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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  Shire    SHP   JE00B2QKY057

SHIRE (SHP)
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Shire : Form 8.5 (EPT/NON-RI)

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12/24/2018 | 11:40am CET

FORM 8.5 (EPT/NON-RI)

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY AN

EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITHOUT RECOGNISED INTERMEDIARY ('RI') STATUS (OR WHERE RI STATUS IS NOT APPLICABLE)

Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code')

1. KEY INFORMATION

(a) Name of exempt principal trader:

Citigroup Derivatives Markets Inc.

(b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:

Use a separate form for each offeror/offeree

Shire Plc

(c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected:

Shire Plc

(d) Date position held/dealing undertaken:

For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure

21 December 2018

(e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer?

If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A'

NO

2. POSITIONS OF THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:

5p Ordinary

Interests

Short positions

Number

%

Number

%

(1) Relevant securities owned and/or controlled:

54,233

(0.00%)

3,400

(0.00%)

(2) Cash-settled derivatives:

(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:

616,400

(0.06%)

893,300

(0.09%)

TOTAL:

670,633

(0.06%)

896,700

(0.09%)

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:

Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant security

Purchases/ sales

Total number of securities

Highest price per unit paid/received (USD)

Lowest price per unit paid/received (USD)

5p Ordinary

Purchase

66,200

171.5989

169.7300

5p Ordinary

Sale

21,300

170.0300

170.0300

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of relevant security

Product description

e.g. CFD

Nature of dealing

e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position

Number of reference securities

Price per unit

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Writing, purchasing, selling, varying etc.

