Financials EUR USD Sales 2020 24 519 M 28 857 M 28 857 M Net income 2020 1 987 M 2 339 M 2 339 M Net Debt 2020 4 151 M 4 886 M 4 886 M P/E ratio 2020 28,0x Yield 2020 2,47% Capitalization 54 420 M 63 919 M 64 049 M EV / Sales 2020 2,39x EV / Sales 2021 2,16x Nbr of Employees 135 000 Free-Float 90,6% Chart SCHNEIDER ELECTRIC SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SCHNEIDER ELECTRIC SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 21 Average target price 106,47 € Last Close Price 101,65 € Spread / Highest target 27,9% Spread / Average Target 4,74% Spread / Lowest Target -23,3% EPS Revisions Managers Name Title Jean-Pascal Tricoire Chairman & Chief Executive Officer Hilary Maxson Chief Financial Officer Hervé Coureil Executive Vice President-Information Systems Premraj Krishnakutty Vice President-Research & Development Willy R. Kissling Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) SCHNEIDER ELECTRIC SE 11.09% 63 919 KEYENCE CORPORATION 10.42% 101 486 NIDEC CORPORATION 12.99% 46 421 EATON CORPORATION PLC 0.16% 37 261 EMERSON ELECTRIC CO. -17.69% 37 049 WEG S.A. 92.07% 27 237