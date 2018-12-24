Shire : Form 8.5 (EPT/NON-RI) 0 12/24/2018 | 11:40am CET Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields FORM 8.5 (EPT/NON-RI) PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITHOUT RECOGNISED INTERMEDIARY ('RI') STATUS (OR WHERE RI STATUS IS NOT APPLICABLE) Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION (a) Name of exempt principal trader: Citigroup Derivatives Markets Inc. (b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree Shire Plc (c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected: Shire Plc (d) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure 21 December 2018 (e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A' NO 2. POSITIONS OF THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security. (a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any) Class of relevant security: 5p Ordinary Interests Short positions Number % Number % (1) Relevant securities owned and/or controlled: 54,233 (0.00%) 3,400 (0.00%) (2) Cash-settled derivatives: (3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: 616,400 (0.06%) 893,300 (0.09%) TOTAL: 670,633 (0.06%) 896,700 (0.09%) All interests and all short positions should be disclosed. Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions). (b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options) Class of relevant security in relation to which subscription right exists: Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: 3. DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. (a) Purchases and sales Class of relevant security Purchases/ sales Total number of securities Highest price per unit paid/received (USD) Lowest price per unit paid/received (USD) 5p Ordinary Purchase 66,200 171.5989 169.7300 5p Ordinary Sale 21,300 170.0300 170.0300 (b) Cash-settled derivative transactions Class of relevant security Product description e.g. CFD Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position Number of reference securities Price per unit (c) Stock-settled derivative transactions (including options) (i) Writing, selling, purchasing or varying Class of relevant security Product description e.g. call option Writing, purchasing, selling, varying etc. Number of securities to which option relates Exercise price per unit Type Expiry date Option money paid/ received per unit 5p Ordinary Call Purchasing 58600 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 52500 180 American 21/12/2018 9.97 5p Ordinary Put Writing 31900 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 31500 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 27300 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 22200 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 19200 165 American 21/12/2018 5.03 5p Ordinary Call Purchasing 16000 177.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 14500 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 12900 150 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 12500 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 10000 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 9900 172.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 9700 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 9300 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 8600 145 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 6900 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 6300 172.5 American 21/12/2018 2.47 5p Ordinary Call Purchasing 4900 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 4400 175 American 21/12/2018 4.97 5p Ordinary Call Purchasing 3500 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 3000 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 2700 130 American 21/12/2018 40.03 5p Ordinary Call Purchasing 2000 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 2000 150 American 21/12/2018 20.03 5p Ordinary Put Writing 1600 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1400 175 American 21/12/2018 4.97 5p Ordinary Put Writing 1200 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1200 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1000 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1000 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1000 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 1000 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 1000 125 American 17/01/2020 0.5 5p Ordinary Put Writing 1000 125 American 17/01/2020 0.5 5p Ordinary Put Writing 800 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 800 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 700 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 700 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 700 155 American 21/12/2018 15.03 5p Ordinary Call Purchasing 700 150 American 21/12/2018 20.03 5p Ordinary Put Writing 700 167.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 700 125 American 17/01/2020 0.5 5p Ordinary Put Writing 600 135 American 17/01/2020 1.15 5p Ordinary Put Writing 600 125 American 17/01/2020 0.45 5p Ordinary Call Purchasing 600 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 600 120 American 17/01/2020 0.35 5p Ordinary Put Writing 500 135 American 17/01/2020 1.15 5p Ordinary Call Purchasing 500 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 500 195 American 15/01/2021 3.5 5p Ordinary Put Writing 500 125 American 17/01/2020 0.5 5p Ordinary Put Writing 500 125 American 17/01/2020 0.5 5p Ordinary Put Writing 500 135 American 17/01/2020 1.15 5p Ordinary Put Writing 400 150 American 15/01/2021 4.1 5p Ordinary Call Purchasing 400 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 400 165 American 21/12/2018 0.17 5p Ordinary Put Writing 300 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 300 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 300 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 300 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 300 180 American 21/12/2018 9.97 5p Ordinary Put Writing 300 180 American 21/12/2018 9.97 5p Ordinary Put Writing 300 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 300 187.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 200 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 200 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 200 175 American 18/01/2019 3.75 5p Ordinary Call Purchasing 200 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 200 175 American 18/01/2019 3.75 5p Ordinary Put Writing 200 150 American 15/01/2021 3.8 5p Ordinary Call Purchasing 200 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 200 187.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 200 172.5 American 21/12/2018 0.73 5p Ordinary Call Purchasing 100 195 American 15/01/2021 3.4 5p Ordinary Call Purchasing 100 195 American 15/01/2021 3.4 5p Ordinary Call Purchasing 100 195 American 15/01/2021 3.56 5p Ordinary Call Purchasing 100 175 American 18/01/2019 3.09 5p Ordinary Call Purchasing 100 175 American 18/01/2019 3.09 5p Ordinary Call Purchasing 100 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 100 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 100 175 American 18/01/2019 3.74 5p Ordinary Call Purchasing 100 190 American 15/01/2021 3.5 5p Ordinary Put Writing 100 155 American 15/01/2021 5.2 5p Ordinary Call Purchasing 100 185 American 15/01/2021 6.4 5p Ordinary Call Purchasing 100 185 American 15/01/2021 6.4 5p Ordinary Put Writing 100 150 American 15/01/2021 3.9 5p Ordinary Put Writing 100 135 American 17/01/2020 1.15 5p Ordinary Put Writing 100 120 American 17/01/2020 0.35 5p Ordinary Put Writing 100 120 American 17/01/2020 0.35 5p Ordinary Put Writing 100 135 American 17/01/2020 1.15 5p Ordinary Call Purchasing 100 177.5 American 28/12/2018 0.45 5p Ordinary Call Purchasing 100 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 100 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 100 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 100 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 100 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 100 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 100 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Writing 100 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 100 165 American 21/12/2018 5.03 5p Ordinary Put Writing 100 150 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 100 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Purchasing 100 172.5 American 21/12/2018 0.78 5p Ordinary Call Purchasing 100 195 American 15/01/2021 3.5 5p Ordinary Put Writing 100 155 American 15/01/2021 5.3 5p Ordinary Call Writing 100 220 American 15/01/2021 1.25 5p Ordinary Call Writing 100 220 American 15/01/2021 1.25 5p Ordinary Call Writing 100 220 American 15/01/2021 1.41 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 100 180 American 28/12/2018 0.2 5p Ordinary Call Writing 100 177.5 American 28/12/2018 0.35 5p Ordinary Call Writing 100 177.5 American 28/12/2018 0.4 5p Ordinary Call Writing 100 177.5 American 28/12/2018 0.55 5p Ordinary Call Writing 100 170 American 18/01/2019 5.59 5p Ordinary Call Writing 100 170 American 18/01/2019 5.59 5p Ordinary Call Writing 100 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Call Writing 100 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Call Writing 100 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Call Writing 100 230 American 15/01/2021 1.6 5p Ordinary Call Writing 100 230 American 15/01/2021 1.6 5p Ordinary Call Writing 100 165 American 28/12/2018 7 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 100 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 100 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 100 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 100 165 American 21/12/2018 5.03 5p Ordinary Put Purchasing 100 150 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 100 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 100 170 American 21/12/2018 0.75 5p Ordinary Call Writing 100 190 American 15/01/2021 4.9 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 200 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Put Purchasing 200 165 American 15/01/2021 9 5p Ordinary Call Writing 200 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Call Writing 200 170 American 18/01/2019 6.25 5p Ordinary Call Writing 200 170 American 18/01/2019 6.24 5p Ordinary Call Writing 200 170 American 18/01/2019 6.25 5p Ordinary Call Writing 200 177.5 American 28/12/2018 0.8 5p Ordinary Call Writing 200 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 200 187.