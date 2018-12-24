Shire : Form 8.5 (EPT/NON-RI)

FORM 8.5 (EPT/NON-RI)
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY AN
EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITHOUT RECOGNISED INTERMEDIARY ('RI') STATUS (OR WHERE RI STATUS IS NOT APPLICABLE)
Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code')
1. KEY INFORMATION
|
(a) Name of exempt principal trader:
|
Citigroup Derivatives Markets Inc.
|
(b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:
Use a separate form for each offeror/offeree
|
Shire Plc
|
(c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected:
|
Shire Plc
|
(d) Date position held/dealing undertaken:
For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure
|
21 December 2018
|
(e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer?
If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A'
|
NO
2. POSITIONS OF THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
|
Class of relevant security:
|
5p Ordinary
|
|
Interests
|
Short positions
|
Number
|
%
|
Number
|
%
|
(1) Relevant securities owned and/or controlled:
|
54,233
|
(0.00%)
|
3,400
|
(0.00%)
|
(2) Cash-settled derivatives:
|
|
|
|
|
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:
|
616,400
|
(0.06%)
|
893,300
|
(0.09%)
|
TOTAL:
|
670,633
|
(0.06%)
|
896,700
|
(0.09%)
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
|
Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
|
|
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
|
Class of relevant security
|
Purchases/ sales
|
Total number of securities
|
Highest price per unit paid/received (USD)
|
Lowest price per unit paid/received (USD)
|
5p Ordinary
|
Purchase
|
66,200
|
171.5989
|
169.7300
|
5p Ordinary
|
Sale
|
21,300
|
170.0300
|
170.0300
(b) Cash-settled derivative transactions
|
Class of relevant security
|
Product description
e.g. CFD
|
Nature of dealing
e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position
|
Number of reference securities
|
Price per unit
|
|
|
|
|
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
|
Class of relevant security
|
Product description e.g. call option
|
Writing, purchasing, selling, varying etc.
|
Number of securities to which option relates
|
Exercise price per unit
|
Type
|
Expiry date
|
Option money paid/ received per unit
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
58600
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
52500
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
9.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
31900
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
31500
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
27300
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
22200
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
19200
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
5.03
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
16000
|
177.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
14500
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
12900
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
12500
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
10000
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
9900
|
172.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
9700
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
9300
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
8600
|
145
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
6900
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
6300
|
172.5
|
American
|
21/12/2018
|
2.47
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
4900
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
4400
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
4.97
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
3500
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
3000
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
2700
|
130
|
American
|
21/12/2018
|
40.03
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
2000
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
2000
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
20.03
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1600
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1400
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
4.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1200
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1200
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1000
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1000
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1000
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
1000
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1000
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
1000
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
800
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
800
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
700
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
700
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
700
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
15.03
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
700
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
20.03
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
700
|
167.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
700
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
600
|
135
|
American
|
17/01/2020
|
1.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
600
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.45
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
600
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
600
|
120
|
American
|
17/01/2020
|
0.35
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
500
|
135
|
American
|
17/01/2020
|
1.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
500
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
500
|
195
|
American
|
15/01/2021
|
3.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
500
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
500
|
125
|
American
|
17/01/2020
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
500
|
135
|
American
|
17/01/2020
|
1.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
400
|
150
|
American
|
15/01/2021
|
4.1
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
400
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
400
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
300
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
9.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
9.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
300
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
300
|
187.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.75
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.75
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
200
|
150
|
American
|
15/01/2021
|
3.8
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
187.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
200
|
172.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.73
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
195
|
American
|
15/01/2021
|
3.4
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
195
|
American
|
15/01/2021
|
3.4
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
195
|
American
|
15/01/2021
|
3.56
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.09
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.09
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
175
|
American
|
18/01/2019
|
3.74
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
190
|
American
|
15/01/2021
|
3.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
155
|
American
|
15/01/2021
|
5.2
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
185
|
American
|
15/01/2021
|
6.4
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
185
|
American
|
15/01/2021
|
6.4
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
150
|
American
|
15/01/2021
|
3.9
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
135
|
American
|
17/01/2020
|
1.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
120
|
American
|
17/01/2020
|
0.35
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
120
|
American
|
17/01/2020
|
0.35
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
135
|
American
|
17/01/2020
|
1.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.45
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
5.03
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
172.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.78
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchasing
|
100
|
195
|
American
|
15/01/2021
|
3.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Writing
|
100
|
155
|
American
|
15/01/2021
|
5.3
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
220
|
American
|
15/01/2021
|
1.25
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
220
|
American
|
15/01/2021
|
1.25
