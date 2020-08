Skjern Bank A/S : Halvårsrapport 2020 0 08/13/2020 | 02:18am EDT Send by mail :

Halvårsrapport 2020 2 Halvårsrapport 2020 Halvårsrapport 2020 3 Indhold Overskrifter........................................................................................................................................................................................................................ 5 Hovedtal.............................................................................................................................................................................................................................. 6 Nøgletal ............................................................................................................................................................................................................................. 7 Kvartalvise hovedtal ...................................................................................................................................................................................................... 9 Ledelsesberetning ......................................................................................................................................................................................................... 10 Ledelsespåtegning ........................................................................................................................................................................................................ 27 Resultat- og totalindkomstopgørelse ................................................................................................................................................................... 28 Balance ............................................................................................................................................................................................................................. 30 Eventualforpligtelser..................................................................................................................................................................................................... 32 Egenkapitalopgørelse................................................................................................................................................................................................... 33 Noter ................................................................................................................................................................................................................................. 34 Halvårsrapport 2020 5 Tilfredsstillende resultat Pr. 30/6 2020 KR. BASISRESULTAT NETTORENTE- OG KR. GEBYRINDTÆGTER NEDSKRIVNINGER INDLÅN & UDLÅN KAPITAL BASISRESULTAT- FORVENTNING FORVENTNINGER ÅRSRESULTAT FØR SKAT Resultat før skat udgør 55,6 mio. kr. Stiger til 78,8 mio. kr. mod 76,1 mio. kr. pr. 30. juni 2019 Stiger med 4,9 % til 175,1 mio. kr. Nedskrivninger på 27,2 mio. kr. efter reservation på 40 mio. kr. til Corona- relaterede risici. Indlån stiger 12,5 % til 6,5 mia. kr. og udlån falder 2,3 % til 4,2 mia. kr. Kapitalprocent på 19,6 % og kernekapital- procent på 17,8 %. Solvensbehovet er på 9,8 % Basisresultat forventes uændret i intervallet 125-140 mio. kr. for helåret 2020. Resultat før skat for 2020 forventes i inter- vallet 115-130 mio. kr. 6 Halvårsrapport 2020 Hovedtal pr. 30. juni Beløb i 1.000 kr. HELÅRET 2020 2019 2018 2017 2016 2019 RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter m.v. 94.717 93.149 91.479 86.136 80.297 185.287 Udbytte af aktier 1.960 4.806 2.910 9.744 11.753 5.863 Gebyrer og provisioner (netto) 78.421 68.915 60.613 58.929 45.960 143.257 Nettorente- og gebyrindtægter 175.098 166.870 155.002 154.809 138.010 334.407 Kursreguleringer 6.060 14.206 69.368 20.629 6.534 40.225 Andre driftsindtægter 585 984 503 722 699 1.945 Udgifter til personale og administration 96.409 92.385 83.683 74.537 72.233 191.861 Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver 2.363 1.530 1.530 1.530 1.932 2.821 Andre driftsudgifter i alt 194 112 52 52 52 112 Bidrag til Afviklingsformuen 194 112 52 52 52 112 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende m.v. i alt 27.156 7.193 10.127 10.819 19.176 16.831 Resultat før skat 55.621 80.840 129.481 89.222 51.850 164.952 Skat 12.237 17.785 14.172 9.484 10.840 29.469 Resultat 43.384 63.055 115.309 79.738 41.010 135.483 Heraf indehavere af hybride kernekapitalinstrumenters 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 6.626 andel mv. BALANCE Uddrag af poster Aktiver i alt 8.008.599 7.192.148 6.588.065 6.213.070 5.663.036 7.614.080 Udlån m.v. 4.230.606 4.330.603 4.154.581 3.683.454 3.668.106 4.325.613 Garantier 2.308.723 2.048.683 1.184.971 1.025.876 784.090 2.379.168 Obligationer 986.787 1.125.116 948.333 1.021.759 775.596 1.045.717 Aktier m.v. 213.708 226.744 249.587 240.981 216.833 225.094 Indlån og anden gæld 6.550.184 5.821.940 5.384.055 5.137.815 4.666.404 6.223.604 Efterstillet kapitalindskud 97.584 97.083 99.877 99.697 99.519 97.334 Egenkapital 1.038.051 957.456 902.849 772.038 657.473 1.026.569 heraf udbytte 28.920 Kapitalgrundlag 1.073.751 960.130 930.212 772.816 654.297 1.032.679 Den samlede risikoeksponering 5.488.289 5.342.575 4.868.055 4.333.555 4.224.968 5.551.264 BASISRESULTAT Basisindtægter 177.764 170.081 157.634 157.371 140.709 340.939 Basisudgifter -98.966 -94.027 -85.265 -76.119 -74.217 -194.794 Basisresultat 78.798 76.054 72.369 81.252 66.492 146.145 Halvårsrapport 2020 7 Nøgletal pr. 30. juni Tal i procent 2020 2019 2018 2017 2016 Kapitalprocent 19,6 18,0 19,1 17,8 15,5 Kernekapitalprocent 17,8 16,2 17,1 15,7 13,5 Egenkapitalforrentning før skat* 5,4 8,8 15,8 12,5 8,7 Egenkapitalforrentning efter skat* 4,1 6,8 14,0 11,2 6,9 Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 1,44 1,80 2,36 1,99 