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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  Shire    SHP   JE00B2QKY057

SHIRE (SHP)
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Real-time Quote. Real-time Cboe Europe - 09/03 03:52:35 pm
4496.75 GBp   -0.04%
03:12pSHIRE : Form 8.5 (EPT/NON-RI) -Amendment
PU
02:22pSHIRE : Form 8.5 (EPT/RI) - Replacement of SHIRE PLC
PU
12:52pSHIRE : Form 8.5 (EPT/RI)- Shire plc
PU
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Shire : Form 8.5 (EPT/NON-RI) -Amendment

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09/03/2018 | 03:12pm CEST

Amendment:Changes to Section 3c (ii)

FORM 8.5 (EPT/NON-RI)

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY AN

EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITHOUT RECOGNISED INTERMEDIARY ('RI') STATUS (OR WHERE RI STATUS IS NOT APPLICABLE)

Rule 8.5 of the Takeover Code (the 'Code')

1. KEY INFORMATION

(a) Name of exempt principal trader:

Citigroup Derivatives Markets Inc.

(b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:

Use a separate form for each offeror/offeree

Shire Plc

(c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected:

Shire Plc

(d) Date position held/dealing undertaken:

For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure

31 August 2018

(e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer?

If it is a cash offer or possible cash offer, state 'N/A'

NO

2. POSITIONS OF THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:

5p Ordinary

Interests

Short positions

Number

%

Number

%

(1) Relevant securities owned and/or controlled:

23,414

(0.00%)

13,500

(0.00%)

(2) Cash-settled derivatives:

(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:

163,400

(0.02%)

157,800

(0.02%)

TOTAL:

186,814

(0.02%)

171,300

(0.02%)

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:

Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant security

Purchases/ sales

Total number of securities

Highest price per unit paid/received (USD)

Lowest price per unit paid/received (USD)

5p Ordinary

Purchase

1,800

175.2700

174.6000

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of relevant security

Product description

e.g. CFD

Nature of dealing

e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position

Number of reference securities

Price per unit

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Writing, purchasing, selling, varying etc.

Number of securities to which option relates

Exercise price per unit

Type

Expiry date

Option money paid/ received per unit

5p Ordinary

Put

Writing

1000

175

American

19/10/2018

4

5p Ordinary

Call

Purchasing

400

200

American

18/01/2019

1

5p Ordinary

Call

Purchasing

300

200

American

18/01/2019

1.03

5p Ordinary

Call

Purchasing

200

200

American

18/01/2019

1.02

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

200

American

18/01/2019

1

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

200

American

18/01/2019

1

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

200

American

18/01/2019

1

5p Ordinary

Call

Purchasing

100

200

American

18/01/2019

1

(ii) Exercise

Class of relevant security

Product description

Exercising/ exercised against

Number of securities

Exercise price per unit

5p Ordinary

Put

Exercised

3900

167.5

5p Ordinary

Put

Exercised

100

162.5

5p Ordinary

Put

Exercised

100

165

5p Ordinary

Put

Exercised

100

172.5

5p Ordinary

Put

Exercised

100

170

5p Ordinary

Call

Exercised

800

172.5

5p Ordinary

Put

Exercised

1600

167.5

5p Ordinary

Put

Exercised

300

167.5

5p Ordinary

Put

Exercised

300

167.5

5p Ordinary

Put

Exercised

1600

167.5

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security

Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

Details

Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'

N/A

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to:

(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none'

N/A

(c) Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?

YES

Date of disclosure:

03 September 2018

Contact name:

Cathal McKenna

Telephone number:

+44 (28) 90 4095444

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)

DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.

Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the 'Code')

1. KEY INFORMATION

Full name of person making disclosure:

Citigroup Derivatives Markets Inc.

Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates:

Shire Plc.

