Skarbiec S A : Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Data sporządzenia:

10-08-2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - Rozporządzenia MAR - informacja poufna

Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Treść raportu: Zarząd Skarbiec Holding S.A. ('Spółka' lub 'Emitent') przekazuje otrzymaną w dniu 10.08.2020 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ('Skarbiec TFI S.A.'), według stanu na dzień wyceny 31.07.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 4 692,2 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 2 040,1 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 526,2mln zł łącznie: 3 566,3 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 129,1 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 996,7 mln zł. 10-08-2020Art. 17 ust. 1 - Rozporządzenia MAR - informacja poufnaWartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.Zarząd Skarbiec Holding S.A. ('Spółka' lub 'Emitent') przekazuje otrzymaną w dniu 10.08.2020 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ('Skarbiec TFI S.A.'), według stanu na dzień wyceny 31.07.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne:mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:mln zł łącznie:mln zł 2. Fundusze dedykowane:mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych:mln zł. Według stanu na dzień 31.07.2020 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Wędrychowski - Członek Zarządu

Michał Reszka - Prokurent