1,52 Renterisiko 1,1 1,7 2,3 1,2 0,5 Valutaposition 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 68,6 80,4 82,8 78,3 86,3 Likviditetsoverdækning, LCR 378 269 277 302 286 Summen af store engagementer** 133,5 137,8 125,4 16,0 34,5 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,9 5,3 6,2 6,7 7,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 Periodens udlånsvækst -2,2 -0,7 5,9 -0,1 4,3 Udlån i forhold til egenkapital 4,1 4,5 4,6 5,2 6,1 (pr. stykstørrelse 100 DKK) Periodens resultat efter skat pr. aktie* 20,9 31,1 58,1 39,7 19,6 Indre værdi pr. aktie* 508 467 438 369 311 Børskurs/periodens resultat pr. aktie 2,9 2,0 1,2 1,7 1,5 Børskurs/indre værdi pr. aktie* 0,59 0,67 0,77 0,90 0,46 (pr. stykstørrelse 20 DKK) Periodens resultat efter skat pr. aktie* 4,2 6,2 11,6 7,9 3,9 Indre værdi pr. aktie* 101,6 93,4 87,6 73,9 62,0 Børskurs ultimo 60,0 62,8 67,8 66,5 28,9 *) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed nøgletallene er beregnet på baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen. **) Beregningsformel fra primo 2018 jvf. Finanstilsynets vejledning. Halvårsrapport 2020 9 Kvartalvise hovedtal Beløb i 1.000 kr. 2. KVARTAL 1. KVARTAL 4. KVARTAL 3. KVARTAL 2. KVARTAL 2020 2020 2019 2019 2019 RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter m.v. 46.174 48.543 46.713 45.425 46.196 Udbytte af aktier 1.672 288 76 981 4.471 Gebyrer og provisioner (netto) 34.959 43.462 37.368 36.974 33.759 Nettorente- og gebyrindtægter 82.805 92.293 84.157 83.380 84.426 Kursreguleringer 15.882 -9.822 3.432 22.587 2.615 Andre driftsindtægter 296 289 593 368 720 Udgifter til personale og administration 47.365 49.044 51.156 48.320 46.750 Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver 1.598 765 526 765 765 Andre driftsudgifter i alt 194 0 0 0 112 Bidrag til Afviklingsformuen 194 0 0 0 112 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende m.v. i alt 16.525 10.631 5.629 4.009 3.463 Resultat før skat 33.301 22.320 30.871 53.241 36.671 Skat 7.327 4.910 4.591 7.093 8.068 Resultat 25.974 17.410 26.280 46.148 28.603 Heraf indehavere af hybride kernekapitalinstrumenters 1.569 1.569 1.919 1.569 1.569 andel mv. BALANCE Udlån 4.230.606 4.449.383 4.325.613 4.289.001 4.330.603 Indlån 6.550.184 6.135.817 6.223.604 5.772.673 5.821.940 Efterstillet kapitalindskud 97.584 97.459 97.334 99.209 97.083 Egenkapital 1.038.051 1.017.460 1.026.569 1.002.122 957.456 Balance i alt 8.008.599 7.581.001 7.614.080 7.332.658 7.192.148 Garantier 2.308.723 2.519.235 2.379.168 2.262.047 2.048.683 BASISRESULTAT Basisindtægter 84.105 93.659 85.832 85.026 86.360 Basisudgifter -49.157 -49.809 -51.682 -49.085 -47.627 Basisresultat 34.948 43.850 34.150 35.941 38.733 10 Halvårsrapport 2020 Ledelsesberetning Banken genindfører forventningen til årets resultat før skat i det oprindeligt udmeldte interval på 115-130 mio. kr., med en forventning om nedskrivninger i niveauet 35-40 mio. kr. og en forudsæt- ning om kursreguleringer i niveauet 5-10 mio. kr. Det er meget tilfredsstillende at resultatskabelsen i banken er styrket så markant at forventningen til årets resultat før skat kan udmeldes i samme interval som det oprindeligt udmeldte, til trods for yderligere nedskrivninger i niveauet 20 mio. kr, i forhold til oprindelig udmeldt interval. Årets 1. halvår har været udfordrende for alle som følge af den globale Corona epidemi. Skjern Bank er som de fleste andre virksomheder også stærkt påvirket heraf, men konstaterer dog, at 1. halvår på flere områder har været tilfredsstillende med fremgang, herunder primært på rente- og gebyrindtægter. Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 8,2 mio. kr., svarende til 4,9 % med vækst i såvel rente- som gebyrindtægter. I et konkurrencepræget marked, vurderes det tilfredsstil- lende at hæve niveauet for nettorenteindtægter, mens stigningen i gebyrindtægter er meget tilfredsstillende og skyldes stigninger i lånesagsgebyrer, kurtage på værdipapirhandel og øvrige gebyrer, som følge af generelt høj aktivitet hos bestående kunder samt meget tilfredsstillende kundetilgang de senere år. Kursreguleringer på bankens egenbeholdning af værdipapirer var efter 1. kvartal 2020 negative med 9,8 mio. kr., men en stærk udvikling i værdipapirmarkederne i 2. kvartal har medført at kursregule- ringerne efter 1. halvår 2020 er positive med 6,0 mio. kr. Bankens strategi om lav renterisiko og kort løbetid på obligationsbeholdningen har i et usikkert marked som følge af Corona epidemien medført en begrænset negativ kursregulering på obligati- onsbeholdningen på 1,8 mio. kr. Handelsbeholdningen af aktier er ligeledes begrænset, men der er dog realiseret en positiv kursregulering på 6,0 mio. kr. i 1. halvår. Resultat før skat er kraftigt påvirket af nedskrivninger på 27,1 mio. kr. Banken har i 2. kvartal nedskrevet 10 mio. kr., der er relateret til Coronakrisen, og har valgt at øge det ledelsesmæssige skøn til 40 mio. kr., så der samlet er afsat 50 mio. kr. til Coronarelaterede risici. Det vurderes, at der fortsat er betydelig usikkerhed i 2. halvår, primært på erhvervsudlånet i takt med at hjælpepakker- ne ophører, men at usikkerheden ligger inden for de 40 mio. kr. Basisresultatet udviser en fremgang på 2,7 mio. kr. til 78,8 mio. kr. i forhold til 76,1 mio. kr. i 2019, hvilket er meget tilfredsstillende, når øgede omkostninger på 4,0 mio. kr. til primært flere medar- bejdere og øgede udgifter til IT tages i betragtning. Halvårsrapport 2020 11 Fremgangen i forretningsomfanget og de stigende compliancekrav øger behovet for rekruttering i banken. Det er meget tilfredsstillende, at banken tilvælges af velkvalificerede medarbejdere, herunder et stigende antal unge til de mange spændende stillinger i banken. Resultat før skat pr. 30. juni 2020 udgør 55,6 mio. kr., hvilket er en reduktion på 25,2 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019. Tilbagegangen sker på trods af fremgang i netto rente- og gebyrindtægterne på 8,2 mio. kr. og skyldes reducere- de