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 300 240 American 17/01/2020 0.4 5p Ordinary Call Writing 300 177.5 American 28/12/2018 0.5 5p Ordinary Call Writing 300 177.5 American 28/12/2018 0.55 5p Ordinary Put Purchasing 300 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 300 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 300 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 300 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 300 180 American 21/12/2018 9.97 5p Ordinary Put Purchasing 300 180 American 21/12/2018 9.97 5p Ordinary Put Purchasing 300 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 300 187.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 400 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 500 195 American 18/01/2019 0.45 5p Ordinary Put Purchasing 500 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 500 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 600 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 700 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 700 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 700 155 American 21/12/2018 15.03 5p Ordinary Call Writing 700 150 American 21/12/2018 20.03 5p Ordinary Put Purchasing 700 167.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 700 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 800 177.5 American 28/12/2018 0.5 5p Ordinary Put Purchasing 800 135 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 800 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 800 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 900 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 900 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1000 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1000 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1000 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 1000 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 1000 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 1000 192.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 1000 190 American 15/01/2021 5 5p Ordinary Put Purchasing 1100 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1200 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 1200 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 1300 177.5 American 28/12/2018 0.4 5p Ordinary Put Purchasing 1400 175 American 21/12/2018 4.97 5p Ordinary Put Purchasing 1600 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 1800 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1800 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1900 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Put Purchasing 1900 105 American 18/01/2019 0.15 5p Ordinary Call Writing 2000 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 2700 130 American 21/12/2018 40.03 5p Ordinary Call Writing 3000 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 3500 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 4900 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 6900 185 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 8600 145 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 9300 190 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 9700 120 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 9900 172.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 10000 170 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 10000 167.5 American 21/12/2018 0.4 5p Ordinary Put Purchasing 12500 160 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 12900 150 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 14500 180 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 16000 177.5 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 22200 165 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 27300 210 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 31500 175 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Put Purchasing 31900 155 American 21/12/2018 0.01 5p Ordinary Call Writing 58600 185 American 21/12/2018 0.01 (ii) Exercise Class of relevant security Product description Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit 5p Ordinary Put Exercised 36400 160 5p Ordinary Call Exercised 33400 210 5p Ordinary Put Exercised 17400 155 5p Ordinary Put Exercised 15900 170 5p Ordinary Put Exercised 10700 167.5 5p Ordinary Put Exercised 8700 145 5p Ordinary Put Exercised 1600 170 5p Ordinary Put Exercised 1100 162.5 5p Ordinary Call Exercised 700 200 5p Ordinary Call Exercised 100 172.5 5p Ordinary Call Exercised 100 177.5 5p Ordinary Put Exercised 100 180 5p Ordinary Call Exercised 100 170 5p Ordinary Put Exercised 200 165 5p Ordinary Call Exercised 1000 197.5 5p Ordinary Put Exercised 1500 167.5 5p Ordinary Call Exercised 1500 187.5 5p Ordinary Call Exercised 2000 155 5p Ordinary Call Exercised 4400 180 5p Ordinary Put Exercised 5700 125 5p Ordinary Put Exercised 7500 120 5p Ordinary Put Exercised 7600 150 5p Ordinary Call Exercised 10000 185 5p Ordinary Call Exercised 10300 172.5 5p Ordinary Put Exercised 10700 140 5p Ordinary Call Exercised 15600 177.5 5p Ordinary Call Exercised 17200 190 5p Ordinary Call Exercised 17400 192.5 5p Ordinary Put Exercised 33400 165 5p Ordinary Call Exercised 51400 175 5p Ordinary Call Exercised 60000 180 5p Ordinary Call Exercised 81900 185 (d) Other dealings (including subscribing for new securities) Class of relevant security Nature of dealing e.g. subscription, conversion Details Price per unit (if applicable) 4. OTHER INFORMATION (a) Indemnity and other dealing arrangements Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' N/A (b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' N/A (c) Attachments Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? YES Date of disclosure: 24 December 2018 Contact name: Cathal McKenna Telephone number: 02890 409 544 Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION Full name of person making disclosure: Citigroup Derivatives Markets Inc. Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: Shire Plc. 2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS) Class of relevant security Product description e.g. call option Written or purchased Number of securities to which option or derivative relates Exercise price per unit Type Expiry date 5p Ordinary Call Purchased 72200 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 52400 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 37500 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 26700 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 17500 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 14700 195 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 8900 200 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 8600 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 45700 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 45400 130 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 43500 160 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 26600 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 24300 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 20800 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 18500 165 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 8200 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 16900 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 13600 150 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 12100 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 9500 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 7500 150 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 9300 165 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 9100 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 9000 155 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 7900 145 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 7800 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 6200 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 5700 