Shire : Form 8.5 (EPT/NON-RI) -Amendment 0 09/03/2018 | 03:12pm CEST Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Amendment:Changes to Section 3c (ii) FORM 8.5 (EPT/NON-RI) PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITHOUT RECOGNISED INTERMEDIARY ('RI') STATUS (OR WHERE RI STATUS IS NOT APPLICABLE) Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION (a) Name of exempt principal trader: Citigroup Derivatives Markets Inc. (b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree Shire Plc (c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected: Shire Plc (d) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure 31 August 2018 (e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A' NO 2. POSITIONS OF THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security. (a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any) Class of relevant security: 5p Ordinary Interests Short positions Number % Number % (1) Relevant securities owned and/or controlled: 23,414 (0.00%) 13,500 (0.00%) (2) Cash-settled derivatives: (3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: 163,400 (0.02%) 157,800 (0.02%) TOTAL: 186,814 (0.02%) 171,300 (0.02%) All interests and all short positions should be disclosed. Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions). (b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options) Class of relevant security in relation to which subscription right exists: Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: 3. DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. (a) Purchases and sales Class of relevant security Purchases/ sales Total number of securities Highest price per unit paid/received (USD) Lowest price per unit paid/received (USD) 5p Ordinary Purchase 1,800 175.2700 174.6000 (b) Cash-settled derivative transactions Class of relevant security Product description e.g. CFD Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position Number of reference securities Price per unit (c) Stock-settled derivative transactions (including options) (i) Writing, selling, purchasing or varying Class of relevant security Product description e.g. call option Writing, purchasing, selling, varying etc. Number of securities to which option relates Exercise price per unit Type Expiry date Option money paid/ received per unit 5p Ordinary Put Writing 1000 175 American 19/10/2018 4 5p Ordinary Call Purchasing 400 200 American 18/01/2019 1 5p Ordinary Call Purchasing 300 200 American 18/01/2019 1.03 5p Ordinary Call Purchasing 200 200 American 18/01/2019 1.02 5p Ordinary Call Purchasing 100 200 American 18/01/2019 1 5p Ordinary Call Purchasing 100 200 American 18/01/2019 1 5p Ordinary Call Purchasing 100 200 American 18/01/2019 1 5p Ordinary Call Purchasing 100 200 American 18/01/2019 1 (ii) Exercise Class of relevant security Product description Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit 5p Ordinary Put Exercised 3900 167.5 5p Ordinary Put Exercised 100 162.5 5p Ordinary Put Exercised 100 165 5p Ordinary Put Exercised 100 172.5 5p Ordinary Put Exercised 100 170 5p Ordinary Call Exercised 800 172.5 5p Ordinary Put Exercised 1600 167.5 5p Ordinary Put Exercised 300 167.5 5p Ordinary Put Exercised 300 167.5 5p Ordinary Put Exercised 1600 167.5 (d) Other dealings (including subscribing for new securities) Class of relevant security Nature of dealing e.g. subscription, conversion Details Price per unit (if applicable) 4. OTHER INFORMATION (a) Indemnity and other dealing arrangements Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' N/A (b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' N/A (c) Attachments Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? YES Date of disclosure: 03 September 2018 Contact name: Cathal McKenna Telephone number: +44 (28) 90 4095444 Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code') 1. KEY INFORMATION Full name of person making disclosure: Citigroup Derivatives Markets Inc. Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: Shire Plc. 2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS) Class of relevant security Product description e.g. call option Written or purchased Number of securities to which option or derivative relates Exercise price per unit Type Expiry date 5p Ordinary Call Purchased 8900 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 5100 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 5100 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 4100 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 3500 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 2700 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 7100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 2500 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2500 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2500 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 5000 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2200 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 2000 85 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 4500 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1900 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 1700 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1700 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 1600 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 1600 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 1400 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1300 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 4500 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 4400 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 4400 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 1300 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1200 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1100 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1000 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 1000 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 4100 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 900 105 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 900 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 800 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 800 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 4100 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 3400 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 700 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 600 105 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 600 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 600 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 600 165 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 3000 185 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 500 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 500 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2800 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 2600 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2500 180 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 2500 220 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 500 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 400 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 2500 160 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 2500 190 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 400 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 2400 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 400 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2200 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 2000 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 2000 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1800 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1800 185 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 1500 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 1300 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1300 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 1200 240 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 1200 200 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 1000 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 400 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 1000 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 400 172.5 American 2018-09-21 5p Ordinary Put Written 300 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 75 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 300 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 300 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 300 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 300 70 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 800 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 200 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 200 115 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 200 165 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 200 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 100 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 800 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 800 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 125 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 800 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 700 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 700 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 700 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 75 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 700 210 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 600 120 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 600 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 600 180 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 100 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 90 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Written 100 145 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Written 100 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 600 200 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 500 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Written 100 130 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 100 140 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Written 100 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 135 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 155 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 195 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 240 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 65 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 500 190 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 500 195 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 120 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 400 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 400 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 400 160 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 400 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 300 