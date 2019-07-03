SIM Technology : OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED
晨訊科技集團有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：2000）
海外監管公告
本公告是由晨訊科技集團有限公司* (「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B條而作出。
以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於二零一九年七月三日在台灣證券交易所股份 有限公司網頁刊發的公告。
承董事會命
晨訊科技集團有限公司
公司秘書
陳梓妍
香港，二零一九年七月三日
於本公告日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、唐融融女士 及劉軍先生， 本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、王田苗先生及武哲先生。
【法規來源】外國發行人募集與發行有價證券處理準則§42
附表三十九
____晨訊科技集團____有限公司
臺灣存託憑證流通及兌回情形月報表
108年6月
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金融監督管理委員會核准發行日期及文號：100年 1月 5日金管證發字第0990073153號。
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臺灣存託憑證原核准發行單位數：137,500,000單位，總金額：新台幣1,643,125,000元，表彰
之有價證券數額：275,000,000股。
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歷次因海外現金增資發行新股原股東執行優先認購權、盈餘及資本公積增資而增發相對數額臺 灣存託憑證情形：時間102年 01月 07 日，性質： 因海外現金增資發行新股原股東執行優先 認購權，增加單位數： 21,794,016
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國內、外國轉換公司債或附認股權公司債持有人因轉換或行使認股權所增發之單位數： -
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臺灣存託憑證本月在外流通及兌回情形：
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項
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目
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單位數
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表彰之有價證券數額
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截至上一月底止餘額 (Ａ)
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34,074,516單位
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68,149,032股
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本月以現金增資、已發行之股份、合併、受
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0
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0
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讓他公司股份、收購或分割而參與發行臺灣
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存託憑證（B）
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因於海外現金增資發行新股原股東執行優先
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0
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0
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認購權、盈餘或資本公積增資而增發相對數
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額之臺灣存託憑證 (C)
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國內、外國轉換公司債及附認股權公司債持
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0
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0
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有 人 因 轉 換 或 行 使 認 股 權 所 增 發 之 數 額
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（D）
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兌回情形 (E)
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568,000
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1,136,000
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兌回後在原兌回額度內再發行情形 (F)
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0
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0
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截至本月底止餘額 G＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ+D-Ｅ+F
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33,506,516單位
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67,013,032股
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託機構：元大商業銀行股份有限公司
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申報日期：108.07.03
Disclaimer
SIM Technology Group Ltd. published this content on 03 July 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2019 09:42:06 UTC