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 5100 85 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 5100 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 5000 160 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 4700 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 4600 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 4300 80 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 6300 180 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 5100 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 5000 185 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 4900 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 4300 160 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 4200 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 4000 150 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 4400 200 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 4200 200 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 4000 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 3700 125 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 3500 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 3900 200 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 3600 195 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 3100 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 3200 165 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 3000 200 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 2800 220 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2600 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 3000 150 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 2500 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 2500 175 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 2500 165 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 2300 185 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 2100 190 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 2000 195 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 2000 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2000 195 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 1800 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1500 195 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 1200 240 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 1200 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 3000 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2700 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 2500 160 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 2500 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2400 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1200 175 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Written 2300 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 2200 135 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 2200 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1100 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2000 85 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1700 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1500 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 1000 190 American 2019-01-11 5p Ordinary Put Written 1500 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 1500 105 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1300 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1200 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1200 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1200 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1000 130 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 1000 165 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 1000 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 1000 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 1000 120 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 1000 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 1000 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1000 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 1000 140 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 1000 150 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 900 150 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 800 135 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 800 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1000 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 700 155 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 600 120 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 600 125 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 140 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 1000 170 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 900 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 500 160 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 500 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 700 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 135 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 700 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 600 120 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 600 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 167.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Written 400 130 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 400 155 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 400 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 400 190 American 2019-01-11 5p Ordinary Call Purchased 400 185 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 400 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 400 185 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 300 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 400 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 400 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 75 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 400 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 400 175 American 2018-12-28 5p Ordinary Call Purchased 300 185 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 300 190 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 300 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 300 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 195 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 300 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 220 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 200 175 American 2019-01-04 5p Ordinary Call Purchased 200 190 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 200 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 150 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Written 300 160 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 200 165 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 200 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 200 90 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 200 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 200 240 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 100 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Written 100 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 120 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 125 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 135 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 200 180 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 172.5 American 2019-01-04 5p Ordinary Put Written 100 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 75 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 185 American 2019-01-04 5p Ordinary Call Purchased 100 180 American 2019-01-11 5p Ordinary Call Purchased 100 190 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 100 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 90 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 90 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 90 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 100 170 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 100 185 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 180 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 65 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 220 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 100 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 100 165 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 100 147 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 200 165 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Purchased 100 190 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 100 177.