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
220
|
American
|
15/01/2021
|
1.41
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
180
|
American
|
28/12/2018
|
0.2
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.35
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.4
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.55
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
5.59
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
5.59
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
230
|
American
|
15/01/2021
|
1.6
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
230
|
American
|
15/01/2021
|
1.6
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
165
|
American
|
28/12/2018
|
7
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
5.03
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.75
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
100
|
190
|
American
|
15/01/2021
|
4.9
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
200
|
165
|
American
|
15/01/2021
|
9
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.25
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.24
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
170
|
American
|
18/01/2019
|
6.25
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.8
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
200
|
187.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
300
|
240
|
American
|
17/01/2020
|
0.4
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
300
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
300
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.55
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
300
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
9.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
9.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
300
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
300
|
187.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
400
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
500
|
195
|
American
|
18/01/2019
|
0.45
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
500
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
500
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
600
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
700
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
700
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
700
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
15.03
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
700
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
20.03
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
700
|
167.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
700
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
800
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
800
|
135
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
800
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
800
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
900
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
900
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1000
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1000
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1000
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1000
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1000
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
1000
|
192.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
1000
|
190
|
American
|
15/01/2021
|
5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1100
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1200
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1200
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
1300
|
177.5
|
American
|
28/12/2018
|
0.4
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1400
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
4.97
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1600
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1800
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1800
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1900
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
1900
|
105
|
American
|
18/01/2019
|
0.15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
2000
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
2700
|
130
|
American
|
21/12/2018
|
40.03
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
3000
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
3500
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
4900
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
6900
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
8600
|
145
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
9300
|
190
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
9700
|
120
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
9900
|
172.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
10000
|
170
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
10000
|
167.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.4
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
12500
|
160
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
12900
|
150
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
14500
|
180
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
16000
|
177.5
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
22200
|
165
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
27300
|
210
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
31500
|
175
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchasing
|
31900
|
155
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
|
5p Ordinary
|
Call
|
Writing
|
58600
|
185
|
American
|
21/12/2018
|
0.01
(ii) Exercise
|
Class of relevant security
|
Product description
|
Exercising/ exercised against
|
Number of securities
|
Exercise price per unit
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
36400
|
160
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
33400
|
210
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
17400
|
155
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
15900
|
170
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
10700
|
167.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
8700
|
145
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
1600
|
170
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
1100
|
162.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
700
|
200
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
100
|
172.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
100
|
177.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
100
|
180
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
100
|
170
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
200
|
165
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
1000
|
197.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
1500
|
167.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
1500
|
187.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
2000
|
155
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
4400
|
180
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
5700
|
125
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
7500
|
120
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
7600
|
150
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
10000
|
185
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
10300
|
172.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
10700
|
140
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
15600
|
177.5
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
17200
|
190
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
17400
|
192.5
|
5p Ordinary
|
Put
|
Exercised
|
33400
|
165
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
51400
|
175
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
60000
|
180
|
5p Ordinary
|
Call
|
Exercised
|
81900
|
185
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
|
Class of relevant security
|
Nature of dealing
e.g. subscription, conversion
|
Details
|
Price per unit (if applicable)
|
|
|
|
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
|
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:
Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'
|
N/A
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
|
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to:
(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or
(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:
If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'
|
N/A
(c) Attachments
|
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?
|
YES
|
Date of disclosure:
|
24 December 2018
|
Contact name:
|
Cathal McKenna
|
Telephone number:
|
02890 409 544
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)
DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code')
1. KEY INFORMATION
|
Full name of person making disclosure:
|
Citigroup Derivatives Markets Inc.
|
Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates:
|
Shire Plc.