Number of securities to which option relates

Exercise price per unit

Type

Expiry date

Option money paid/ received per unit

5p Ordinary

Call

Purchasing

58600

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

52500

180

American

21/12/2018

9.97

5p Ordinary

Put

Writing

31900

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

31500

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

27300

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

22200

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

19200

165

American

21/12/2018

5.03

5p Ordinary

Call

Purchasing

16000

177.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

14500

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

12900

150

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

12500

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

10000

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

9900

172.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

9700

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

9300

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

8600

145

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

6900

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

6300

172.5

American

21/12/2018

2.47

5p Ordinary

Call

Purchasing

4900

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

4400

175

American

21/12/2018

4.97

5p Ordinary

Call

Purchasing

3500

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

3000

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

2700

130

American

21/12/2018

40.03

5p Ordinary

Call

Purchasing

2000

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

2000

150

American

21/12/2018

20.03

5p Ordinary

Put

Writing

1600

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1400

175

American

21/12/2018

4.97

5p Ordinary

Put

Writing

1200

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1200

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1000

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1000

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1000

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

1000

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

1000

125

American

17/01/2020

0.5

5p Ordinary

Put

Writing

1000

125

American

17/01/2020

0.5

5p Ordinary

Put

Writing

800

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

800

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

700

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

700

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

700

155

American

21/12/2018

15.03

5p Ordinary

Call

Purchasing

700

150

American

21/12/2018

20.03

5p Ordinary

Put

Writing

700

167.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

700

125

American

17/01/2020

0.5

5p Ordinary

Put

Writing

600

135

American

17/01/2020

1.15

5p Ordinary

Put

Writing

600

125

American

17/01/2020

0.45

5p Ordinary

Call

Purchasing

600

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

600

120

American

17/01/2020

0.35

5p Ordinary

Put

Writing

500

135

American

17/01/2020

1.15

5p Ordinary

Call

Purchasing

500

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

500

195

American

15/01/2021

3.5

5p Ordinary

Put

Writing

500

125

American

17/01/2020

0.5

5p Ordinary

Put

Writing

500

125

American

17/01/2020

0.5

5p Ordinary

Put

Writing

500

135

American

17/01/2020

1.15

5p Ordinary

Put

Writing

400

150

American

15/01/2021

4.1

5p Ordinary

Call

Purchasing

400

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

400

165

American

21/12/2018

0.17

5p Ordinary

Put

Writing

300

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

300

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

300

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

300

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

300

180

American

21/12/2018

9.97

5p Ordinary

Put

Writing

300

180

American

21/12/2018

9.97

5p Ordinary

Put

Writing

300

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

300

187.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

175

American

18/01/2019

3.75

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

175

American

18/01/2019

3.75

5p Ordinary

Put

Writing

200

150

American

15/01/2021

3.8

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

187.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

172.5

American

21/12/2018

0.73

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

195

American

15/01/2021

3.4

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

195

American

15/01/2021

3.4

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

195

American

15/01/2021

3.56

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

175

American

18/01/2019

3.09

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

175

American

18/01/2019

3.09

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

175

American

18/01/2019

3.74

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

190

American

15/01/2021

3.5

5p Ordinary

Put

Writing

100

155

American

15/01/2021

5.2

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

185

American

15/01/2021

6.4

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

185

American

15/01/2021

6.4

5p Ordinary

Put

Writing

100

150

American

15/01/2021

3.9

5p Ordinary

Put

Writing

100

135

American

17/01/2020

1.15

5p Ordinary

Put

Writing

100

120

American

17/01/2020

0.35

5p Ordinary

Put

Writing

100

120

American

17/01/2020

0.35

5p Ordinary

Put

Writing

100

135

American

17/01/2020

1.15

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

177.5

American

28/12/2018

0.45

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

100

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

100

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

100

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

100

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Writing

100

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

165

American

21/12/2018

5.03

5p Ordinary

Put

Writing

100

150

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

172.5

American

21/12/2018

0.78

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

195

American

15/01/2021

3.5

5p Ordinary

Put

Writing

100

155

American

15/01/2021

5.3

5p Ordinary

Call

Writing

100

220

American

15/01/2021

1.25

5p Ordinary

Call

Writing

100

220

American

15/01/2021

1.25

5p Ordinary

Call

Writing

100

220

American

15/01/2021

1.41

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

100

180

American

28/12/2018

0.2

5p Ordinary

Call

Writing

100

177.5

American

28/12/2018

0.35

5p Ordinary

Call

Writing

100

177.5

American

28/12/2018

0.4

5p Ordinary

Call

Writing

100

177.5

American

28/12/2018

0.55

5p Ordinary

Call

Writing

100

170

American

18/01/2019

5.59

5p Ordinary

Call

Writing

100

170

American

18/01/2019

5.59

5p Ordinary

Call

Writing

100

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Call

Writing

100

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Call

Writing

100

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Call

Writing

100

230

American

15/01/2021

1.6

5p Ordinary

Call

Writing

100

230

American

15/01/2021

1.6

5p Ordinary

Call

Writing

100

165

American

28/12/2018

7