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 200 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 200 180 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 200 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 167.5 American 2019-01-11 5p Ordinary Call Written 100 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 100 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 100 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 150 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 200 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 300 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 300 190 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 300 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 75 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 150 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 400 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 400 70 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 100 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 205 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 215 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 500 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 500 155 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 500 90 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 500 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 230 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 85 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 175 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 200 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 165 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 500 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 120 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 180 American 2018-12-28 5p Ordinary Call Written 200 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 200 230 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 200 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 200 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 200 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 125 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 500 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 600 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 700 185 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 700 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 700 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 300 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 300 215 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 300 210 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 700 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 700 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 800 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 800 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 400 180 American 2019-01-04 5p Ordinary Call Written 400 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 215 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 215 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 162.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 900 70 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 180 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 500 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 205 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 167.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Call Written 600 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 600 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 700 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 800 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 800 215 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 900 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1000 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 70 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1000 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1000 205 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1000 180 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 1000 185 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 1100 190 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 1100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 190 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 1000 105 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1000 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1100 155 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1100 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1200 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1200 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1200 125 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1400 100 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1400 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1400 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1500 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1600 70 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1800 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1900 150 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 2000 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2000 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2000 145 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 2100 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 2100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1200 162.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Put Purchased 2200 75 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 2200 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2400 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2800 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2900 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1300 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 3000 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 3100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 3100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1500 230 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 1800 220 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 1800 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1900 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 3700 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1900 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 2000 220 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 2000 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 2000 175 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Written 2000 220 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Written 2200 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 2200 210 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 2300 210 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 2600 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 3900 195 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 2700 130 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 3900 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 4000 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 4000 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 4000 95 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 4500 150 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 5000 180 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 5000 150 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 7000 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 7100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 3000 230 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 7600 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 8000 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 3100 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 3200 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 3200 177.5 American 2018-12-28 5p Ordinary Call Written 4600 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 5000 240 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 5000 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 5200 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 7200 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 8200 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 8500 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 12000 185 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 20700 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 25700 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 9100 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 10000 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 11200 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 11800 220 American 2021-01-15 5p Ordinary Put Purchased 26300 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 29200 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 12700 170 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 41400 230 American 2021-01-15 5p Ordinary Call Written 49600 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 53200 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 68800 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 74000 180 American 2019-01-18 3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood: It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Shire plc published this content on 24 December 2018 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2018 10:39:01 UTC 0 Latest news on SHIRE 12:20p SHIRE : Form 8.5 (EPT/RI)- Shire plc PU 12:20p SHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI)- Shire Plc PU 11:40a SHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI) PU 11:06a SHIRE : s) In Company -3- DJ 11:06a SHIRE : s) In Company -2- DJ 11:06a SHIRE : s) In Company DJ 10:25a SHIRE : Form 8.5 - Shire plc PU 08:16a SHIRE : Rule 2.9 Announcement DJ 08:12a SHIRE : Rule 2.9 Announcement PU 08:12a SHIRE : Form 8.3 - Shire Plc PU