2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)
|
Class of relevant security
|
Product description e.g. call option
|
Written or purchased
|
Number of securities to which option or derivative relates
|
Exercise price per unit
|
Type
|
Expiry date
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
72200
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
52400
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
37500
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
26700
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
17500
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
14700
|
195
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
8900
|
200
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
8600
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
45700
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
45400
|
130
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
43500
|
160
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
26600
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
24300
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
20800
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
18500
|
165
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
8200
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
16900
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
13600
|
150
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
12100
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
9500
|
170
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
7500
|
150
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
9300
|
165
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
9100
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
9000
|
155
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
7900
|
145
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
7800
|
170
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
6200
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
5700
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
5100
|
85
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
5100
|
115
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
5000
|
160
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4700
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4600
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4300
|
80
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
6300
|
180
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
5100
|
190
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
5000
|
185
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
4900
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4300
|
160
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4200
|
160
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
4000
|
150
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
4400
|
200
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
4200
|
200
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
4000
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
3700
|
125
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
3500
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
3900
|
200
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
3600
|
195
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
3100
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
3200
|
165
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
3000
|
200
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2800
|
220
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2600
|
210
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
3000
|
150
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2500
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2500
|
175
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2500
|
165
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2300
|
185
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2100
|
190
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2000
|
195
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2000
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
2000
|
195
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1800
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1500
|
195
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1200
|
240
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1200
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
3000
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2700
|
110
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2500
|
160
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2500
|
120
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2400
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1200
|
175
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2300
|
175
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2200
|
135
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2200
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1100
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
2000
|
85
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1700
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1500
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
190
|
American
|
2019-01-11
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1500
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1500
|
105
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1300
|
130
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1200
|
115
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1200
|
120
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1200
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
130
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
165
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
155
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
155
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
120
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
160
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
140
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
1000
|
150
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
900
|
150
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
800
|
135
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
800
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
190
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
700
|
155
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
600
|
120
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
600
|
125
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
140
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
1000
|
170
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
900
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
160
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
100
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
110
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
700
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
135
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
160
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
700
|
210
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
600
|
120
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
600
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
500
|
167.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
130
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
155
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
110
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
500
|
175
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
500
|
200
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
150
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
175
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
190
|
American
|
2019-01-11
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
185
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
400
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
185
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
220
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
220
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
75
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
400
|
175
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
185
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
190
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
175
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
195
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
210
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
300
|
220
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
200
|
175
|
American
|
2019-01-04
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
200
|
190
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
200
|
200
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
150
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
300
|
160
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
165
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
90
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
110
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
200
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
200
|
240
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
145
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
100
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
120
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
125
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
130
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
135
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
145
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
200
|
180
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
172.5
|
American
|
2019-01-04
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
175
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
75
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
185
|
American
|
2019-01-04
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
180
|
American
|
2019-01-11
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
190
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
100
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
90
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
90
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
90
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
145
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Written
|
100
|
170
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
185
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
115
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
180
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
220
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
200
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
65
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
110
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
110
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
120
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
220
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
80
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
80
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
160
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
170
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
165
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
147
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
160
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
100
|
160
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
165
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
190
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Purchased
|
100
|
177.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
180
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
167.5
|
American
|
2019-01-11
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
200
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
200
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
115
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
150
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
200
|
160
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
190
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
75
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
80
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
300
|
150
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
400
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
400
|
70
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
195
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
205
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
215
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
100
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
115
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
155
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
90
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
230
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
85
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
175
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
190
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
200
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
165
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
120
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
100
|
180
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
230
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
125
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
500
|
155
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
600
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
700
|
185
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
700
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
700
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
200
|
190
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
300
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
300
|
215
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
300
|
210
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
700
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
700
|
155
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
800
|
130
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
800
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
180
|
American
|
2019-01-04
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
150
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
215
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
215
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
400
|
162.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
900
|
70
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
150
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
160
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
165
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1000
|
180
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
205
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
500
|
167.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
600
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
600
|
190
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
700
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
800
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
800
|
215
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
900
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
110
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
140
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
70
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
115
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
205
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
180
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1000
|
185
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1100
|
190
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1100
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1000
|
190
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1000
|
105
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1000
|
110
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1000
|
140
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1100
|
155
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1100
|
170
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1100
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1200
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1200
|
115
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1200
|
125
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1400
|
100
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1400
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1400
|
80
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1500
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1600
|
70
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1800
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
1900
|
150
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2000
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2000
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2000
|
145
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2100
|
150
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2100
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2100
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1200
|
162.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2200
|
75
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2200
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2400
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2800
|
160
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
2900
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1300
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3000
|
155
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3100
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3100
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1500
|
230
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1800
|
220
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1800
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1900
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3700
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
1900
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2000
|
220
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2000
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2000
|
175
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2000
|
220
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2200
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2200
|
210
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2300
|
210
|
American
|
2020-01-17
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2600
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3900
|
195
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
2700
|
130
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
3900
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
4000
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
4000
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
4000
|
95
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
4500
|
150
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
5000
|
180
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
5000
|
150
|
American
|
2019-07-19
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
7000
|
135
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
7100
|
105
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
3000
|
230
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
7600
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
8000
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
3100
|
125
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
3200
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
3200
|
177.5
|
American
|
2018-12-28
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
4600
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
5000
|
240
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
5000
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
5200
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
7200
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
8200
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
8500
|
130
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
12000
|
185
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
20700
|
155
|
American
|
2019-04-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
25700
|
165
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
9100
|
175
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
10000
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
11200
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
11800
|
220
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
26300
|
170
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Put
|
Purchased
|
29200
|
145
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
12700
|
170
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
41400
|
230
|
American
|
2021-01-15
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
49600
|
185
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
53200
|
180
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
68800
|
200
|
American
|
2019-01-18
|
5p Ordinary
|
Call
|
Written
|
74000
|
180
|
American
|
2019-01-18
3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
|
Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood:
|
It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.