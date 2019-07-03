SIM Technology : OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：2000）

海外監管公告

本公告是由晨訊科技集團有限公司* (「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B條而作出。

以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於二零一九年七月三日在台灣證券交易所股份 有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命

晨訊科技集團有限公司

公司秘書

陳梓妍

香港，二零一九年七月三日

於本公告日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、唐融融女士 及劉軍先生， 本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、王田苗先生及武哲先生。