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

100

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

100

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

100

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

100

165

American

21/12/2018

5.03

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

150

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

100

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

170

American

21/12/2018

0.75

5p Ordinary

Call

Writing

100

190

American

15/01/2021

4.9

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

200

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Put

Purchasing

200

165

American

15/01/2021

9

5p Ordinary

Call

Writing

200

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Call

Writing

200

170

American

18/01/2019

6.25

5p Ordinary

Call

Writing

200

170

American

18/01/2019

6.24

5p Ordinary

Call

Writing

200

170

American

18/01/2019

6.25

5p Ordinary

Call

Writing

200

177.5

American

28/12/2018

0.8

5p Ordinary

Call

Writing

200

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

200

187.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

300

240

American

17/01/2020

0.4

5p Ordinary

Call

Writing

300

177.5

American

28/12/2018

0.5

5p Ordinary

Call

Writing

300

177.5

American

28/12/2018

0.55

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

300

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

180

American

21/12/2018

9.97

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

180

American

21/12/2018

9.97

5p Ordinary

Put

Purchasing

300

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

300

187.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

400

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

500

195

American

18/01/2019

0.45

5p Ordinary

Put

Purchasing

500

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

500

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

600

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

700

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

700

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

700

155

American

21/12/2018

15.03

5p Ordinary

Call

Writing

700

150

American

21/12/2018

20.03

5p Ordinary

Put

Purchasing

700

167.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

700

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

800

177.5

American

28/12/2018

0.5

5p Ordinary

Put

Purchasing

800

135

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

800

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

800

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

900

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

900

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1000

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1000

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1000

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

1000

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

1000

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

1000

192.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

1000

190

American

15/01/2021

5

5p Ordinary

Put

Purchasing

1100

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1200

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

1200

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

1300

177.5

American

28/12/2018

0.4

5p Ordinary

Put

Purchasing

1400

175

American

21/12/2018

4.97

5p Ordinary

Put

Purchasing

1600

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

1800

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1800

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1900

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Put

Purchasing

1900

105

American

18/01/2019

0.15

5p Ordinary

Call

Writing

2000

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

2700

130

American

21/12/2018

40.03

5p Ordinary

Call

Writing

3000

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

3500

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

4900

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

6900

185

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

8600

145

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

9300

190

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

9700

120

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

9900

172.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

10000

170

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

10000

167.5

American

21/12/2018

0.4

5p Ordinary

Put

Purchasing

12500

160

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

12900

150

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

14500

180

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

16000

177.5

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

22200

165

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

27300

210

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

31500

175

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Put

Purchasing

31900

155

American

21/12/2018

0.01

5p Ordinary

Call

Writing

58600

185

American

21/12/2018

0.01

(ii) Exercise

Class of relevant security

Product description

Exercising/ exercised against

Number of securities

Exercise price per unit

5p Ordinary

Put

Exercised

36400

160

5p Ordinary

Call

Exercised

33400

210

5p Ordinary

Put

Exercised

17400

155

5p Ordinary

Put

Exercised

15900

170

5p Ordinary

Put

Exercised

10700

167.5

5p Ordinary

Put

Exercised

8700

145

5p Ordinary

Put

Exercised

1600

170

5p Ordinary

Put

Exercised

1100

162.5

5p Ordinary

Call

Exercised

700

200

5p Ordinary

Call

Exercised

100

172.5

5p Ordinary

Call

Exercised

100

177.5

5p Ordinary

Put

Exercised

100

180

5p Ordinary

Call

Exercised

100

170

5p Ordinary

Put

Exercised

200

165

5p Ordinary

Call

Exercised

1000

197.5

5p Ordinary

Put

Exercised

1500

167.5

5p Ordinary

Call

Exercised

1500

187.5

5p Ordinary

Call

Exercised

2000

155

5p Ordinary

Call

Exercised

4400

180

5p Ordinary

Put

Exercised

5700

125

5p Ordinary

Put

Exercised

7500

120

5p Ordinary

Put

Exercised

7600

150

5p Ordinary

Call

Exercised

10000

185

5p Ordinary

Call

Exercised

10300

172.5

5p Ordinary

Put

Exercised

10700

140

5p Ordinary

Call

Exercised

15600

177.5

5p Ordinary

Call

Exercised

17200

190

5p Ordinary

Call

Exercised

17400

192.5

5p Ordinary

Put

Exercised

33400

165

5p Ordinary

Call

Exercised

51400

175

5p Ordinary

Call

Exercised

60000

180

5p Ordinary

Call

Exercised

81900

185

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security

Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

Details

Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'

N/A

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to:

(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'

N/A

(c) Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?

YES

Date of disclosure:

24 December 2018

Contact name:

Cathal McKenna

Telephone number:

02890 409 544

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)

DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.

Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code')

1. KEY INFORMATION

Full name of person making disclosure:

Citigroup Derivatives Markets Inc.

Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates:

Shire Plc.

