afholde fire møder.