Sika : AG SUCCESSFULLY COMPLETES THE OFFERING OF CHF 1,300 MILLION SUBORDINATED MANDATORY CONVERTIBLE NOTES DUE 2022

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Sika AG ("Sika") successfully completed the offering (the "Offering") of CHF 1,300 million subordinated mandatory convertible notes due 2022 (the "Notes"). Sika intends to use the net proceeds from the Offering to fund the recently announced acquisition of Parex and for general corporate purposes.
The Notes will be mandatorily converted into new or existing registered shares of Sika at maturity, subject to the early conversion rights of Sika and noteholders in accordance with the terms and conditions of the Notes.
The Notes will be issued at 100% of their principal amount in denominations of CHF 200,000. The Notes will bear interest of 3.75% per annum payable annually in arrear. The Notes will have an initial minimum conversion price of CHF130.00 and an initial maximum conversion price of CHF146.25 representing a premium of 12.5% above the reference share price of CHF130.00.
The Offering consisted of a public offering in Switzerland and private placements of Notes to professional investors only in other jurisdictions. The Notes were offered to investors outside the United States in compliance with Regulation S under the US Securities Act of 1933, and otherwise in accordance with applicable securities laws, rules and regulations.
Settlement of the Offering is expected to take place on January 30, 2019. An application will be made for the listing and trading of the Notes on SIX Swiss Exchange Ltd. S&P Global Ratings assigned a 'BBB' issue rating to the Notes.
Sika has agreed to a lock-up period expiring 90 days after the date on which the pricing terms of the Notes are finalized.
UBS acted as Global Coordinator and Joint Bookrunner. Citigroup acted as Joint Bookrunner alongside UBS.
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Corporate Communications &
Investor Relations
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slappnig.dominik@ch.sika.com
SIKA CORPORATE PROFILE
Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting in the building sector and motor vehicle industry. Sika has subsidiaries in 101 countries around the world and manufactures in over 200 factories. Its more than 19,500 employees generated annual sales of CHF 7.09 billion in 2018.
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