kursreguleringer på 6,1 mio. kr., stigende omkostninger på 4,0 mio. kr. og forhøjede nedskrivninger på 19,9 mio. kr., primært som følge af Coronahensættelser. Uden afsættelse af det ekstraordinære ledelsesmæssige skøn på 40 mio. kr., ville banken have konstateret en indtægt under nedskrivninger på 12,9 mio. kr. for halvåret. Nedskrivningsbehovet er negativt påvirket af Corona epidemien, men der konstateres fortsat en generelt positiv udvikling i samtlige af bankens segmenter, herunder landbrugserhvervet, der generelt har positiv drift og konsolidering. Minkavlerne har dog, som den eneste produktionsgren indenfor landbruget, fortsat meget lave afregningspriser og bytteforhold, og positiv konsolidering er på den baggrund ikke mulig. Størstedelen af bankens begrænsede antal kunder indenfor mink er meget velkonsoliderede, så der vurderes ikke væsentlig risiko forbundet herved. Banken har en meget begrænset eksponering indenfor hotel-,restaurations-, detail og turistbranchen, som fortsat er hårdt ramt af Corona epidemien. Banken er generelt i tæt dialog med alle kunder om udfordringerne og følger situatio- nen indenfor alle brancher tæt. Banken er uændret klar til at hjælpe vores kunder igennem Corona krisen i de tilfælde, hvor det giver forretningsmæssig mening for kunden og dermed også banken. Bankens kunder i privatsegmentet har det generelt godt, og den gennemsnitlige private husstand står stærkt rustet til at modstå den igangværende krise. Der vil naturligvis vise sig et nedskrivningsbehov på enkelte privatkunder, men forvent- ningen er på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver et stort nedskrivningsbehov på porteføljeniveau. Låneefterspørgslen har været vigende, og udlånsporteføljen er reduceret med 218,8 mio. kr. i 2. kvartal 2020. For halvåret konstateres et fald på 95,0 mio. kr. svarende til 2,2%. Tilgangen af nye kunder er fortsat meget tilfredsstillende, men planlagt indfrielse af større engagementer kombineret med at låneefterspørgselen fra eksisterende kunder har været vigende betyder, at udlånet for halvåret falder. For helåret forventes udlånsfremgang på ikke over 2 %. Bankens garantistillelser er fortsat på et højt niveau på 2.308 mio. kr. pr. 30. juni 2020 mod 2.379 mio. kr. ultimo 2019. Det høje niveau af garantistillelser afspejler et højt aktivitetsniveau hos bankens kunder. Andelen af udlån og garantier til privatkunder er i 2020 øget med 1,6 %-point til 46,6 %, hvilket er fint i tråd med bankens målsætning om at øge andelen af udlån og garantier til privatkunder, denne udvikling ventes at fortsætte. Det er strategisk besluttet, at eksponeringen mod de enkelte erhvervssegmenter ikke må overstige 15 %. 12 Halvårsrapport 2020 Banken tilbyder finansiel leasing til bankens erhvervskunder via Skjern Bank Leasing. Udviklingen er tilfredsstillende, og der er pr. 30. juni 2020 etableret godt 400 leasingkontrakter med en leasingrestgæld på ca. 120 mio. kr. Bankens udlåns- og garantidebitorer fordelt på segmenter udgør pr. 30. juni 2020: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Offentlige myndigheder 0,00% 0,0 % 0,0% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 10,3% 12,0 % 11,6% Planteavl 1,6% 1,6 % 1,3% Kvægbrug 5,8% 6,7 % 6,2% Svinebrug 0,9% 1,5 % 1,8% Minkproduktion 1,3% 1,5 % 1,4% Øvrig landbrug 0,7% 0,7 % 0,9% Industri og råstofindvending 4,5% 4,0 % 4,1% Energiforsyning 2,5% 2,6 % 3,1% Bygge og anlæg 5,9% 6,2 % 6,4% Handel 6,3% 5,9 % 6,8% Transport, hoteller og rest. 1,4% 1,7 % 1,4% Information og kommunikation 0,3% 0,2 % 0,3% Finansiering og forsikring 5,4% 5,1 % 4,5% Fast ejendom 12,1% 13,4 % 13,0% Øvrig erhverv 4,7% 4,9 % 5,2% Private 46,6% 44,0 % 43,6% Den likviditetsmæssige overdækning udgør 378 % efter LCR, hvilket er en mindre forøgelse i forhold til ultimo 2019, hvor denne udgjorde 357 %. Stigningen skyldes primært reduceret udlånsvolumen og forøget indlånsvolumen, der følger bankens strategi om at fastholde en solid likviditetsmæssig overdækning baseret på stabile kundeindlån. Banken har dermed ca. 1.265 mio. kr. i likviditetsmæssig overdækning i forhold til det interne mål om altid som minimum at have en LCR på 225 %. Bankens kapitalprocent er øget i 1. halvår 2020 fra 18,6 % til 19,6 %, mens kernekapitalprocenten er øget fra 16,9 % til 17,8 %. Stigningen skyldes en kombination af indregnet overskud efter skat, fratrukket renter på hybrid kernekapital, på i alt 40,2 mio. kr. og faldende udlån og garantier og deraf følgende faldende risikovægtede poster på 63 mio. kr. Der er med virkning fra 30. juni 2020 indført ændrede kapitalregler, kaldet CRR quick-fix, der blandt andet medfører et forhøjet SMV-nedslag i opgørelsen af de risikovægtede poster. Banken har ikke haft mulighed for at indregne effekten i opgørel- sen af bankens kapitalprocent, men estimerer effekten på kapitalprocenten til en stigning på 0,8 %-point. Indregningen efter de nye regler vil ske i 3. kvartal 2020. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,8 %, og banken har dermed en solvensmæssig overdækning i forhold til Halvårsrapport 2020 13 solvensbehovet på 9,8 %-point. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 1.073,7 mio. kr. var der ved udgangen af 1. halvår 2020 en overdækning på 534,7 mio. kr. I forhold til den nødvendige kapital, udtrykt ved bankens opgjorte solvensbehov, tillagt den indfasede kapitalbevaringsbuffer på 2,5 %, og indfaset NEP-tillæg på 1,865 % kan overdækningen opgøres til 5,435 %-point, svarende til en solvensmæssig dækning på 138,4 % eller 298,3 mio. kr. Konjunkturbufferen, der 31. december 2019 var indfaset med 1 %, blev i marts 2020 suspenderet som følge af Corona epidemien for at sikre pengeinstitutsektoren en øget kapitalmæssig stødpude. Havde banken haft mulighed for at indregne den estimerede effekt på 0,8 %-point af det forhøjede SMV nedslag - CRR-quick-fix - på de risikovægtede poster, ville overdækningen i forhold til den nødvendige kapital kunne opgøres til 6,235 %-point, svarende til en kapitalmæssig