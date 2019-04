Scottish and Southern Energy : Transaction in Own Shares

SSE PLC

TRANSACTION IN OWN SHARES

SSE plc (the 'Company') announces that on 11 April 2019 it purchased for cancellation a total of 222,541 Ordinary Shares of nominal value £0.50 each in the capital of the Company. The purchases were carried out on behalf of SSE plc by Credit Suisse Securities (Europe) Limited, who have been engaged by SSE plc to manage part of SSE plc's £200m capital return programme announced on 1 February 2019.

Average Price Per Share 1,141.01 pence Lowest Price Per Share 1,135.50 pence Highest Price Per Share 1,145.00 pence

These share purchases form part of the Company's discretionary share buyback programme made in accordance with the authority granted by shareholders at SSE's Annual General Meeting on 19 July 2018 and Chapter 12 of the Listing Rules. Any acquisitions will be effected within certain pre-set parameters.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Credit Suisse Securities (Europe) Limited is set out below:

Price Date Stamp Quantity Exchange 1144.00 11/04/2019 08:19:14 216 LSE 1145.00 11/04/2019 08:22:39 36 LSE 1145.00 11/04/2019 08:22:39 470 LSE 1145.00 11/04/2019 08:22:40 232 LSE 1144.50 11/04/2019 08:24:04 223 LSE 1144.50 11/04/2019 08:24:04 180 LSE 1143.50 11/04/2019 08:24:27 18 LSE 1143.50 11/04/2019 08:24:27 199 LSE 1144.00 11/04/2019 08:25:45 965 LSE 1143.50 11/04/2019 08:26:19 36 LSE 1143.00 11/04/2019 08:26:42 100 LSE 1142.50 11/04/2019 08:27:34 9 LSE 1142.00 11/04/2019 08:27:53 110 LSE 1142.00 11/04/2019 08:29:07 208 LSE 1142.50 11/04/2019 08:34:39 46 LSE 1143.00 11/04/2019 08:39:04 217 LSE 1142.50 11/04/2019 08:40:35 47 LSE 1143.00 11/04/2019 08:40:36 132 LSE 1143.00 11/04/2019 08:40:36 51 LSE 1143.50 11/04/2019 08:42:50 157 LSE 1143.00 11/04/2019 08:44:19 216 LSE 1142.00 11/04/2019 08:45:43 400 LSE 1142.50 11/04/2019 08:45:43 260 LSE 1142.50 11/04/2019 08:45:43 142 LSE 1142.00 11/04/2019 08:46:06 99 LSE 1142.50 11/04/2019 08:48:39 224 LSE 1142.50 11/04/2019 08:48:39 204 LSE 1142.00 11/04/2019 08:52:47 61 LSE 1142.00 11/04/2019 08:52:48 179 LSE 1140.50 11/04/2019 08:57:27 271 LSE 1140.00 11/04/2019 08:57:32 192 LSE 1139.50 11/04/2019 08:58:28 127 LSE 1139.50 11/04/2019 08:59:19 9 LSE 1140.00 11/04/2019 08:59:43 400 LSE 1140.00 11/04/2019 08:59:43 48 LSE 1140.00 11/04/2019 08:59:43 58 LSE 1140.00 11/04/2019 08:59:43 97 LSE 1139.50 11/04/2019 08:59:45 120 LSE 1139.50 11/04/2019 08:59:46 295 LSE 1138.50 11/04/2019 08:59:57 199 LSE 1138.50 11/04/2019 08:59:57 38 LSE 1138.50 11/04/2019 08:59:57 122 LSE 1138.50 11/04/2019 08:59:57 400 LSE 1138.50 11/04/2019 08:59:57 400 LSE 1138.00 11/04/2019 08:59:57 1,874 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:21 66 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:21 500 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:21 288 LSE 1137.50 11/04/2019 09:01:27 658 LSE 1137.50 11/04/2019 09:01:27 201 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:27 112 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:27 182 LSE 1138.00 11/04/2019 09:01:27 52 LSE 1138.00 11/04/2019 09:02:39 226 LSE 1138.00 11/04/2019 