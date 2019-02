Scentre : Complete Copy - Change in substantial holding

UniSuper

Fax

To

Comp*LY

F=

01,4

pig"

h-

Company Annolslcements Omce SCENTRE GROUP 1300136638

Helcl Cheri 2Bf02/2019 10 ( ck#Ilg ellt one) ASIC Form 804 - SCG

Dear SIt* adin,

I attach the notice reg=*ig our chwige In substmtial shareholdhp, Bigned by 09 Compiny Secretsy. Please nas that the sect,Itles im held by BNP Pallbas Nor!,Inees Pty LhnRed as custoill=i for UnISuper unktmd. Please nots that various fUnd rn, ers hold the shses as Illi/aginlent m ager for UnISuper Ltd. Detans En atimched.

W you have any *lerles please contact me

Youre Ioi,ely,

Heidi Chen

Accoimmnt - Taxudon and Flnmcial Report*Ig

Page 1 0<1

89./. I ..al ....... . m//31 "pm=' ni I. th- .I...007* I ...... =co, --rw -m,../.*tr==n 01-10-

...dmilm .... 49.' ll»,UrHO,Um /,ul N ..... Ul./.*m ...1, 0...

MIWI»,mder Al'Idil*,

....

L-11,386 Bolm Btrmt lielboiii- Wdml 3000

Tel,phons 03 8831 0100

F= 03 8031 6141

.... Ilin®er= al

IJaS,lif lainig.1,1,1 Fly Li Aell 91008081 YN

Lkm» Na 236907

Ud./.TAn.0

ABN 64 008 021 121

AIN 0131690860

Form 604

C-120,illom kt 01 -egn 9111

Notice of change of Interests of substantial holder

To Compmy )*mIA)<> SCENTRE GROUP

A'1'IN",4

001 671400

1.0* 1...hom

Ip-blpNUM

AO;RIASN lqplaIN

OSI 150 023

T .... 0--IM..1.4.lub--holon

I.W...=0 1/0 cc.4.

.

T..A- ......

'.I Al. A,1

1 RI,Ilgi.=Id P,Iia wi,U pewir

Th./dul.of./.*.*0 / al. dim h the c:,Ii,Ip,Il or wlig kiI"./. h me di- W tho ...4. =dv.mamoc.®Idar-,mt/mi .... M..44.-1."*h//gh ...... -4 dbe'.MEqMB<--Whc

.- Of *86#.M

pn.002.mi#jaa

Mo •rm)

----- -' Pe o#s, ,8 Vo p-" 344740 08 8.57% 403,230 03 7.60% M

P..Hilis d eia d ip 4 oc difF In li Misi of, a mill¥A WIZ of lil Il*W Imidi u In giioilili h waig --1/omt, l,or,ch,ml, 1 108 m.--..I.. .imc,*sclm..am... hok* nolc:, mem cor.4...Immfol=

..1*.p

-Wil

Ilinof dip M

0/.lid./.80" gli,1 m MI'lon

Ch.ng.d

Miii Iid mizil d -0'.11. ."Ill.d

-wh

Rah ID Appe'k

A

4 P,"//t/'1/"/2 /"///1'I

PI,ilii,ilis dIMIZI,IftIWI*d me Iliilinll holdw h VO 88(idli *uhdipII loilii,AE

Hold,rof MIIM

P.C.<10. IM* '.All. d

N'.0,•VO-

Ah .... d ././...

= Mri {6]

A-IAP.*

B

CA

77

C,-

f 9 ti * iii

=t

I D /8

il"litiliI

"llillitii'liillilil Ila li

, ilif 11#4!111 1 114 41

51

il

4

,

1

L

I.

--

Ijoilifit 1

iililit,4 + pb 111

l1l

Hi

'll

!1,11i!IiI1 1

jillillit

iqi I

1

I

4:

!

IIi

*4/@.il.li.@@@ill.ill@i.Willi.NE

4

3 .... . i

.

p £ ,2 3

33

22+Ir..itaeill<> 1, !I i 1 1 i

<3

i

1

3 3?

3

BE

lilli.lll lilli ili: 1

Il

,

1

1---11 IJ

1,1

1 *i ,11§11121#ifli21112&MjiiA+ *111111 11#il#!1313*31Ili#liglilbillid#Millilill;li831*11

«** 11!11#111/1111#51"11§"il iliS##ima"3311#Billialtillialmillailimiia/333

P. 5/1

I.Ii.IM.9/./1.@6/.EE@EE@@U./1.@Im

I

ill. ..111'11 !11-ll-.11

d8 8

..11-.lilli!

%[1:1

f 111 1 :

1

111 11 1

3

d

3

1111 11!111 1 illi.1,1111,1 : 11 i 1 1 11!11

I'l l'l l'l l. ,I l l,I l l'l l'l l. ,I l l

1,1

1

1,

.... 1

1

EL

3-

j li

333

1!11

a"jiliii1I1i''a1Iji31iaiiiiitii,lIi31",,111ii4il1a131,ii§i'1'!!i3Ii11lIa

I

.

--

1-

t

"48111:11!11 ,1111311118#391,11<11,1/*318*liial#al"11*18,3il#la 11351&1

'Illl

,

!lilli }1 1111&11,11353!,1 181311!11 Illi ! 1111§ illill" 1 illsi8111351 i *1"Ii"