overdækning på 328,5 mio. kr. KAPITALMÅLSÆTNING OG UDBYTTEPOLITIK Banken har en solid kapitaloverdækning, primært bestående af en egentlig kernekapital på 16,7 % mod det individuelle solvensbehov på 9,8 %, som tillagt kapitalbevaringsbuffer på 2,5 % og NEP-krav på 1,865 % giver et samlet kapitalkrav på 14,165 %-point. Det er uændret bankens målsætning at opretholde et solidt kapitalmæssigt fundament til sikring af den fortsatte udvikling af bankens aktiviteter samt implementering af nuværende og kommende regulatoriske kapitalkrav. Kapitalgrundlaget vil fortsat i høj grad være baseret på egentlig kernekapital, men i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, vil også optagelse af fremmedkapital, når dette kan ske på gunstige vilkår, indgå i sammensætningen af kapitalbasen. Banken har med baggrund i udbyttepolitikken udloddet udbytte på 28,9 mio. kr. for regnskabsåret 2019 den 5. marts 2020 efter vedtagelse på generalforsamlingen den 2. marts 2020. Bankens udlodning er derfor foretaget forud for Corona epidemiens udbrud og Finanstilsynets og regerin- gens opfordring om at undlade at udbetale udbytte. Det er uændret bankens vurdering, at kapitalberedskabet i banken også efter udlodning af udbytte var og er fuldt tilstrækkeligt og forsvarligt, men banken vil naturligvis følge Corona krisens indvirk- ning på bankens kunder og kapitalberedskabet meget tæt og agere derefter. 14 Halvårsrapport 2020 Bankens bestyrelse vil i 4. kvartal 2020 foretage den indledende vurdering af, om der skal udloddes udbytte for regnskabsåret 2020, jf. udbyttepolitikken. I beslutningsgrundlaget vil hensynet til bankens betryggende kapitalisering veje tungt og bestyrelsen vil naturligvis forholde sig til eventu- elle henstillinger fra myndighederne. Bankens kapitalmålsætning og udbyttepolitik er uændret: Kapitalmålsætning Det er bankens mål at være velkapitaliseret til sikring af bankens strategiske målsætninger, samt imødegåelse af regulatoriske krav også i fremtidige lavkonjunkturer. Ledelsen vil løbende vurdere på tilstrækkeligheden af kapitalgrundlaget, herunder fordelingen mellem egenkapital og frem- medkapital, til sikring af den optimale fordeling mellem afkast til aktionærer og tilstrækkelig forøgelse af bankens egentlige kernekapital. Udbyttepolitik Under hensyntagen til bankens kapitalmålsætning ønsker banken at være stabilt udbyttebeta- lende. Udlodning, enten som aktietilbagekøb og/eller kontant udlodning, tilstræbes at udgøre 30-50 % af det årlige resultat efter skat, der overstiger en egenkapitalforrentning på 6 %. BANKENS VIGTIGE INTERESSENTER Banken sætter lighedstegn mellem samarbejdet med og involvering af bankens mange interessen- ter og det at drive en velfungerende lokalbank. Banken anser interessenternes interesse for tæt sammenfaldende. Aktionærer Banken ejes af knap 15.600 aktionærer.. Som beskrevet under kapitalmålsætning og udbyttepolitik ønsker ledelsen fremadrettet at banken skal være stabilt udbytteudloddende, således at dele af den fremtidige indtjening tilgår aktionærerne, når dette kan ske forsvarligt i forhold til kapitalmålsæt- ningen. Ledelsen anerkender som lokalbank vigtigheden af en stabil og loyal aktionærkreds og tilstræber altid at give disse et konkurrencedygtigt afkast af deres investering. Aktionærernes loyalitet og fortsatte opbakning, lige fra den mindre aktionær til de større professionelle investorer er vigtige for den fortsatte udvikling af banken. 16 Halvårsrapport 2020 Kunder Banken har rigtig mange privatkunder i det meste af landet, dog primært i lokalområderne samt små- og mellemstore erhvervskunder i bankens lokalområder. Banken tilvælges i betydeligt omfang af nye kunder, der ligesom bankens mange eksisterende kunder, ønsker en lokalbank, hvor de kender deres rådgiver og hvor denne har tid til dem. Gennem et tæt kendskab til den enkelte kunde og dennes behov ønsker banken at gøre en forskel, når vores kunder skal træffe vigtige økonomiske beslutninger, men også når dagligdagen med netbank, mobilbank og kort skal fungere. Banken ønskerAKTIONÆRER at være tæt på kunderne, at have korte svartider samt at finde de finansierings- mæssige løsninger, der passer til den enkelte kunde. Det kalder vi i Skjern Bank: Kundefokus, nærvær, handlekraft og ordentlighed. KUNDERMEDARBEJDERE LOKAL- SAMFUNDET Alle medarbejdere i banken er meget ydmyge overfor den tillid, der udvises af kunderne. Både når det drejer sig om håndteringen af deres økonomi, men også når de i stor stil henviser familie, venner og bekendte til banken via bankens kundehenvisningskon- cept. Det er henvisningerne fra tilfredse kunder, der er den største årsag til at banken år efter år oplever en stor og meget tilfredsstillende kundetilgang. Medarbejdere Banken beskæftiger i dag 167 medarbejdere, hvilket er en stigning på 7 det seneste år. Alle medar- bejdere tilbydes markedskonforme ansættelsesvilkår samt relevant uddannelse og efteruddannelse til sikring af et kontinuerligt højt fagligt niveau. Medarbejdernes trivsel er meget vigtig for banken, og der foretages årligt målinger på udviklingen i medarbejdertrivslen i hver afdeling og banken samlet set. Det er et strategisk mål for banken at have medarbejdere, der brænder for bankens værdier, som hver dag yder sit optimale og som er glade og stolte over at være en del af medarbejderteamet. Medarbejdertrivslen er meget høj, hvilket er et vigtigt udgangspunkt for kontinuerligt at kunne yde de mange kunder rådgivning og service på det høje niveau som kunderne, medarbejderne og banken forventer. Renteindtægter i kvartalerne mio. kr. 48,4 51,4 50,1 49,6 50,3 2. kvt. 2020 1. kvt. 2020 4. kvt. 2019 3. kvt. 2019 2. kvt. 2019 Halvårsrapport 2020 17 Lokalsamfund Bankens målsætning er at spille en vigtig rolle i de lokale samfund, både som samarbejdspartner for de mange mindre erhvervsdrivende, men naturligvis også overfor de mange private kunder, som har betroet banken deres forretninger. Banken er samarbejdspartner for en lang række af lokalområdernes