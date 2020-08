Servizi Italia S p A : Il CdA di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2020 0 08/07/2020 | 08:59am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2020 Nel primo semestre 2020, il Gruppo Servizi Italia ha dimostrato capacità di adattamento ad un contesto sociale ed economico fortemente influenzato dalla diffusione del virus Covid-19 e dalla conseguente emergenza sanitaria, che ha stressato il Sistema Sanitario Nazionale e ha polarizzato le attività sull'emergenza. Il Gruppo, pur impattato nell'operatività ordinaria e nei risultati, ha garantito la continuità dei servizi essenziali e il massimo livello di sicurezza per tutti i suoi dipendenti. Ricavi consolidati pari a Euro 117,9 mln (Euro 131,7 mln nel primo semestre 2019)

consolidato pari a (Euro 4,8 mln nel primo semestre 2019) Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 135,9 mln (Euro 127,4 mln al 31 dicembre 2019) Castellina di Soragna, 7 agosto 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco e Singapore - ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020. "I risultati del primo semestre 2020 - ha dichiarato Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia - sono stati influenzati dalla crisi epidemiologica e dagli effetti delle misure per il suo contenimento nei diversi Paesi in cui opera il Gruppo, che ha continuato a garantire i propri servizi, in quanto attività essenziali per il sistema sanitario. Le performance di periodo sono state caratterizzate in particolare da una contrazione dei ricavi in Italia sia a seguito della differente composizione del portafoglio clienti del segmento lavanolo, sia come conseguenza della citata emergenza epidemica con effetti su sterilizzazione e lavanolo alberghiero e sull'incremento di costi dovuti alle misure introdotte per garantire la continuità dei servizi e a sostenere e tutelare tutti gli stakeholder del Gruppo, con particolare attenzione a clienti, dipendenti e fornitori. Ciò nonostante, la riduzione della marginalità operativa è stata in parte limitata dalle ottime performance registrate in Brasile e Turchia, sebbene impattate negativamente dall'effetto traduzione cambi e dalle contestuali misure di contenimento dei costi operativi e di struttura attuate dal management del Gruppo. In tale contesto, rimaniamo tuttavia fortemente fiduciosi in una ripresa dei risultati del Gruppo a partire dai primi mesi 2021; questo anche in considerazione della conferma dell'aggiudicazione della gara di appalto relativa alle strutture sanitarie della Regione Veneto. Con un valore complessivo di oltre 90 milioni di Euro, su una durata di 5 anni, tale aggiudicazione - insieme ad ulteriori iniziative di efficientamento messe in atto e allo studio già per il 2020 - pone le basi per un'evoluzione positiva dei ricavi e dei margini del Gruppo nel medio- lungo termine". www.servizitaliagroup.com 1 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2020 Il fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia nel corso del primo semestre del 2020 si è attestato a Euro 117,9 milioni, in riduzione del 10,5% (-7,7% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2019, con i seguenti andamenti settoriali: I ricavi derivanti dalla linea di business dei servizi di lavanolo - che rappresentano il 76,4% dei ricavi del Gruppo e comprendono tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli tessili e di materasseria - passano da Euro 97,4 milioni nei primi sei mesi del 2019 a Euro 90,1 milioni nel primo semestre 2020 (-7,5%), solo in parte sostenuti dall'ottima crescita organica delle aree Brasile e Turchia (tuttavia compensata da una variazione cambiaria negativa), oltre che dalle acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio 2019 che contribuiscono per tutti i sei mesi del 2020 (+3,3%). Nell'area Italia il calo dei ricavi è imputabile a minori volumi registrati dalla Capogruppo nel Lazio, all'avvio di nuovi contratti nell'area Lombardia ed Emilia-Romagna con prezzi mediamente inferiori rispetto al passato, nonché a un significativo calo del fatturato registrato nel settore alberghiero e ristorazione a partire dal mese di marzo 2020 (interamente riconducibile alla situazione di emergenza epidemiologica Covid-19).

I ricavi derivanti dalla linea di business dei servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico ( steril C ) - che rappresentano il 16,5% dei ricavi del Gruppo e comprendono tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico - passano da Euro 23,8 milioni nei primi sei mesi del 2019 a Euro 19,5 milioni nel primo semestre 2020, con un decremento del 18,3%. Si segnala in particolare che il segmento Steril C - pur registrando segnali positivi di ripresa già a partire dal mese di giugno 2020 per effetto del graduale ripristino degli interventi chirurgici - ha registrato nel semestre un calo dei ricavi a partire da marzo 2020 principalmente derivante dalla diminuzione degli interventi chirurgici connessa all'emergenza Covid-19. Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi generati nei mercati esteri si attestano a Euro 16,8 milioni (di cui 13,1 milioni relativi all'area Brasile e Euro 3,7 relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 14,3% del fatturato consolidato nel primo semestre 2020 (14,7% nello stesso periodo del 2019). I ricavi www.servizitaliagroup.com 2 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 dell'area Brasile sono caratterizzati da una crescita organica in valuta locale del 3,8%, controbilanciata tuttavia da un effetto di traduzione cambi negativo del 20,5% (deprezzamento del Real Brasiliano rispetto all'Euro), che porta a una variazione negativa di periodo del 16,7%. Anche i ricavi dell'area Turchia hanno registrato una crescita organica positiva di periodo pari al 13,2%, tuttavia compensata da un effetto cambi negativo del 12,6% (deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro), che porta a una variazione netta positiva del fatturato dello 0,7%. Il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato è passato da Euro 34,1 milioni nei primi sei mesi del 2019 ad Euro 27,5 milioni del primo semestre 2020. Nonostante la forte riduzione dei ricavi nel periodo, la riduzione dell'EBITDA margin è stata limitata, passando dal 25,9% al 23,3% (23,6% a parità di cambio e perimetro). Questo dato riflette le performance positive provenienti in particolare dalle aree Brasile e Turchia e le misure di contenimento dei costi operativi e di struttura. Si rileva comunque una maggiore incidenza dei costi di materie prime rispetto al fatturato prevalentemente per l'acquisto di dispositivi monouso e DPI legati all'emergenza Covid-19 e una maggiore incidenza dei costi per servizi, in particolare per un maggiore ricorso alla terziarizzazione dei servizi core quali lavanderie esterne e servizi di guardaroba a supporto dell'emergenza Covid-19. I costi del personale aumentano la loro incidenza rispetto al fatturato, nonostante un minor ricorso a lavoro interinale e un maggiore utilizzo, a fronte dell'emergenza Covid-19, di ferie, permessi e CIG che hanno contribuito a un calo, in valore assoluto, del costo del personale pari al 9%. Nonostante l'emergenza Covid-19, si confermano anche nel primo semestre 2020 gli ottimi risultati di marginalità operativa a livello internazionale sia nell'area Brasile (EBITDA margin 33,9%), che ha registrato un sensibile incremento rispetto al primo semestre 2019, sia nell'area Turchia (EBITDA margin 31,3%). Il risultato operativo consolidato (EBIT) è passato da Euro 6,2 milioni nel corso dei primi sei mesi 2019 ad Euro 0,2 milioni nel corso del medesimo periodo 2020, principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA. Il bilancio consolidato al 30 giugno 2020 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un risultato netto pari a Euro -0,2 milioni rispetto a Euro 4,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 è pari a Euro 135,9 milioni, in aumento rispetto a Euro 127,4 milioni del 31 dicembre 2019. EVENTI E OPERAZIONI DI RILIEVO AVVENUTI NEL SEMESTRE In data 7 gennaio 2020, la Società ha comunicato le dimissioni dell'Amministratore Delegato, Dott. Enea Righi, da ogni carica, funzione e ruolo ricoperti nella Società e in ogni altra società del Gruppo Servizi Italia. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, ha attivato la policy di succession planning, e ha attribuito, i poteri di gestione a un Comitato Esecutivo, composto dai membri Roberto Olivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Ilaria Eugeniani (Consigliere di Amministrazione, nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Michele Magagna (Consigliere di Amministrazione), coadiuvato dal Direttore Operativo Andrea Gozzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa. www.servizitaliagroup.com 3 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 Il Consiglio di Amministrazione, in data 5 marzo 2020, ha nominato Roberto Olivi quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ad interim. Tale carica era precedentemente ricoperta dal dimissionario Amministratore Delegato. In data 15 aprile 2020i soci di minoranza delle società brasiliane rispettivamente Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e Vida Lavanderia Especializada S.A, già controllate indirettamente da Servizi Italia tramite una quota del 65,1%, hanno esercitato l'opzione put finalizzata alla cessione delle quote da loro detenute pari al 34,9% del capitale sociale delle due società a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Real 19.994 migliaia (Euro 3.501 migliaia al cambio del 15 aprile 2020). Servizi Italia pertanto, tramite la società SRI Empreendimentos e Participacoes LTDA, a seguito dell'operazione di acquisizione dell'ulteriore 34,9%, detiene il 100% del capitale di entrambe le società. In data 28 aprile 2020, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti: (i) ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,14 con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio; (ii) ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata in data 20 aprile 2018 per quanto non utilizzato;

ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. La delibera autorizza l'acquisto di massime n. 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, mentre la durata dell'autorizzazione relativa alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali;

ha approvato la politica di remunerazione di Servizi Italia S.p.A.;

ha nominato i componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, determinandone altresì i relativi compensi;

ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il candidato proposto dall'Azionista di maggioranza Aurum S.p.A., l'Ing. Giovanni Manti - Dirigente con responsabilità strategiche della Società - che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. In data 28 aprile 2020il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Angelo Minotta quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in considerazione delle ulteriori cariche di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo attribuite alla Dott.ssa Ilaria Eugeniani, che mantiene il ruolo di CFO della Società. In data 30 aprile 2020Servizi Italia ha ricevuto le dimissioni con effetto immediato del consigliere Paola www.servizitaliagroup.com 4 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 Schwizer, che rinuncia all'incarico di amministratore della Società, causa l'assommarsi di impegni professionali. Si specifica che il consigliere dimissionario non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica e che alla data delle dimissioni non detiene azioni di Servizi Italia S.p.A. In data 13 maggio 2020il Consiglio d'Amministrazione della Società, a seguito delle dimissioni del consigliere Paola Schwizer ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.5 dello Statuto societario, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare per cooptazione quale nuovo consigliere Simona Campanini, dirigente con responsabilità strategiche della Società e che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. In pari data il Consiglio ha nominato quale componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione il Dott. Antonio Mastrangelo, amministratore non esecutivo e indipendente, che è stato altresì nominato Lead Independent Director della Società. Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha preso atto che il Collegio Sindacale in data 5 maggio 2020 ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo ai propri membri. La Società, nel rispetto delle azioni previste dal piano di sostenibilità 2020-2022 (che considera le attività e gli investimenti del Gruppo per uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile "SDGs"), ha ottenuto rispettivamente, in data 18 maggio 2020, la certificazione EPD (Environmental Product Declaration) for Washing and Sterilization Service of Drapes and Gowns in R.T.T. e , in data 29 maggio 2020, la certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018, relativa al sistema di gestione per l'energia. Informativa Covid-19 Nel corso del primo semestre 2020, l'attività del Gruppo, che opera nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, è stata influenzata dall'epidemia virale da SARS-Cov-2 o Covid-19 (noto come Coronavirus), che ha registrato le prime manifestazioni in Italia a partire da febbraio 2020 e negli altri Paesi in cui il Gruppo opera a partire da inizio marzo 2020. Il Gruppo ha avviato tempestivamente il monitoraggio degli effetti dell'epidemia sui propri risultati e le relative analisi sono ancora in corso. Nel primo semestre 2020, si evidenzia un differente impatto sui risultati del Gruppo, in base al settore di riferimento e alla relativa area geografica. Per quanto riguarda le attività del Gruppo in Italia, si segnala in particolare quanto segue: il settore del lavanolo ospedaliero ha registrato a partire dall'avvio dell'emergenza Coronavirus un incremento delle attività di ricondizionamento di alcune categorie di tessili ospedalieri, con particolare riguardo per il ricondizionamento delle divise degli operatori sanitari, nonché una maggiore richiesta di dotazioni rispetto a quanto pattuito nei diversi centri di utilizzo. Tali maggiori volumi hanno compensato le minori richieste di biancheria da posto letto, a cui le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, nella strategia di contenimento del virus, hanno fatto ricorso, avendo ridotto gli accessi in ospedale e interrotto le prestazioni ambulatoriali. Alla data del presente documento si è registrata una graduale ripresa delle prestazioni ordinarie di tipo sanitario e di ospedalizzazione; www.servizitaliagroup.com 5 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 i servizi di sterilizzazione strumentario chirurgico hanno registrato una contrazione delle attività produttive, che si ritiene temporanea. In tale situazione di emergenza, le Aziende Ospedaliere hanno infatti generalmente adottato una strategia di riduzione degli interventi chirurgici programmati nelle sale operatorie, confermando esclusivamente le prestazioni con carattere di urgenza. Alla data del presente documento si è registrata una graduale ripresa delle prestazioni ordinarie di tipo sanitario e dunque di ospedalizzazione;

modifiche sulla erogazione e consegna dei servizi presso le strutture ospedaliere;

una riduzione delle lavorazioni nelle centrali di sterilizzazione e nelle lavanderie dedicate ad attività diverse dal mercato sanitario, con conseguente necessità di una gestione mirata del personale;

In considerazione del fatto che i servizi erogati dal Gruppo sono da ritenersi essenziali, di prima necessità e di pubblica utilità e pertanto difensivi rispetto alla situazione epidemiologica in corso, il Gruppo ha dato esecuzione ad attività di risk & project management e project control al fine di: (i) evitare la diffusione del contagio e tutelare la salute e sicurezza del personale e l'ambiente, (ii) garantire la continuità del business, (iii) di mitigare il possibile impatto negativo sui risultati economici derivante da www.servizitaliagroup.com 7 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 una flessione della domanda di determinate tipologie di servizi; (iv) disporre di un'aggiornata mappatura dei rischi, dei relativi impatti e azioni di mitigazione nei diversi ambiti dell'organizzazione aziendale, in linea con quanto richiesto da processi di Risk Management e Internal Audit. Inoltre, il management non ha rilevato un peggioramento del rischio di liquidità per il Gruppo, che nella fase emergenziale è stato in grado di gestire il proprio fabbisogno finanziario con il solo ricorso a linee autoliquidanti e di breve termine senza ricorrere a nuova finanza di medio-lungo termine a condizioni peggiorative. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE Nella prima decade del mese di luglio, relativamente alla procedura bandita dalla Regione Veneto per l'affidamento del servizio di lavanolo, biancheria, materasseria, capi di vestiario per le aziende sanitarie della Regione Veneto, si sono conclusi positivamente per Servizi Italia, aggiudicataria della gara, i giudizi pendenti avanti il Consiglio di Stato. Relativamente alla suddetta gara Servizi Italia risulta aggiudicataria di cinque lotti afferenti alle strutture sanitarie pubbliche dislocate nella Regione Veneto, relativi sia a riaggiudicazioni di clienti già in portafoglio sia a nuove aggiudicazioni. L'appalto, della durata di 5 anni, ha un valore complessivo pari a circa Euro 90,4 milioni per l'intero periodo e include la revisione dei prezzi del servizio secondo l'indice ISTAT. In data 30 luglio 2020il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Direttore Generale il Dott. Andrea Gozzi, già Direttore Operativo e Dirigente con responsabilità strategiche, al fine di valorizzare e potenziare la costante e proficua collaborazione con il Comitato Esecutivo e le funzioni aziendali di vertice. La Società, al 31 luglio 2020, ha complessivamente acquistato sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana 1.403.610 azioni proprie, pari al 4,41% del capitale sociale. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE L'attività del Gruppo è influenzata dalle condizioni generali dell'economia e dalla situazione epidemiologica dei Paesi in cui opera. In relazione all'impatto della crisi indotta dal virus Covid-19, i primi effetti economici si sono manifestati a partire dal mese di marzo 2020 e, a fronte di tali accadimenti, il Gruppo ha riadattato la strategia di governance sulla base dei nuovi indirizzi di medio-lungo termine integrandola con la nuova strategia aziendale post-Covid-19, allineando obiettivi e target al nuovo contesto di riferimento. Oltre a quanto già descritto riguardo gli effetti dall'epidemia virale da Covid-19, si segnala che il mercato italiano delle lavanderie industriali sta attraversando una contrazione strutturale legata ad alcune criticità specifiche del comparto dei servizi alla sanità, quale il fenomeno dell'aggiudicazione di appalti con offerte economiche al ribasso, i cui effetti hanno interessato la Capogruppo, con la mancata riconferma di contratti in portafoglio e l'aggiudicazione di commesse già in portafoglio a prezzi più bassi del passato. Pur mantenendo previsioni di una marginalità operativa complessivamente positiva nel prevedibile futuro, la gestione sarà interessata nel medio termine da una riduzione del fatturato del settore lavanolo domestico e una riduzione dei margini operativi che, in parte, www.servizitaliagroup.com 8 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 potranno essere compensati dall'ulteriore sviluppo dei settori a più alta marginalità e da obiettivi che riguardano: la modifica della strategia commerciale ed operativa, in funzione del contesto di mercato dei Paesi in cui opera il Gruppo;

Conto economico consolidato al 30 giugno 2020

Conto economico consolidato complessivo al 30 giugno 2020

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2020

Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2020 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Euro migliaia) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 ATTIVO Attivo non corrente Immobilizzazioni materiali 169.788 175.575 Immobilizzazioni immateriali 5.828 5.901 Avviamento 67.322 71.025 Partecipazioni valutate al patrimonio netto 24.538 25.372 Partecipazioni in altre imprese 3.322 3.677 Crediti finanziari 6.841 6.577 Imposte differite attive 6.694 4.960 Altre attività 4.446 5.821 Totale attivo non corrente 288.779 298.908 www.servizitaliagroup.com 10 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 Attivo corrente Rimanenze 7.174 6.882 Crediti commerciali 70.536 72.126 Crediti per imposte correnti 2.059 2.085 Crediti finanziari 6.579 8.310 Altre attività 10.124 9.604 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.001 7.141 Totale attivo corrente 100.473 106.148 TOTALE ATTIVO 389.252 405.056 PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Patrimonio del Gruppo Capitale sociale 30.449 30.935 Altre Riserve e Utili a nuovo 86.828 94.728 Risultato economico del periodo (300) 8.990 Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo 116.977 134.653 Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 2.514 3.604 TOTALE PATRIMONIO NETTO 119.491 138.257 PASSIVO Passivo non corrente Debiti verso banche e altri finanziatori 57.661 68.558 Imposte differite passive 2.419 2.408 Benefici ai dipendenti 9.782 10.321 Fondi rischi ed oneri 4.019 4.429 Altre passività finanziarie 3.396 3.877 Totale passivo non corrente 77.277 89.593 Passivo corrente Debiti verso banche e altri finanziatori 88.801 74.301 Debiti commerciali 79.100 72.364 Debiti per imposte correnti 234 191 Altre passività finanziarie 3.145 9.269 Fondo rischi ed oneri 1.363 1.453 Altri debiti 19.841 19.628 Totale passivo corrente 192.484 177.206 TOTALE PASSIVO 269.761 266.799 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 389.252 405.056 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Euro migliaia) 30 giugno 2020 30 giugno 2019 Ricavi delle vendite 117.943 131.745 Altri proventi 2.501 2.244 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (13.290) (13.725) Costi per servizi (37.303) (39.995) Costi del personale (41.443) (45.537) Altri costi (942) (664) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (27.233) (27.851) Risultato operativo 233 6.217 Proventi finanziari 1.003 958 Oneri finanziari (2.866) (2.703) Proventi/oneri da partecipazioni 1.052 211 www.servizitaliagroup.com 11 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto (914) 493 Risultato prima delle imposte (1.492) 5.176 Imposte correnti e differite 1.278 (372) Risultato economico del periodo (214) 4.804 di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo (300) 4.570 Quota attribuibile agli azionisti di minoranza 86 234 Utile/(Perdita) per azione base (Euro per azione) (0,01) 0,15 Utile/(Perdita) per azione diluito (Euro per azione) (0,01) 0,15 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (Euro migliaia) 30 giugno 2020 30 giugno 2019 Risultato economico del periodo (214) 4.804 Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti - - Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo - - Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo (12.300)(396) (935) -- Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte (12.588) (1.331) Totale risultato economico complessivo del periodo (12.802) 3.473 di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo (12.873) 3.312 Quota attribuibile agli azionisti di minoranza 71 161 www.servizitaliagroup.com 12 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Euro migliaia) al 30 giugno 2020 al 30 giugno 2019 Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa Utile (perdita) prima delle imposte (1.493) 5.178 Pagamento di imposte correnti (153) (116) Ammortamenti 26.701 27.516 Svalutazioni e accantonamenti 532 335 (Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni (138) (704) Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni (542) (318) Interessi attivi e passivi maturati 1.863 1.745 Interessi attivi incassati 558 327 Interessi passivi pagati (1.161) (1.035) Interessi pagati sulle passività per leasing (1.128) (994) Accantonamenti per benefici ai dipendenti (195) 600 24.844 32.534 (Incremento)/decremento rimanenze (706) (490) (Incremento)/decremento crediti commerciali (2.998) (7.684) Incremento/(decremento) debiti commerciali 9.756 6.816 Incremento/(decremento) altre attività e passività (6.320) (6.521) Liquidazione di benefici ai dipendenti (341) (220) Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa 24.235 24.435 Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in: Immobilizzazioni immateriali (621) (663) Immobilizzazioni materiali (27.871) (26.909) Dividendi incassati 122 211 Acquisizioni - (1.377) Partecipazioni 1.098 (430) Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento (27.272) (29.168) Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in: Crediti finanziari 1.392 (276) Dividendi erogati (4.738) (5.152) (Acquisti)/Vendite nette azioni proprie (1.226) (499) Aumento di capitale (versamenti degli azionisti di minoranza) - 524 Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 17.750 10.580 Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine (9.912) 5.756 Rimborsi delle passività per leasing (1.882) (1.384) Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento 1.384 9.549 (Incremento)/decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.654) 4.816 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo 7.141 7.003 Effetto variazione cambi 1.486 39 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 4.001 11.780 Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.654) 4.816 www.servizitaliagroup.com 13 COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2020 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Euro migliaia) al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2019 Denaro e valori in cassa e assegni 147 44 47 Banche conti correnti disponibili 3.854 7.097 11.733 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.001 7.141 11.780 Crediti finanziari correnti 6.579 8.310 9.674 Debiti verso banche e altri finanziatori correnti (88.801) (74.301) (74.700) di cui Passività finanziarie per IFRS 16 (3.400) (3.707) (3.603) Indebitamento finanziario corrente netto (82.222) (65.991) (65.026) Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti (57.661) (68.558) (77.176) di cui Passività finanziarie per IFRS 16 (30.088) (32.552) (32.035) Indebitamento finanziario non corrente netto (57.661) (68.558) (77.176) Indebitamento finanziario netto (135.882) (127.408) (130.422) www.servizitaliagroup.com 14 Attachments Original document