09:02:39 170 LSE 1137.50 11/04/2019 09:02:39 47 LSE 1137.00 11/04/2019 09:04:43 150 LSE 1135.50 11/04/2019 09:10:23 175 LSE 1136.00 11/04/2019 09:10:51 196 LSE 1135.50 11/04/2019 09:11:22 236 LSE 1135.50 11/04/2019 09:11:22 225 LSE 1135.50 11/04/2019 09:11:22 2,969 LSE 1138.00 11/04/2019 09:12:40 309 LSE 1138.00 11/04/2019 09:12:40 272 LSE 1138.00 11/04/2019 09:12:40 306 LSE 1138.00 11/04/2019 09:12:40 191 LSE 1138.00 11/04/2019 09:12:40 243 LSE 1139.50 11/04/2019 09:18:12 6 LSE 1140.00 11/04/2019 09:18:27 174 LSE 1140.00 11/04/2019 09:18:27 121 LSE 1140.00 11/04/2019 09:18:27 400 LSE 1140.00 11/04/2019 09:18:27 400 LSE 1140.00 11/04/2019 09:18:27 7 LSE 1139.50 11/04/2019 09:18:42 228 LSE 1139.00 11/04/2019 09:19:17 94 LSE 1138.25 11/04/2019 09:21:19 2,723 LSE 1139.00 11/04/2019 09:23:37 100 LSE 1139.00 11/04/2019 09:23:39 169 LSE 1139.00 11/04/2019 09:23:51 166 LSE 1139.00 11/04/2019 09:23:51 13 LSE 1139.00 11/04/2019 09:23:51 276 LSE 1139.00 11/04/2019 09:24:21 100 LSE 1139.00 11/04/2019 09:24:21 13 LSE 1139.00 11/04/2019 09:24:21 62 LSE 1139.00 11/04/2019 09:24:24 12 LSE 1139.00 11/04/2019 09:24:38 344 LSE 1139.50 11/04/2019 09:25:07 189 LSE 1139.50 11/04/2019 09:25:07 11 LSE 1140.00 11/04/2019 09:25:38 175 LSE 1140.50 11/04/2019 09:26:40 192 LSE 1140.00 11/04/2019 09:26:54 284 LSE 1139.75 11/04/2019 09:26:54 855 LSE 1139.50 11/04/2019 09:26:58 193 LSE 1139.00 11/04/2019 09:27:28 102 LSE 1138.50 11/04/2019 09:28:47 118 LSE 1139.50 11/04/2019 09:32:02 6 LSE 1139.50 11/04/2019 09:32:05 214 LSE 1139.00 11/04/2019 09:34:22 277 LSE 1139.00 11/04/2019 09:34:23 199 LSE 1139.50 11/04/2019 09:41:56 309 LSE 1139.25 11/04/2019 09:41:56 3,639 LSE 1139.00 11/04/2019 09:42:45 172 LSE 1139.00 11/04/2019 09:42:45 108 LSE 1139.00 11/04/2019 09:45:37 218 LSE 1139.00 11/04/2019 09:47:07 227 LSE 1139.00 11/04/2019 09:47:07 91 LSE 1139.00 11/04/2019 09:47:07 2,931 LSE 1139.25 11/04/2019 09:47:44 831 LSE 1139.50 11/04/2019 09:47:45 271 LSE 1139.50 11/04/2019 09:48:46 400 LSE 1139.50 11/04/2019 09:48:46 9 LSE 1139.25 11/04/2019 09:51:37 3,402 LSE 1139.25 11/04/2019 09:51:37 1,064 LSE 1139.00 11/04/2019 09:52:16 337 LSE 1139.00 11/04/2019 09:52:16 1,148 LSE 1139.00 11/04/2019 09:52:19 400 LSE 1139.00 11/04/2019 09:52:19 129 LSE 1139.00 11/04/2019 09:53:37 272 LSE 1138.00 11/04/2019 09:56:17 168 LSE 1138.00 11/04/2019 09:56:17 85 LSE 1138.25 11/04/2019 10:02:17 2,154 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 42 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 488 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 90 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 1,589 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 400 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 310 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 400 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 310 LSE 1138.00 11/04/2019 10:02:26 145 LSE 1138.00 11/04/2019 10:05:06 124 LSE 1138.00 11/04/2019 10:05:06 237 LSE 1137.50 11/04/2019 10:07:58 69 LSE 1137.50 11/04/2019 10:08:33 284 LSE 1138.25 11/04/2019 10:09:59 1,762 LSE 1138.00 11/04/2019 10:10:00 210 LSE 1137.50 11/04/2019 10:10:13 235 LSE 1136.50 11/04/2019 10:10:13 265 LSE 1136.50 11/04/2019 10:10:13 350 LSE 1136.50 