foreninger og støtter dermed op om såvel sports- og kulturlivet som foreningslivet generelt. Banken oplever at blive taget rigtigt godt imod i foreningslivet, og banken har en lang række meget frugtbare og gensidige samarbejder til glæde for den enkelte forening, dens med- lemmer og for banken. Skjern Banks fundament er de mange aktionærer, kunder, dygtige medarbejdere og de lokale samfund. Banken er meget bevidst om, at alle interessenter spiller en vigtig rolle nu og i fremtiden, og banken ser det som en vigtig samfundsmæssig rolle, at få de mange interessenter til at arbejde sammen til glæde for både interessenterne og banken. NETTORENTEINDTÆGTER Nettorenteindtægterne udgør 94,7 mio. kr. pr. 30. juni 2020, hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr., svarende til 1,7 % i forhold til 30. juni 2019. De samlede renteindtægter, inkl. renteindtægter på indlån er øget med 4,3 mio. kr. svarende til 4,2 % i forhold til 30. juni 2019. Stigningen skyldes en stigning i renteindtægter på indlån, men også en stigning på afledte finansielle instrumenter, mens renteindtægten fra udlån er faldet med 2,0%, svarende til 1,9 mio. kr. Renteudgifterne udgør 10,6 mio. kr. og er øget med 2,7 mio. kr. som følge af kraftigt stigende renteudgifter til Nationalbanken på 3,2 mio. kr., mens renteudgifterne til kundeindlån er reduceret med 0,8 mio. kr. Stigningen i renteudgifter til Nationalbanken skyldes den store stigning i kundeindlån, der øger bankens likviditetsoverdækning, som i væsent- ligt omfang placeres i indskudsbeviser i Nationalbanken. 18 Halvårsrapport 2020 NETTOGEBYR- OG PROVISIONSINDTÆGTER Nettoindtægter fra gebyrer og provisioner udgør 78,4 mio. kr. mod 68,9 mio. kr. i 2019, og er dermed øget med meget tilfredsstillende 9,5 mio. kr. Stigningen i gebyrindtægter skyldes primært en stor tilgang af kunder, der bidrager til forøgelse af de generelle gebyrer og kurtageind- tægter. Den høje aktivitet på lånesagsområdet har medført en indtægtsfremgang på 5,4 mio. kr. i lånesagsgebyrer sammenlignet med 1. kvartal 2019. Udbytte er realiseret med 2,0 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end sidste år. Nettorente- og gebyrindtægter udgør herefter 175,1 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. kr. eller 4,9 % højere end i 1. halvår 2019. KURSREGULERINGER Værdipapirmarkederne har i 1. halvår været præget af store kursuds- ving på såvel aktiemarkedet som obligationsmarkedet. Udviklingen på markedet er dog stabiliseret i løbet af 2. kvartal, hvilket har bidraget til, at de samlede kursreguleringer er positive pr. 30. juni 2020 med 6,1 mio. kr. mod positive kursreguleringer pr. 30. juni 20019 på 14,2 mio. kr. Til trods for en nedgang i kursreguleringer på 8,1 mio. kr. anses resultatet for 1. halvår 2020 for tilfredsstillende, når Corona epidemi- ens negative effekter tages i betragtning. Kursreguleringen pr. 30. juni 2020 fordeler sig med -1,8 mio. kr. på obligationsbeholdningen og 5,9 mio. kr. på aktiebeholdningen, hvoraf sektoraktier udgør 3,1 mio. kr. Herudover er der på valuta og afledte finansielle instrumenter i samme periode opnået indtægter på 1,8 mio. kr. OMKOSTNINGER Omkostninger til personale og administration m.v. er øget med 4,0 mio. kr., svarende til 4,4 % og udgør 96,4 mio. kr. mod 92,4 mio. kr. i samme periode i 2019. Gebyrer- og provisionsindtægter (mio. kroner) Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garan�provision Øvrige gebyrer og provisioner 19,0 19,5 10,0 7,8 36,8 31,4 5,9 6,4 9,4 5,8 1. halvår 2020 1. halvår 2019 Nedskrivninger på udlån og �lgodehavender i alt (i mio kr.) 27,2 7,2 10,1 10,8 19,2 1. halvår 2020 1. halvår 2019 1. halvår 2018 1. halvår 2017 1. halvår 2016 Halvårsrapport 2020 19 Med henblik på organisk vækst og håndtering af den øgede sektorregulering er medarbejderantallet øget, og personaleomkostningerne er steget med 6,0 mio. kr. i forhold til 30. juni 2019. Heri indgår stigning i lønsumsafgiften med 0,8 mio. kr. samt overenskomstmæssige lønstigninger. Administrationsomkostningerne er faldet med 2,1 mio. kr. fordelt mellem IT-udgifter, markedsføring samt øvrige administrationsomkostninger. NEDSKRIVNINGER Periodens nettonedskrivninger udgør 27,2 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i 2019. Banken har i 2. kvartal foretaget Coronarelaterede hensættelser for i alt 10 mio. kr. og har øget det ledelsesmæssige skøn til 40 mio. kr. til eventuelt kommende nedskrivningsbehov som følge af Corona, hvorefter der samlet er udgiftsført 50 mio. kr. som følge af Corona epidemien. Bankens udlån til de umiddelbart hårdest ramte brancher, herunder hotel-, restaurations- og detailbranchen samt brancher indenfor turismen er meget begrænset, og bankens kunder er generelt økonomisk stærke og vurderes i stand til at klare sig igennem krisen, for nogle dog ved anvendelse af de statslige hjælpeordninger og med den fornødne opbakning fra banken. Banken forventer på den baggrund et forøget nedskrivningsbehov i 2020, men samtidig ikke et scenarie med kraftig stigning i nedskrivningsbehovet som under finanskrisen. Periodens nedskrivninger på udlån m.v. svarer til 0,3 % af de samlede udlån og garantier. PERIODENS RESULTAT Resultat før skat udgør 55,6 mio. kr. mod 80,8 mio. kr. pr. 30. juni 2019. Efter skat udgør periodens resultat 43,4 mio. kr. Ledelsen noterer med tilfredshed, at resultat før skat på trods af lavere kursreguleringer, et forhøjet nedskrivningsniveau og med et ledelsesmæssigt skøn på 40 mio. kr. som følge af Coronakrisen, er på et tilfredsstillende niveau og anser ligeledes forretningsudviklingen for tilfredsstillende. Basisresultatet er realiseret med 78,8 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end 30. juni 2019. Resultatet er meget tilfredsstillende til trods for de øgede omkostninger til primært personale og IT. 20 Halvårsrapport 2020 BASISRESULTAT 1. JANUAR - 30. JUNI Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 Netto renteindtægter 94.717 93.149 185.287 Netto gebyrindtægter 78.421 68.915 