2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Written or purchased

Number of securities to which option or derivative relates

Exercise price per unit

Type

Expiry date

5p Ordinary

Call

Purchased

8900

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

5100

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

5100

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

4100

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

3500

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

2700

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

7100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

2500

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2500

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2500

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

5000

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2200

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

2000

85

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

4500

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1900

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

1700

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1700

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

1600

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

1600

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

1400

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1300

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

4500

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

4400

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

4400

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

1300

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1200

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1100

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

1000

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

4100

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

900

105

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

900

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

800

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

800

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

4100

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

3400

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

700

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

600

105

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

600

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

600

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

600

165

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

3000

185

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

500

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

500

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2800

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

2600

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

180

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

220

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

500

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

400

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

160

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

2500

190

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

400

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

2400

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

400

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2200

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

2000

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

2000

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1800

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1800

185

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

1500

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

1300

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1300

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

1200

240

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

1200

200

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

400

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

1000

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

400

172.5

American

2018-09-21

5p Ordinary

Put

Written

300

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

75

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

300

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

300

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

300

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

300

70

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

800

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

200

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

200

115

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

200

165

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

200

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

100

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

800

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

800

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

125

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

800

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

700

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

700

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

700

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

75

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

700

210

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

600

120

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

600

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

600

180

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

100

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

90

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Written

100

145

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Written

100

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

600

200

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

500

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Written

100

130

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

100

140

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Written

100

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

135

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

155

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

195

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

240

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

65

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

500

190

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

500

195

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

120

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

400

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

400

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

400

160

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

400

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

300

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

100

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

175

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

300

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

300

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

220

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

195

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

300

220

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

200

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

200

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

200

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

200

180

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

200

165

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

200

180

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

200

200

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

115

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

195

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

220

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Purchased

100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

185

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

155

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

200

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

210

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

220

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

190

American

2019-07-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

172.5

American

2018-09-07

5p Ordinary

Call

Purchased

100

140

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

170

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Purchased

100

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

190

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Purchased

100

200

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

105

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

100

200

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

100

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

230

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

85

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

175

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

100

190

American

2019-04-18

5p Ordinary

Put

Purchased

100

115

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

120

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

100

160

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

200

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

200

130

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

155

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

200

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

200

70

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

300

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

100

170

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

100

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

300

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

100

180

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

200

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

200

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

200

140

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

190

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

75

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

300

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

200

190

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

300

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

400

135

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

150

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

300

75

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

400

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

400

100

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

400

150

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

400

170

American

2018-09-21

5p Ordinary

Put

Purchased

400

110

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

500

100

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

500

70

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

160

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

80

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

500

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

500

160

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

600

165

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

600

210

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

700

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

90

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

800

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

500

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

600

140

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

600

140

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

600

140

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

800

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

800

175

American

2018-09-07

5p Ordinary

Call

Written

800

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

700

185

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

700

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

800

165

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

800

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

900

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

900

185

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1000

110

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

800

75

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

900

70

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

155

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

110

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1000

140

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

70

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

115

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1000

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1000

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1100

135

American

2020-01-17

5p Ordinary

Put

Purchased

1100

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1000

180

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

185

American

2019-04-18

5p Ordinary

Call

Written

1000

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

1300

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1400

80

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1600

70

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1800

155

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

1800

70

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1100

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1100

210

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1200

160

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1300

145

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1300

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1400

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2000

145

American

2019-07-19

5p Ordinary

Put

Purchased

2000

175

American

2018-10-19

5p Ordinary

Put

Purchased

2500

130

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

1500

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1500

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

1700

170

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1700

180

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

1800

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

2000

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

2200

170

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

2200

210

American

2020-01-17

5p Ordinary

Call

Written

2300

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

2400

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

2500

190

American

2018-12-21

5p Ordinary

Call

Written

2800

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

4100

175

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

4100

145

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

4400

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

4500

125

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

5000

125

American

2019-01-18

5p Ordinary

Call

Written

5200

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2500

165

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

2500

150

American

2018-09-21

5p Ordinary

Put

Purchased

3100

105

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

4000

95

American

2019-01-18

5p Ordinary

Put

Purchased

6500

150

American

2018-10-19

5p Ordinary

Call

Written

8900

125

American

2019-01-18

3. AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.

Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully understood:

It is not necessary to provide details on a Supplemental Form (Open Positions) with regard to cash-settled derivatives.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

Disclaimer

Shire plc published this content on 03 September 2018 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 September 2018 13:11:08 UTC
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Financials ($)
Sales 2018 15 502 M
EBIT 2018 5 766 M
Net income 2018 2 684 M
Debt 2018 15 197 M
Yield 2018 0,62%
P/E ratio 2018 18,33
P/E ratio 2019 15,66
EV / Sales 2018 4,42x
EV / Sales 2019 4,06x
Capitalization 53 323 M
Chart SHIRE
Duration : Period :
Shire Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SHIRE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 18
Average target price 65,1 $
Spread / Average Target 12%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Flemming Ornskov Chief Executive Officer & Executive Director
Susan Saltzbart Kilsby Non-Executive Chairman
Thomas J. W. Dittrich Chief Financial Officer & Director
Howard Mayer Chief Medical Officer
Matthew Walker Head-Technical Operations
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SHIRE15.35%53 323
JOHNSON & JOHNSON-3.60%361 340
PFIZER14.63%243 395
ROCHE HOLDING LTD.-2.31%214 631
NOVARTIS-2.45%211 600
MERCK AND COMPANY21.89%182 417
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