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 100 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 175 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 300 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 300 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 220 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 195 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 300 220 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 200 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 200 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 200 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 200 180 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 100 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 200 165 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 200 180 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 200 200 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 100 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 115 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 195 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 220 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Purchased 100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 185 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 100 155 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 200 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 210 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 220 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 190 American 2019-07-19 5p Ordinary Call Purchased 100 172.5 American 2018-09-07 5p Ordinary Call Purchased 100 140 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 100 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 170 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Purchased 100 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 100 190 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Purchased 100 200 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 105 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 100 200 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 100 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 230 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 85 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 175 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 100 190 American 2019-04-18 5p Ordinary Put Purchased 100 115 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 120 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 100 160 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 200 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 200 130 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 155 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 200 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 200 70 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 300 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 100 170 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 100 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 300 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 100 180 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 200 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 200 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 200 140 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 190 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 75 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 300 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 200 190 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 300 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 400 135 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 150 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 300 75 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 400 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 400 100 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 400 150 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 400 170 American 2018-09-21 5p Ordinary Put Purchased 400 110 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 500 100 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 500 70 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 160 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 80 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 500 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 500 160 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 600 165 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 600 210 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 700 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 90 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 800 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 500 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 600 140 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 600 140 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 600 140 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 800 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 800 175 American 2018-09-07 5p Ordinary Call Written 800 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 700 185 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 700 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 800 165 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 800 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 900 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 900 185 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1000 110 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 800 75 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 900 70 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 155 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1000 110 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1000 140 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 70 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 115 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1000 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1000 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1000 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1100 135 American 2020-01-17 5p Ordinary Put Purchased 1100 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1000 180 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 1000 185 American 2019-04-18 5p Ordinary Call Written 1000 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 1300 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1400 80 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1600 70 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1800 155 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 1800 70 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1100 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1100 210 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1200 160 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1300 145 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1300 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1400 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2000 145 American 2019-07-19 5p Ordinary Put Purchased 2000 175 American 2018-10-19 5p Ordinary Put Purchased 2500 130 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 1500 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1500 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 1700 170 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1700 180 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 1800 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 2000 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 2200 170 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 2200 210 American 2020-01-17 5p Ordinary Call Written 2300 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 2400 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 2500 190 American 2018-12-21 5p Ordinary Call Written 2800 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 4100 175 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 4100 145 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 4400 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 4500 125 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 5000 125 American 2019-01-18 5p Ordinary Call Written 5200 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2500 165 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 2500 150 American 2018-09-21 5p Ordinary Put Purchased 3100 105 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 4000 95 American 2019-01-18 5p Ordinary Put Purchased 6500 150 American 2018-10-19 5p Ordinary Call Written 8900 125 American 2019-01-18 3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood: It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives. The currency of all prices and other monetary amounts should be stated. The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129. The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Shire plc published this content on 03 September 2018 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 September 2018 13:11:08 UTC 0 Latest news on SHIRE 03:12p SHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI) -Amendment PU 02:22p SHIRE : Form 8.5 (EPT/RI) - Replacement of SHIRE PLC PU 12:52p SHIRE : Form 8.5 (EPT/RI)- Shire plc PU 12:47p SHIRE : Form 8.5 (EPT/RI) - SHIRE PLC PU 12:47p SHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI)- Shire Plc PU 12:47p SHIRE : Form 8.5 - Shire Plc PU 12:12p SHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI) - SHIRE PLC PU 11:47a SHIRE : Form 8.3 - Shire Plc PU 11:16a SHIRE PLC SHIRE PLC : Total Voting Rights DJ 11:05a SHIRE : Servier finalizes acquisition of Shire's oncology branch AQ News from SeekingAlpha 09/02 Tracking John Paulson's Paulson & Company Portfolio - Q2 2018 Update 08/31 Big Pharma in the red after AstraZeneca lupus flop 08/31 FDA rejects Sunovion's dasotraline for ADHD 08/31 Shire completes sale of oncology franchise 08/30 Pfizer mid-stage flop with domagrozumab in DMD another setback for myostatin ..

Financials ($) Sales 2018 15 502 M EBIT 2018 5 766 M Net income 2018 2 684 M Debt 2018 15 197 M Yield 2018 0,62% P/E ratio 2018 18,33 P/E ratio 2019 15,66 EV / Sales 2018 4,42x EV / Sales 2019 4,06x Capitalization 53 323 M Chart SHIRE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SHIRE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 18 Average target price 65,1 $ Spread / Average Target 12% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Flemming Ornskov Chief Executive Officer & Executive Director Susan Saltzbart Kilsby Non-Executive Chairman Thomas J. W. Dittrich Chief Financial Officer & Director Howard Mayer Chief Medical Officer Matthew Walker Head-Technical Operations Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) SHIRE 15.35% 53 323 JOHNSON & JOHNSON -3.60% 361 340 PFIZER 14.63% 243 395 ROCHE HOLDING LTD. -2.31% 214 631 NOVARTIS -2.45% 211 600 MERCK AND COMPANY 21.89% 182 417