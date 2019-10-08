Shanghai La Chapelle Fashion : ORA 关于关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、毛嘉農先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生 及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。

本公告乃由上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临 2019-093

证券代码：06116证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"拉夏贝尔"）于 2019

1 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的预案》，并经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2019

年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股

类别股东会审议通过。公司拟以不超过人民币 8,000 万元、不低于人民币 5,000

万元的自有资金回购 A 股股份，用于公司股权激励和员工持股计划，回购价格

区间为人民币 7.31 元/股-13.50 元/股，回购期限为股东大会审议通过 A 股股份

回购方案之日起不超过 6 个月；具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2019 年 4 月 13 日，公司在上海证券交易

所网站披露了《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报

告书》（公告编号：临 2019-033）。

2019 年 8 月 28 日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案》，并将该议案提交于 2019 年

10 月 16 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 A 股类别股

东会、2019 年第三次 H 股类别股东会审议；具体内容详见公司于 2019 年 8 月

29 日披露的《拉夏贝尔关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公

告编号：临 2019-088）。

根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法

律法规相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进

展情况。公司回购进展情况如下：

截至 2019 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户已开立，尚未回购公司 A

股股份。公司后续将根据方案调整及市场情况在回购期限内实施本次 A 股回购，