143.257 Udbytte af aktier m.v. 1.960 4.806 5.863 Valutaindtjening* 2.081 2.227 4.587 Andre driftsindtægter 585 984 1.945 Basisindtægter i alt 177.764 170.081 340.939 Udgifter til personale og administration 96.409 92.385 191.861 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 2.363 1.530 2.821 Andre driftsudgifter 194 112 112 Basisudgifter i alt 98.966 94.027 194.794 Basisresultat 78.798 76.054 146.145 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -27.156 -7.193 -16.831 Kursreguleringer* 3.979 11.979 35.638 Resultat før skat 55.621 80.840 164.952 Skat 12.237 17.785 29.469 Årets resultat 43.384 63.055 135.483 *) Valutaindtjening og kursreguleringer specificeres i noten "Kursreguleringer", der findes på side 34. KAPITAL Egenkapitalen er opgjort til 1.038,1 mio. kr. mod 1.026,6 mio. kr. ved årsskiftet. Egenkapitalen er til trods for indregning af resultat, fratrukket renter på hybrid kernekapital, på 40,2 mio. kr. alene forøget med 11,5 mio. kr., som følge af udloddet udbytte på 28,9 mio. kr. i marts måned 2020. I bankens egenkapital er der uændret indregnet hybrid kernekapital på 60 mio. kr. Efter tillæg af efterstillede kapitalindskud på 100 mio. kr. og reguleret for nedvægtninger og øvrige fradrag, udgør bankens kapitalgrundlag 1.073,7 mio. kr.. Det realiserede resultat efter skat på 43,4 mio. kr., fratrukket renter på hybrid kernekapital på 3,2 mio. kr., svarende til i alt 40,2 mio. kr. er indregnet i bankens kapitalgrundlag pr. 30. juni 2020. Bankens risikovægtede poster er i 1. halvår 2020 reduceret med 63 mio. kr. til 5.488 mio. kr. Kapital- procenten er opgjort til 19,6 % efter indregning af kvartalets resultat efter skat, hvilket er en stigning Halvårsrapport 2020 21 på 1,0 %-point siden 31. december 2019. Den nødvendige kapital på 14,165 % udgøres af det individuelle solvensbehov på 9,8 % tillagt kapitalbe- varingsbuffer på 2,5 % og indfaset NEP-tillæg på 1,865 %. Ultimo 2019 var den nødvendige kapital 13,725 % bestående af individuelt solvensbehov på 9,6 %, kapitalbevaringsbuffer på 2,5 %, konjunktur- buffer på 1% og et NEP-tillæg på 0,625 %. Banken har søgt om og fået tilladelse fra Finanstilsynet til at førtidsindfri hybrid kernekapital på nom. 60 mio. kr. den 15. september 2020, mod optagelse af et tilsvarende hybrid kernekapitallån på nom. 60 mio. kr. senest samtidig hermed. Transaktionen påvirker dermed ikke den kapitalmæssige overdækning og foretages for at reducere renteudgiften på den hybride kernekapital. Banken er kapitalmæssigt solidt funderet med en overdækning på 5,435 %-point, svarende til en dækning på 138,4 % i forhold til den nødvendige kapital. Overdækningen svarer til 298,3 mio. kr. Havde banken haft mulighed for at indregne effekten af det forhøjede SMV nedslag i de risikovægtede poster, ville overdækningen i forhold til den nødvendige kapital kunne opgøres til 6,235 %-point, svaren- de til en kapitalmæssig dækning i forhold til den nødvendige kapital på 144,0 % eller 328,5 mio. kr. STORAKTIONÆRER Banken har én storaktionær - Investeringsselskabet af 15. maj (AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, København Ø.), der ved seneste ejermeddelelse herom besidder 20,75 % af aktierne i Skjern Bank og 5 % af stemmerettighederne. LIKVIDITET Kundeindlån udgør 6.550 mio. kr., hvoraf de 4.996 mio. kr. er dækket af Indskydergarantiordningen. Indlånene anses for stabile, idet disse i høj grad hidrører fra basiskundeforhold. LCR nøgletallet viser, hvorledes banken er i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser indenfor en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding. Alle institutter skal have en dækning på min. 100 %. Banken opfylder kravet og har pr. 30. juni 2020 et LCR nøgletal på 378 %. Halvårsrapport 2020 23 SKJERN BANK AKTIEN Banken var pr. 30. juni 2020 ejet af 15.571 aktionærer, og kursen på bankens aktie var 60,0 mod 62,2 ved årets begyndelse. Markedsværdien udgør dermed 578,4 mio. kr. pr. 30. juni 2020, svaren- de til kurs indre værdi på 0,59. FORVENTNINGER Banken forventer et basisresultat i 2020 i intervallet 125 - 140 mio. kr. Forventningen er den samme som den udtrykte forventning i årsrapporten for 2019. Banken genindfører forventningen til årets resultat før skat i det oprindeligt udmeldte interval på 115-130 mio. kr., med en forventning om nedskrivninger i niveauet 35-40 mio. kr. og en forudsæt- ning om kursreguleringer i niveauet 5-10 mio. kr. "TILSYNSDIAMANTEN" Finanstilsynets obligatoriske tilsynsdiamant angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Bankens status på de enkelte pejlemærker pr. 30. juni 2020 er opgjort i nedenstående figur, hvor også de af Finanstilsynet fastlagte pejlemærker fremgår. Skjern Bank overholder alle grænseværdier pr. 30. juni 2020, og har på intet tidspunkt i tilsynsdia- mantens eksistensperiode overskredet grænseværdier. Likviditetsoverdækning (min 100 %): Skjern Banks likviditetsoverdækning er reduceret, men fortsat tilfredsstillende, og udgør 376 % pr. 30. juni 2020, mod 357 % pr. 31. december 2019. Funding-ratio (max 100 procent): Den aktuelle funding situation giver plads til væsentligt mere udlån, idet bankens udlån i forhold til indlån, egenkapital og udstedte obligationer blot er på 55 %. Pr. 31. december 2019 udgjorde funding-ratio 62 %. Ejendomseksponering (max 25 procent): Skjern Bank har en god branchemæssig spredning, og det bemærkes, at eksponeringen mod ejendomssektoren er 12,1% mod 13,2% ved udgangen af 2019. 24 Halvårsrapport 2020 Store engagementer (max 175 procent): Store engagementer defineres som summen af de 20 største engagementer sat i forhold til den egentlige kernekapital og nøgletallet er pr. 30. juni 2020 133,5 % mod 136,5 % pr. 31. december 2019. Udlånsvækst (max 20 procent): Banken konstaterer et fald i udlånet på 2,3 % pr. 30. juni 2020 mod et fald i udlånet på 0,78 % for helåret 2019. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Der har pr. 30. juni 2020 ikke været større transaktioner mellem Skjern Bank og bankens nærtstå- ende parter. BIDRAG TIL AFVIKLINGSFORMUEN Bankens årlige bidrag til Afviklingsformuen er betalt i 2. kvartal 2020 og udgør 194 t.kr. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselska- ber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Banken har primo 2020 ændret regnskabspraksis, idet IFRS 16-leasingkontrakter er trådt i kraft. Regel- og praksisændringen indebærer, at den regnskabsmæssige behandling hos leasingtager ikke længere kræver en sondring mellem finansiel leasing og operationel leasning. Alle leasingkontrakter, herunder lejekontrakter, skal indregnes hos leasingtager i form af et leasingaktiv, der repræsenterer værdien af brugsretten. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtel- sen. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Undtaget fra kravet om indregning af et leasingaktiv er aktiver leaset på kontrakter af kort varighed og leasede aktiver med lav værdi. Regel- og praksisændringen har således medført, at banken materielle aktiver og gældsforpligtelser primo 2020 er blevet forøget med 16,6 mio. kr. Den driftsmæssige påvirkning er ubetydelig, idet banken kun har indgået et begrænset antal leasingkontrakter/lejeaftaler, primært om lejemål hvor to af bankens afdelinger har til huse. Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2019. Halvårsrapport 2020 25 Tilsynsdiamanten Store engagementer < 175 % Skjern Bank: 133,5 % Likviditetsoverdækning > 100 % Udlånsvækst < 20 % Skjern Bank: 376 % Skjern Bank: -2,3 % Ejendomseksponering < 25 % Funding-ratio < 1,00 Skjern Bank: 12,1 % Skjern Bank: 0,55 26 Halvårsrapport 2020 BEGIVENHEDER EFTER 30. JUNI 2020 Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen, der er af betydning for bedømmelsen af periodens resultat. RETSSAGER Banken er som led i den almindelige drift involveret i tvister og retssager. Bankens risici på disse sager vurderes løbende af bankens advokater og ledelse. Hensættelser foretages ud fra en vurdering af risiko for tab. Venlig hilsen Skjern Bank Hans Ladekjær Jeppesen Per Munck Bestyrelsesformand Direktør Halvårsrapport 2020 27 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020 for Skjern Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendt- gørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto- rer, som banken kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men ekstern revision har påset, at be- tingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapitalen er opfyldt. Skjern, den 13. august 2020 Skjern Bank A/S Per Munck Direktør BESTYRELSEN FOR SKJERN BANK A/S Hans Ladekjær Jeppesen Bjørn Jepsen Formand Næstformand Finn Erik Kristiansen Niels Christian Poulsen Niels Erik Kjærgaard Lars Skov Hansen Carsten Jensen Michael Tang Nielsen 28 Halvårsrapport 2020 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar - 30. juni Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 Renteindtægter 99.821 100.881 200.586 Renteindtægter indlån 5.501 0 2.157 Renteudgifter 4.949 5.238 10.032 Renteudgifter centralbanker 5.656 2.494 7.424 Netto renteindtægter 94.717 93.149 185.287 Udbytte af aktier m.v. 1.960 4.806 5.863 Gebyrer og provisionsindtægter 81.160 70.937 146.937 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 2.739 2.022 3.680 Netto rente- og gebyrindtægter 175.098 166.870 334.407 Kursreguleringer 6.060 14.206 40.225 Andre driftsindtægter 585 984 1.945 Udgifter til personale og administration 96.409 92.385 191.861 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 2.363 1.530 2.821 Andre driftsudgifter i alt 194 112 112 Bidrag til Afviklingsformuen 194 112 112 Øvrige driftsudgifter 0 0 0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i alt 27.156 7.193 16.831 Resultat før skat 55.621 80.840 164.952 Skat 12.237 17.785 29.469 Periodens resultat 43.384 63.055 135.483 Heraf indehavere af hybride kernekapitalinstrumenters andel mv. 3.138 3.138 5.168 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat 43.384 63.055 135.483 Anden totalindkomst efter skat 0 0 0 Periodens totalindkomst 43.384 63.055 135.483 30 Halvårsrapport 2020 Balance pr. 30. juni Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 225.868 232.889 229.494 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.215.727 1.149.817 1.673.392 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 4.230.606 4.330.603 4.325.613 Obligationer til dagsværdi 986.787 1.125.116 1.045.717 Aktier m.v. 213.708 226.744 225.094 Grunde og bygninger, i alt 62.358 47.774 47.140 Investeringsejendomme 3.019 2.961 2.961 Domicilejendomme 43.521 44.813 44.179 Domicilejendomme, leasing 15.818 0 0 Øvrige materielle aktiver 4.346 3.385 3.323 Aktuelle skatteaktiver 14.641 18.488 4.804 Udskudte skatteaktiver 0 1.922 0 Aktiver i midlertidig besiddelse 3.300 0 0 Andre aktiver 50.296 53.682 58.396 Periodeafgrænsningsposter 962 1.728 1.107 Aktiver i alt 8.008.599 7.192.148 7.614.080 Halvårsrapport 2020 31 Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 237.727 254.442 206.536 Indlån og anden gæld 6.550.184 5.821.940 6.223.604 Andre passiver 72.490 45.782 44.386 Periodeafgrænsningsposter 1.646 1.173 1.386 Gæld i alt 6.862.047 6.123.337 6.475.912 HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat 675 0 675 Hensættelser til tab på garantier 10.242 14.272 13.590 Hensatte forpligtelser i alt 10.917 14.272 14.265 EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Ansvarlig lånekapital 97.584 97.083 97.334 Efterstillede kapitalindskud ialt 97.584 97.083 97.334 EGENKAPITAL Aktiekapital 192.800 192.800 192.800 Opskrivningshenlæggelser 417 417 417 Overført overskud 784.628 704.384 744.402 Kapitalejernes andel af egenkapital 977.845 897.601 966.539 Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 60.206 59.855 59.330 Egenkapital i alt 1.038.051 957.456 1.025.869 Passiver i alt 8.008.599 7.192.148 7.613.380 Eventualforpligtelser pr. 30. juni Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 GARANTIER Finansgarantier 482.038 430.952 512.488 Tabsgarantier for realkreditudlån 