11/04/2019 10:10:13 400 LSE 1136.50 11/04/2019 10:10:13 200 LSE 1136.50 11/04/2019 10:10:13 187 LSE 1137.00 11/04/2019 10:10:13 400 LSE 1137.00 11/04/2019 10:10:13 219 LSE 1137.00 11/04/2019 10:10:13 46 LSE 1137.00 11/04/2019 10:10:13 148 LSE 1137.50 11/04/2019 10:15:25 400 LSE 1137.50 11/04/2019 10:15:26 304 LSE 1137.50 11/04/2019 10:20:00 215 LSE 1137.50 11/04/2019 10:22:55 299 LSE 1137.00 11/04/2019 10:23:31 346 LSE 1137.00 11/04/2019 10:23:31 400 LSE 1137.00 11/04/2019 10:23:31 106 LSE 1137.00 11/04/2019 10:26:02 318 LSE 1137.00 11/04/2019 10:26:02 173 LSE 1136.50 11/04/2019 10:28:19 158 LSE 1137.00 11/04/2019 10:33:56 112 LSE 1137.00 11/04/2019 10:33:56 26 LSE 1138.25 11/04/2019 10:36:31 2,541 LSE 1138.50 11/04/2019 10:37:02 237 LSE 1138.50 11/04/2019 10:37:02 71 LSE 1138.00 11/04/2019 10:40:40 343 LSE 1138.00 11/04/2019 10:40:40 400 LSE 1138.00 11/04/2019 10:40:40 246 LSE 1138.25 11/04/2019 10:45:22 1,994 LSE 1138.50 11/04/2019 10:45:25 24 LSE 1138.50 11/04/2019 10:49:08 345 LSE 1138.50 11/04/2019 10:49:08 140 LSE 1138.50 11/04/2019 10:49:08 75 LSE 1138.25 11/04/2019 10:49:08 1,211 LSE 1138.00 11/04/2019 10:52:51 289 LSE 1138.00 11/04/2019 10:54:08 287 LSE 1138.25 11/04/2019 10:54:10 1,385 LSE 1138.00 11/04/2019 10:54:40 342 LSE 1138.00 11/04/2019 10:54:40 1,099 LSE 1138.00 11/04/2019 10:58:53 118 LSE 1137.50 11/04/2019 10:58:58 328 LSE 1137.50 11/04/2019 11:02:00 73 LSE 1137.50 11/04/2019 11:02:00 99 LSE 1137.00 11/04/2019 11:03:23 277 LSE 1137.00 11/04/2019 11:03:23 500 LSE 1137.00 11/04/2019 11:03:23 400 LSE 1137.00 11/04/2019 11:03:23 421 LSE 1136.50 11/04/2019 11:03:48 25 LSE 1137.00 11/04/2019 11:08:00 400 LSE 1137.00 11/04/2019 11:08:00 309 LSE 1137.00 11/04/2019 11:08:00 400 LSE 1137.00 11/04/2019 11:08:00 493 LSE 1137.00 11/04/2019 11:08:00 106 LSE 1138.50 11/04/2019 11:10:07 400 LSE 1138.50 11/04/2019 11:10:29 184 LSE 1138.50 11/04/2019 11:11:28 494 LSE 1139.00 11/04/2019 11:12:44 67 LSE 1139.00 11/04/2019 11:15:31 310 LSE 1139.50 11/04/2019 11:18:38 30 LSE 1139.50 11/04/2019 11:18:38 454 LSE 1138.50 11/04/2019 11:24:04 155 LSE 1138.50 11/04/2019 11:24:04 102 LSE 1139.00 11/04/2019 11:24:04 48 LSE 1139.00 11/04/2019 11:24:04 177 LSE 1138.50 11/04/2019 11:30:49 309 LSE 1138.50 11/04/2019 11:30:49 1,291 LSE 1138.25 11/04/2019 11:33:32 1,260 LSE 1138.75 11/04/2019 11:44:19 927 LSE 1140.00 11/04/2019 11:45:33 223 LSE 1140.00 11/04/2019 11:45:33 178 LSE 1140.00 11/04/2019 11:45:37 260 LSE 1140.00 11/04/2019 11:45:37 270 LSE 1140.00 11/04/2019 11:45:37 18 LSE 1139.50 11/04/2019 11:45:40 319 LSE 1139.25 11/04/2019 11:45:40 1,514 LSE 1138.75 11/04/2019 11:45:41 750 LSE 1138.75 11/04/2019 11:46:06 1,918 LSE 1139.50 11/04/2019 11:47:47 179 LSE 1139.50 11/04/2019 11:49:02 330 LSE 1139.50 11/04/2019 11:49:02 232 LSE 1140.25 11/04/2019 11:50:47 1,041 LSE 1140.00 11/04/2019 11:51:02 42 LSE 1141.00 11/04/2019 11:54:46 168 LSE 1140.75 11/04/2019 11:54:46 1,425 LSE 1141.00 11/04/2019 11:59:39 336 LSE 1141.00 11/04/2019 11:59:39 127 LSE 1141.00 11/04/2019 11:59:39 370 LSE 1141.50 11/04/2019 11:59:45 164 LSE 1141.50 11/04/2019 11:59:47 219 LSE 1142.00 11/04/2019 12:04:44 279 LSE 1142.00 11/04/2019 12:04:44 302 LSE 1141.50 11/04/2019 12:11:40 288 LSE 1141.25 11/04/2019 12:11:40 