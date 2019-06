Scottish and Southern Energy : Transaction in Own Shares

SSE PLC

TRANSACTION IN OWN SHARES

SSE plc (the 'Company') announces that on 18 June 2019 it purchased for cancellation a total of 130,543 Ordinary Shares of nominal value £0.50 each in the capital of the Company. The purchases were carried out on behalf of SSE plc by Morgan Stanley & Co. International plc, who have been engaged by SSE plc to manage part of SSE plc's £200m capital return programme announced on 1 February 2019.

Average Price Per Share 1,120.97 pence Lowest Price Per Share 1,102.00 pence Highest Price Per Share 1,131.50 pence

These share purchases form part of the Company's discretionary share buyback programme made in accordance with the authority granted by shareholders at SSE's Annual General Meeting on 19 July 2018 and Chapter 12 of the Listing Rules. Any acquisitions will be effected within certain pre-set parameters.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Morgan Stanley & Co. International plc is set out below:

