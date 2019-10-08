Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.    6116   CNE100001SY5

SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION CO., LTD.

(6116)
  Report  
SummaryChartsNewsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsOfficial PublicationsSector newsAnalyst Recommendations

Shanghai La Chapelle Fashion : ORA 关于关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
10/08/2019 | 10:40am EDT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，不對因本公告全部或任何部分內容而生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

La Chapelle

上海拉夏貝爾服飾股有限公司

Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

（在中華人民共和國註冊成立的股有限公司）

（股代號：06116

海外監管公

本公告乃由上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命

上海拉夏貝爾服飾股有限公司

主席

邢加興先生

中國上海，二零一九年十月八日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、毛嘉農先生于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生 及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-093

证券代码：06116证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称"公司""拉夏贝尔"）于 2019

  • 115 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的预案》，并经公司于 2019322 日召开的 2019

年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H

类别股东会审议通过。公司拟以不超过人民币 8,000 万元、不低于人民币 5,000

万元的自有资金回购 A 股股份，用于公司股权激励和员工持股计划，回购价格

区间为人民币 7.31/-13.50/股，回购期限为股东大会审议通过 A 股股份

回购方案之日起不超过 6 个月；具体内容详见公司在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）披露的相关公告。2019413 日，公司在上海证券交易

所网站披露了《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报

告书》（公告编号：临 2019-033）。

2019828 日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案》，并将该议案提交于 2019

1016 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 A 股类别股

东会、2019 年第三次 H 股类别股东会审议；具体内容详见公司于 20198

29 日披露的《拉夏贝尔关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公

告编号：临 2019-088）。

根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法

律法规相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进

展情况。公司回购进展情况如下：

截至 2019930 日，公司回购专用证券账户已开立，尚未回购公司 A

股股份。公司后续将根据方案调整及市场情况在回购期限内实施本次 A 股回购，

并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 10 9

Disclaimer

Shanghai La Chapelle Fashion Co. Ltd. published this content on 08 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 October 2019 14:39:02 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news on SHANGHAI LA CHAPELLE FASHI
10:40aSHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : Ora 关于关于以Ɓ..
PU
05/08SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : La Chapelle to sell fashion retailer at RMB200m
AQ
04/30SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : La Chapelle 3-month net down 94% to RMB9.75m
AQ
01/30SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : La Chapelle Kickstarts Digital Transformation wit..
AQ
2018SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : La Chapelle adds stake in apparel products firm
AQ
2018SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION CO LTD : half-yearly earnings release
2018SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION CO LTD : annual earnings release
2017SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : Voting results of the extraordinary general meeti..
PU
2017SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : Determination of the offer size and offer price f..
PU
2017SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION : Preliminary price consultation period of a share ..
PU
More news
Financials (CNY)
Sales 2019 8 907 M
EBIT 2019 -
Net income 2019 -
Debt 2019 -
Yield 2019 19,5%
P/E ratio 2019 -
P/E ratio 2020 -
Capi. / Sales2019 0,14x
Capi. / Sales2020 0,13x
Capitalization 1 278 M
Chart SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION CO., LTD.
Duration : Period :
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SHANGHAI LA CHAPELLE FASHI
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 1
Average target price 3,48  CNY
Last Close Price 2,25  CNY
Spread / Highest target 54,7%
Spread / Average Target 54,7%
Spread / Lowest Target 54,7%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Jia Xing Xing Chairman & Chief Executive Officer
Qiang Yu Co-President, Executive Director & Board Secretary
Lijie Hu Co-President & Executive Director
Bao Hai Wang Vice President-Operations
Jia Ming Chen Chief Financial Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SHANGHAI LA CHAPELLE FASHION CO., LTD.-61.14%172
LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE37.03%200 145
VF CORPORATION24.32%35 434
LULULEMON ATHLETICA INC.57.60%25 082
MONCLER S.P.A.13.17%8 996
UNDER ARMOUR9.28%8 584
Categories
Free services
Mobile App
Premium service
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar and vwd Group