3,782 LSE 1141.50 11/04/2019 12:12:29 738 LSE 1141.50 11/04/2019 12:12:29 90 LSE 1141.50 11/04/2019 12:12:29 254 LSE 1141.50 11/04/2019 12:12:29 145 LSE 1141.50 11/04/2019 12:12:29 116 LSE 1141.00 11/04/2019 12:13:30 196 LSE 1141.00 11/04/2019 12:13:33 280 LSE 1141.00 11/04/2019 12:13:33 315 LSE 1141.00 11/04/2019 12:19:46 381 LSE 1141.00 11/04/2019 12:19:49 400 LSE 1141.50 11/04/2019 12:24:08 181 LSE 1141.50 11/04/2019 12:24:08 60 LSE 1141.50 11/04/2019 12:24:08 384 LSE 1141.00 11/04/2019 12:24:58 391 LSE 1141.00 11/04/2019 12:24:58 400 LSE 1141.00 11/04/2019 12:24:58 330 LSE 1141.00 11/04/2019 12:24:58 165 LSE 1141.50 11/04/2019 12:26:12 250 LSE 1141.50 11/04/2019 12:26:12 219 LSE 1141.50 11/04/2019 12:26:12 206 LSE 1141.00 11/04/2019 12:28:48 230 LSE 1141.00 11/04/2019 12:29:06 147 LSE 1141.50 11/04/2019 12:33:00 275 LSE 1141.50 11/04/2019 12:33:00 249 LSE 1141.00 11/04/2019 12:33:04 122 LSE 1141.00 11/04/2019 12:33:04 252 LSE 1141.00 11/04/2019 12:33:05 460 LSE 1141.00 11/04/2019 12:33:05 400 LSE 1141.00 11/04/2019 12:33:05 109 LSE 1140.50 11/04/2019 12:33:45 330 LSE 1140.50 11/04/2019 12:33:45 131 LSE 1141.00 11/04/2019 12:39:51 380 LSE 1140.50 11/04/2019 12:39:51 400 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 423 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 400 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 252 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 302 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 400 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 982 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:27 250 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:28 364 LSE 1140.50 11/04/2019 12:42:28 252 LSE 1140.50 11/04/2019 12:46:03 351 LSE 1140.00 11/04/2019 12:47:26 340 LSE 1140.00 11/04/2019 12:47:26 270 LSE 1140.00 11/04/2019 12:47:26 132 LSE 1140.00 11/04/2019 12:50:12 65 LSE 1140.00 11/04/2019 12:50:12 400 LSE 1140.00 11/04/2019 12:50:12 224 LSE 1140.00 11/04/2019 12:55:45 344 LSE 1140.00 11/04/2019 12:55:45 480 LSE 1140.00 11/04/2019 12:55:45 18 LSE 1139.50 11/04/2019 12:58:58 92 LSE 1139.50 11/04/2019 12:58:58 88 LSE 1139.50 11/04/2019 13:03:20 343 LSE 1140.00 11/04/2019 13:03:51 246 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 97 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 34 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 184 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 574 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 550 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 186 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 214 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 290 LSE 1140.50 11/04/2019 13:14:47 537 LSE 1140.50 11/04/2019 13:21:06 232 LSE 1140.50 11/04/2019 13:21:38 392 LSE 1140.50 11/04/2019 13:24:21 164 LSE 1140.50 11/04/2019 13:26:43 337 LSE 1140.50 11/04/2019 13:29:56 248 LSE 1140.50 11/04/2019 13:29:56 883 LSE 1140.50 11/04/2019 13:35:46 20 LSE 1140.50 11/04/2019 13:35:46 283 LSE 1140.00 11/04/2019 13:36:04 38 LSE 1140.00 11/04/2019 13:36:58 600 LSE 1140.00 11/04/2019 13:36:58 47 LSE 1140.00 11/04/2019 13:41:03 352 LSE 1140.00 11/04/2019 13:41:20 330 LSE 1140.00 11/04/2019 13:41:21 250 LSE 1140.00 11/04/2019 13:41:21 