2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Written or purchased

Number of securities to which option or derivative relates

Exercise price per unit

Type

Expiry date

5p Ordinary

Call

Purchased

72200

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

52400

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

37500

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

26700

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

17500

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

14700

195

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

8900

200

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

8600

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

45700

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

45400

130

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

43500

160

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

26600

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

24300

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

20800

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

18500

165

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

8200

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

16900

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

13600

150

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

12100

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

9500

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

7500

150

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

9300

165

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

9100

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

9000

155

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

7900

145

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

7800

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

6200

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

5700

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

5100

85

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

5100

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

5000

160

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

4700

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

4600

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

4300

80

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

6300

180

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

5100

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

5000

185

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

4900

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

4300

160

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

4200

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

4000

150

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

4400

200

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

4200

200

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

4000

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

3700

125

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

3500

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

3900

200

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

3600

195

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

3100

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

3200

165

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

3000

200

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

2800

220

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2600

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

3000

150

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

175

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

165

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

2300

185

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

2100

190

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

2000

195

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

2000

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2000

195

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1800

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1500

195

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

1200

240

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

1200

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

3000

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2700

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

2500

160

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

2500

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2400

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1200

175

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Written

2300

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

2200

135

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

2200

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1100

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2000

85

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1700

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1500

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

190

American

2019-01-11

5p Ordinary

Put

Written

1500

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

1500

105

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1300

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1200

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1200

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1200

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

130

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

1000

165

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

1000

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

120

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

140

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

1000

150

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

900

150

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

800

135

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

800

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

700

155

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

600

120

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

600

125

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

140

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

170

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

900

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

500

160

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

500

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

700

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

135

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

700

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

600

120

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

600

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

167.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Written

400

130

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

400

155

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

400

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

400

190

American

2019-01-11

5p Ordinary

Call

Purchased

400

185

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

400

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

400

185

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

300

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

400

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

400

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

75

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

400

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

400

175

American

2018-12-28

5p Ordinary

Call

Purchased

300

185

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

300

190

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

300

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

300

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

195

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

300

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

220

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

200

175

American

2019-01-04

5p Ordinary

Call

Purchased

200

190

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

200

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

150

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Written

300

160

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

200

165

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

200

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

200

90

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

200

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

200

240

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

100

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Written

100

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

120

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

125

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

135

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

200

180

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

172.5

American

2019-01-04

5p Ordinary

Put

Written

100

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

75

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

185

American

2019-01-04

5p Ordinary

Call

Purchased

100

180

American

2019-01-11

5p Ordinary

Call

Purchased

100

190

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

100

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

90

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

90

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

90

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

100

170

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

100

185

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

180

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

65

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

220

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

165

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

147

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

200

165

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Purchased

100

190

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

177.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

200

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

200

180

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

200

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

167.5

American

2019-01-11

5p Ordinary

Call

Written

100

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

100

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

100

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

150

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

300

190

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

300

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

75

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

150

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

400

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

400

70

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

100

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

205

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

215

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

500

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

500

155

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

500

90

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

500

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

230

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

85

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

175

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

200

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

165

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

500

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

120

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

180

American

2018-12-28

5p Ordinary

Call

Written

200

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

200

230

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

200

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

200

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

200

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

125

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

600

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

700

185

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

700

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

700

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

300

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

300

215

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

300

210

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

700

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

700

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

800

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

800

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

400

180

American

2019-01-04

5p Ordinary

Call

Written

400

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

215

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

215

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

162.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

900

70

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

180

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

500

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

205

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

167.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Call

Written

600

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

600

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

700

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

800

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

800

215

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

900

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

70

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

205

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

180

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

185

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

1100

190

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

1100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

190

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

105

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1100

155

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1100

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1200

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1200

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1200

125

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1400

100

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1400

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1400

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1500

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1600

70

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1800

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1900

150

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2000

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2000

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2000

145

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

2100

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

2100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1200

162.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Put

Purchased

2200

75

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

2200

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2400

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2800

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2900

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1300

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

3000

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

3100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

3100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1500

230

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

1800

220

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

1800

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1900

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

3700

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1900

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

2000

220

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

2000

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

2000

175

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Written

2000

220

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Written

2200

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

2200

210

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

2300

210

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

2600

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

3900

195

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

2700

130

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

3900

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

4000

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

4000

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

4000

95

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

4500

150

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

5000

180

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

5000

150

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

7000

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

7100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

3000

230

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

7600

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

8000

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

3100

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

3200

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

3200

177.5

American

2018-12-28

5p Ordinary

Call

Written

4600

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

5000

240

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

5000

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

5200

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

7200

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

8200

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

8500

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

12000

185

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

20700

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

25700

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

9100

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

10000

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

11200

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

11800

220

American

2021-01-15

5p Ordinary

Put

Purchased

26300

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

29200

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

12700

170

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

41400

230

American

2021-01-15

5p Ordinary

Call

Written

49600

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

53200

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

68800

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

74000

180

American

2019-01-18

3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.

Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood:

It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

Disclaimer

Shire plc published this content on 24 December 2018 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2018 10:39:01 UTC
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Financials ($)
Sales 2018 15 555 M
EBIT 2018 5 668 M
Net income 2018 2 784 M
Debt 2018 14 636 M
Yield 2018 0,63%
P/E ratio 2018 17,32
P/E ratio 2019 15,11
EV / Sales 2018 4,28x
EV / Sales 2019 3,97x
Capitalization 52 002 M
Chart SHIRE
Duration : Period :
Shire Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SHIRE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 14
Average target price 65,4 $
Spread / Average Target 15%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Flemming Ornskov Chief Executive Officer
Susan Saltzbart Kilsby Non-Executive Chairman
Thomas J. W. Dittrich Chief Financial Officer & Director
Howard Mayer Chief Medical Officer
Matthew Walker Head-Technical Operations
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SHIRE15.12%52 101
JOHNSON & JOHNSON-8.32%343 535
PFIZER15.76%243 194
NOVARTIS1.34%215 608
ROCHE HOLDING LTD.-1.26%211 711
MERCK AND COMPANY29.55%189 567
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