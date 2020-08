Skarbiec S A : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. 0 08/05/2020 | 11:07am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Raport bieżący nr 18/2020

Data sporządzenia:

05-08-2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu: Zarząd Skarbiec Holding S.A. ('Spółka') informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Anna Milewska - Prezes Zarządu Marek Wędrychowski - Członek Zarządu

Załączniki: Attachments Original document

Permalink Disclaimer Skarbiec Holding SA published this content on 05 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 15:06:08 UTC 0 Latest news on SKARBIEC HOLDING S.A. 11:07a SKARBIEC S A : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holdin.. PU