365 LSE 1140.00 11/04/2019 13:50:50 30 LSE 1140.00 11/04/2019 13:50:50 606 LSE 1140.50 11/04/2019 13:53:14 237 LSE 1140.50 11/04/2019 13:53:14 250 LSE 1140.50 11/04/2019 13:55:04 414 LSE 1140.00 11/04/2019 13:56:51 418 LSE 1140.00 11/04/2019 13:56:51 1,558 LSE 1139.50 11/04/2019 13:56:52 330 LSE 1139.50 11/04/2019 13:56:52 320 LSE 1139.50 11/04/2019 13:56:52 159 LSE 1139.00 11/04/2019 13:56:55 330 LSE 1139.00 11/04/2019 13:56:55 300 LSE 1139.00 11/04/2019 13:56:55 169 LSE 1140.00 11/04/2019 14:01:17 521 LSE 1140.00 11/04/2019 14:01:17 200 LSE 1140.00 11/04/2019 14:01:17 157 LSE 1140.50 11/04/2019 14:02:27 180 LSE 1140.50 11/04/2019 14:03:22 240 LSE 1141.50 11/04/2019 14:05:49 291 LSE 1141.00 11/04/2019 14:06:13 312 LSE 1141.00 11/04/2019 14:06:13 223 LSE 1141.00 11/04/2019 14:06:13 44 LSE 1141.00 11/04/2019 14:09:50 250 LSE 1141.00 11/04/2019 14:09:50 360 LSE 1140.50 11/04/2019 14:09:56 346 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:08 400 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:08 266 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:08 724 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:08 181 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:47 205 LSE 1140.50 11/04/2019 14:10:47 140 LSE 1140.50 11/04/2019 14:17:20 305 LSE 1140.50 11/04/2019 14:17:20 258 LSE 1140.00 11/04/2019 14:17:25 786 LSE 1139.50 11/04/2019 14:17:35 375 LSE 1139.50 11/04/2019 14:17:40 202 LSE 1139.50 11/04/2019 14:17:50 274 LSE 1139.50 11/04/2019 14:18:37 131 LSE 1139.50 11/04/2019 14:18:37 81 LSE 1139.50 11/04/2019 14:22:09 181 LSE 1139.00 11/04/2019 14:22:16 151 LSE 1141.00 11/04/2019 14:26:56 347 LSE 1141.00 11/04/2019 14:27:00 400 LSE 1141.00 11/04/2019 14:27:01 954 LSE 1141.50 11/04/2019 14:31:30 250 LSE 1141.50 11/04/2019 14:31:30 376 LSE 1142.00 11/04/2019 14:31:57 285 LSE 1142.00 11/04/2019 14:31:57 315 LSE 1142.00 11/04/2019 14:31:57 224 LSE 1143.00 11/04/2019 14:33:59 400 LSE 1143.00 11/04/2019 14:33:59 270 LSE 1143.00 11/04/2019 14:33:59 127 LSE 1142.50 11/04/2019 14:34:01 404 LSE 1142.50 11/04/2019 14:34:01 256 LSE 1142.50 11/04/2019 14:34:01 400 LSE 1142.00 11/04/2019 14:34:23 17 LSE 1142.00 11/04/2019 14:34:23 400 LSE 1142.00 11/04/2019 14:34:23 259 LSE 1142.00 11/04/2019 14:34:24 273 LSE 1141.50 11/04/2019 14:34:42 226 LSE 1141.50 11/04/2019 14:34:42 25 LSE 1142.50 11/04/2019 14:37:20 400 LSE 1143.50 11/04/2019 14:40:02 400 LSE 1143.50 11/04/2019 14:40:02 346 LSE 1144.00 11/04/2019 14:41:20 250 LSE 1144.00 11/04/2019 14:41:20 23 LSE 1143.50 11/04/2019 14:42:47 214 LSE 1143.50 11/04/2019 14:42:48 400 LSE 1143.50 11/04/2019 14:42:48 1 LSE 1144.00 11/04/2019 14:43:23 319 LSE 1144.00 11/04/2019 14:43:23 250 LSE 1144.00 11/04/2019 14:43:23 238 LSE 1143.50 11/04/2019 14:43:43 393 LSE 1143.50 11/04/2019 14:43:43 170 LSE 1143.00 11/04/2019 14:44:41 179 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:21 1,451 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:21 637 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:22 383 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:22 388 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:22 82 LSE 1142.50 11/04/2019 14:45:22 182 LSE 1142.50 11/04/2019 14:48:34 400 LSE 1142.50 11/04/2019 14:48:34 753 LSE 1142.50 11/04/2019 14:48:34 169 LSE 1142.00 11/04/2019 14:48:43 817 LSE 1142.00 11/04/2019 14:48:43 214 LSE 1143.00 11/04/2019 14:49:24 182 LSE 1143.00 11/04/2019 14:49:24 637 LSE 1143.00 11/04/2019 14:49:24 250 LSE 1143.00 11/04/2019 14:49:25 637 LSE 1143.00 11/04/2019 14:49:25 250 LSE 1143.00 11/04/2019 14:51:43 402 LSE 1143.00 11/04/2019 14:51:43 505 LSE 1143.00 11/04/2019 14:51:43 446 LSE 1142.50 11/04/2019 14:52:45 179 LSE 1142.00 11/04/2019 14:56:09 400 LSE 1142.00 11/04/2019 14:56:09 177 LSE 1142.00 11/04/2019 14:56:09 209 LSE 1142.50 11/04/2019 15:00:57 136 LSE 1142.50 11/04/2019 15:00:57 550 LSE 1142.50 11/04/2019 15:00:57 330 LSE 1142.50 11/04/2019 15:00:57 234 LSE 1143.00 11/04/2019 15:04:43 227 LSE 1143.00 11/04/2019 15:04:43 390 LSE 1143.00 11/04/2019 15:04:43 400 LSE 1143.00 11/04/2019 15:04:43 89 LSE 1143.50 11/04/2019 15:07:38 201 LSE 1143.50 11/04/2019 15:07:38 400 LSE 1143.50 11/04/2019 15:07:38 300 LSE 1143.50 11/04/2019 15:07:38 427 LSE 1143.00 11/04/2019 15:08:16 2,055 LSE 1143.00 11/04/2019 15:08:16 583 LSE 1143.00 11/04/2019 15:08:16 445 LSE 1142.50 11/04/2019 15:08:17 250 LSE 1142.50 11/04/2019 15:08:17 216 LSE 1142.50 11/04/2019 15:08:20 400 LSE 1142.50 11/04/2019 15:08:20 90 LSE 1143.50 11/04/2019 15:09:55 86 LSE 1143.50 11/04/2019 15:09:55 400 LSE 1143.50 11/04/2019 15:09:55 1,244 LSE 1143.50 11/04/2019 15:09:55 950 LSE 1143.50 11/04/2019 15:09:59 253 LSE 1143.50 11/04/2019 15:10:17 532 LSE 1143.50 11/04/2019 15:10:54 260 LSE 1143.00 11/04/2019 15:12:26 265 LSE 1143.50 11/04/2019 15:12:26 185 LSE 1143.50 11/04/2019 15:12:26 415 LSE 1143.50 11/04/2019 15:12:26 514 LSE 1143.00 11/04/2019 15:12:27 330 LSE 1143.00 11/04/2019 15:12:27 679 LSE 1143.00 11/04/2019 15:12:27 330 LSE 1143.00 11/04/2019 15:12:46 278 LSE 1143.50 11/04/2019 15:14:40 200 LSE 1143.50 11/04/2019 15:14:40 732 LSE 1143.50 11/04/2019 15:14:40 130 LSE 1143.50 11/04/2019 15:14:40 374 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:00 12 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:27 400 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:27 364 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:27 201 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:27 233 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:27 250 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:32 157 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:32 364 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:32 496 LSE 1143.00 11/04/2019 15:15:32 194 LSE 1142.50 11/04/2019 15:15:53 201 LSE 1142.50 11/04/2019 15:15:53 251 LSE 1142.50 11/04/2019 15:15:53 330 LSE 1142.50 11/04/2019 15:15:53 443 LSE 1142.00 11/04/2019 15:18:10 537 LSE 1142.00 11/04/2019 15:18:10 263 LSE 1142.00 11/04/2019 15:18:10 443 LSE 1142.50 11/04/2019 15:20:47 361 LSE 1142.50 11/04/2019 15:20:47 440 LSE 1142.50 11/04/2019 15:20:50 380 LSE 1142.50 11/04/2019 15:20:51 264 LSE 1143.00 11/04/2019 15:22:14 289 LSE 1142.50 11/04/2019 15:24:34 186 LSE 1142.50 11/04/2019 15:26:29 22 LSE 1142.50 11/04/2019 15:26:29 1,000 LSE 1142.50 11/04/2019 15:26:29 275 LSE 1143.00 11/04/2019 15:27:43 149 LSE 1143.00 11/04/2019 15:27:43 142 LSE 1142.50 11/04/2019 15:28:41 392 LSE 1142.50 11/04/2019 15:28:41 400 LSE 1142.50 11/04/2019 15:28:41 167 LSE 1142.50 11/04/2019 15:29:07 400 LSE 1142.50 11/04/2019 15:29:58 360 LSE 1142.50 11/04/2019 15:30:51 90 LSE 1142.50 11/04/2019 15:30:51 180 LSE 1143.50 11/04/2019 15:36:42 456 LSE 1143.50 11/04/2019 15:36:42 449 LSE 1143.50 11/04/2019 15:36:42 153 LSE 1143.50 11/04/2019 15:36:42 200 LSE 1143.50 11/04/2019 15:36:42 64 LSE 1143.50 11/04/2019 15:37:42 287 LSE 1143.50 11/04/2019 15:37:42 580 LSE 1143.00 11/04/2019 15:39:14 416 LSE 1143.00 11/04/2019 15:39:14 1,219 LSE 1142.50 11/04/2019 15:39:55 330 LSE 1142.50 11/04/2019 15:39:55 2,009 LSE 1142.50 11/04/2019 15:39:55 400 LSE 1142.50 11/04/2019 15:39:55 726 LSE 1142.50 11/04/2019 15:39:55 282 LSE 1142.00 11/04/2019 15:39:56 214 LSE 1142.00 11/04/2019 15:40:00 400 LSE 1142.00 11/04/2019 15:40:20 328 LSE 1143.00 11/04/2019 15:43:04 573 LSE 1143.00 11/04/2019 15:43:04 371 LSE 1143.00 11/04/2019 15:43:04 155 LSE 1142.50 11/04/2019 15:45:04 88 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 337 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 250 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 603 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 447 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 400 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 360 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 374 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 333 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 374 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 333 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 373 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 250 LSE 1144.50 11/04/2019 15:51:25 220 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:18 452 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:18 313 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:18 164 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:18 509 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:47 262 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:47 350 LSE 1144.00 11/04/2019 15:52:47 217 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 441 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 250 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 400 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 350 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 495 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 250 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 250 LSE 1143.50 11/04/2019 15:53:10 604 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:01 63 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:01 43 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:01 400 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:01 48 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:01 712 LSE 1143.00 11/04/2019 15:55:02 240 LSE 1143.50 11/04/2019 15:58:30 1,382 LSE 1143.50 11/04/2019 15:58:30 1,183 LSE 1143.50 11/04/2019 15:58:30 346 LSE 1143.50 11/04/2019 15:58:32 210 LSE 1143.50 11/04/2019 15:58:58 210 LSE 1144.00 11/04/2019 16:01:47 399 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:00 119 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:00 860 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:00 250 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 250 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 370 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 860 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 340 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 1,133 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 425 LSE 1144.50 11/04/2019 16:04:01 277 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 461 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 173 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 421 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 400 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 370 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 330 LSE 1144.50 11/04/2019 16:07:44 70 LSE 1144.50 11/04/2019 16:08:06 99 LSE 1144.50 11/04/2019 16:08:06 447 LSE 1144.50 11/04/2019 16:09:44 524 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:01 70 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:01 500 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:01 138 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:01 464 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:01 187 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:54 250 LSE 1144.00 11/04/2019 16:11:54 630 LSE 1144.00 11/04/2019 16:13:20 488 LSE 1144.00 11/04/2019 16:14:50 392 LSE 1144.00 11/04/2019 16:14:50 104 LSE 1144.00 11/04/2019 16:14:50 74 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:46 419 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:46 330 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:46 400 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:46 492 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:46 149 LSE 1144.50 11/04/2019 16:16:49 100 LSE 1144.50 11/04/2019 16:16:49 70 LSE 1144.50 11/04/2019 16:16:49 844 LSE 1144.00 11/04/2019 16:16:51 235 LSE 1144.00 11/04/2019 16:17:45 312 LSE 1144.00 11/04/2019 16:17:54 330 LSE 1144.00 11/04/2019 16:17:54 199 LSE 1144.00 11/04/2019 16:18:19 545 LSE 1144.00 11/04/2019 16:19:40 264 LSE 1144.00 11/04/2019 16:19:40 89 LSE 1144.00 11/04/2019 16:19:40 298 LSE 1144.50 11/04/2019 16:21:10 367 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:21 154 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:21 400 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:21 115 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:21 400 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:21 572 LSE 1144.00 11/04/2019 16:21:29 881 LSE 1144.00 11/04/2019 16:22:14 596 LSE 1144.00 11/04/2019 16:24:45 201 LSE 1144.00 11/04/2019 16:24:45 30 LSE 1144.00 11/04/2019 16:24:45 172 LSE 1144.00 11/04/2019 16:24:45 189 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 76 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 400 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 530 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 425 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 980 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 39 LSE 1143.50 11/04/2019 16:26:13 256 LSE

A full list of all share repurchase transactions to date are available using the following link:

http://sse.com/investors/share-repurchase-programme/