731.011 609.790 663.378 Tinglysnings- og konverteringsgarantier 945.918 870.939 961.248 Øvrige eventualforpligtelser 149.756 137.003 242.054 I alt 2.308.723 2.048.684 2.379.168 Andre eventualforpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn 157.360 350.894 121.121 I alt 157.360 350.894 121.121 Halvårsrapport 2020 33 Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 Aktiekapital primo 192.800 192.800 192.800 Aktiekaptital ultimo 192.800 192.800 192.800 Opskrivningshenlæggelser primo 417 417 417 Opskrivningshenlæggelser ultimo 417 417 417 Overført overskud primo 773.322 673.813 644.923 Periodens resultat 40.246 59.917 99.936 Udbetalt udbytte -28.890 -28.890 0 Udbytte egne aktier 30 30 30 Tilgang ved salg af egne aktier -80 -487 -487 Overført overskud ultimo 784.628 704.383 744.402 Udbytte i alt 0 0 28.920 Indehavere af hybrid kapital primo 60.030 59.680 59.680 Årets resultat (rente hybrid kapital) 3.138 3.138 6.626 Udbetalt rente -2.962 -2.962 -6.276 Indehavere af hybrid kapital ultimo 60.206 59.856 60.030 Egenkapital i alt 1.038.051 957.456 1.026.569 34 Halvårsrapport 2020 Noter pr. 30. juni Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 RENTEINDTÆGTER Udlån og andre tilgodehavender 94.974 96.904 191.626 Obligationer 2.583 3.513 6.521 Afledte finansielle instrumenter i alt 2.264 464 2.439 heraf Valutakontrakter -492 -92 2.755 Rentekontrakter 2.756 556 -316 I alt renteindtægter 99.821 100.881 200.586 RENTEUDGIFTER Indlån og anden gæld 1.282 1.932 3.506 Efterstillede kapitalindskud 3.201 3.305 6.525 Øvrige renteudgifter 466 1 1 I alt renteudgifter 4.949 5.238 10.032 GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Værdipapirhandel og depoter 9.426 5.822 16.238 Betalingsformidling 5.875 6.405 12.423 Lånesagsgebyrer 36.792 31.396 68.877 Garantiprovision 10.020 7.808 16.918 Øvrige gebyrer og provisioner 19.047 19.506 32.481 I alt gebyrer og provisionsindtægter 81.160 70.937 146.937 KURSREGULERINGER Obligationer -1.769 453 -4.551 Aktier i alt 5.993 11.262 39.974 Aktier i sektorselskaber 3.144 4.936 8.858 Andre aktier 2.849 6.326 31.116 Valuta 2.081 2.227 4.587 Afledte finansielle instrumenter -245 264 215 I alt kursreguleringer 6.060 14.206 40.225 Halvårsrapport 2020 35 Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION LØNNINGER INCL. PENSIONSBIDRAG OG VEDERLAG TIL DIREKTION, BESTYRELSE, REVISIONSUDVALG OG REPRÆSENTANTSKAB Direktion 1.621 1.621 3.285 Heraf fast vederlag 1.621 1.621 3.285 Heraf pension 0 0 0 Bestyrelse 674 576 1.303 Revisionsudvalg 0 0 80 Repræsentantskab 0 0 177 I alt 2.295 2.197 4.845 PERSONALEUDGIFTER Lønninger 47.004 42.188 82.245 Pensioner 4.842 4.504 9.138 Udgifter til social sikring 614 530 1.182 Lønsumsafgift 8.118 7.318 14.859 I alt 60.578 54.540 107.424 Øvrige administrationsudgifter i alt 33.536 35.648 79.592 I alt udgifter til personale og administration 96.409 92.385 191.861 ANTAL BESKÆFTIGEDE Det gennemsnitlige antal ansatte omregnet til heltid 159 149 150 NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER M.V. Nedskrivninger i årets løb 100.134 70.115 116.865 Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår -66.367 -60.431 -91.928 Endelig tabt, ikke tidligere nedskrevet 2.078 2.518 3.998 Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån -5.663 -4.223 -10.512 Indgået på tidligere afskrevne fordringer -3.026 -786 -1.592 Nedskrivninger i alt 27.156 7.193 16.831 36 Halvårsrapport 2020 Noter pr. 30. juni (fortsat) Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 UDVIKLING I NEDSKRIVNINGER OG HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FINANSIELLE AKTIVER TIL AMORTISERET KOST- PRIS OG ØVRIGE KREDITRISICI, AKTIVER OMFATTET AF IFRS 9 STADIE 1 NEDSKRIVNINGER, INGEN BETYDELIG STIGNING I KREDITRISIKOEN Stadie 1 nedskrivninger primo 20.005 16.768 16.768 Udgiftsførte stadie 1 nedskrivninger i perioden 7.541 5.629 11.997 - heraf nye faciliteter i perioden 5.495 tkr. Tilbageførte stadie 1 nedskrivninger i perioden -8.622 -5.244 -8.760 Stadie 1 nedskrivninger ultimo 18.924 17.153 20.005 STADIE 2 NEDSKRIVNINGER, BETYDELIG STIGNING I KREDITRISIKOEN OG KREDITFORRINGEDE Stadie 2 nedskrivninger primo 63.076 48.650 48.650 Udgiftsførte stadie 2 nedskrivninger i perioden 37.543 20.173 36.250 Tilbageførte stadie 2 nedskrivninger i perioden -19.465 -18.701 -21.824 Stadie 2 nedskrivninger ultimo 81.154 50.122 63.076 STADIE 3, KREDITFORRINGEDE Stadie 3 nedskrivninger primo 240.252 286.140 286.140 Udgiftsførte stadie 3 nedskrivninger i perioden 52.115 46.443 63.590 Tilbageførte stadie 3 nedskrivninger i perioden -33.735 -39.304 -60.576 Tabsbogført dækket af stadie 3 nedskrivninger -12.921 -9.387 -48.902 Stadie 3 nedskrivninger ultimo 245.711 283.892 240.252 Samlede nedskrivninger omfattet af IFRS9 345.789 351.167 323.333 ØVRIGE HENSÆTTELSER Hensættelser primo 13.590 9.420 9.420 Hensættelser i årets løb 2.935 1.667 9.193 Tilbageførsel af hensættelser -4.545 -978 -5.023 Tabsbogførte hensættelser -1.739 0 0 Hensættelser på garantidebitorer ultimo 10.241 10.109 13.590 Nedskrivninger omfattet af IFRS 9 og hensættelser til øvrige tab 356.030 361.276 336.923 Halvårsrapport 2020 37 Beløb i 1.000 kr. 1.1-31.12 2020 2019 2019 Udviklingen kan forklares ved følgende udvikling i fordeling af maksimal kreditrisiko på stadier samt udvikling i det væg- tede gennemsnit i ratingen: Stadie 1 Stadie 2 Stadie 2 Stadie 2 Stadie 3 I alt (pga. vandring) (pga. overtræk) (svag) Primo Nedskrivning 20.005 44.916 13 18.147 240.252 323.333 - i % af samlede nedskrivninger 6% 14% 0% 6% 74% 100% Maksimal kreditrisiko 6.546.649 903.469 2.026 182.988 571.517 8.206.649 - i % af maksimal kreditrisiko 80% 11% 0% 2% 7% 100% Rating, vægtet gennemsnit 3,3 5,9 2,0 10,0 10,0 4,2 Ultimo Nedskrivning 18.924 60.926 1 20.227 245.711 345.789 - i % af samlede nedskrivninger 5% 18% 0% 6% 71% 100% Maksimal kreditrisiko 6.909.864 895.213 677 171.411 548.540 8.525.705 - i % af maksimal kreditrisiko 81% 11% 0% 2% 6% 100% Rating, vægtet gennemsnit 3,3 6,0 1,5 10,0 10,0 4,1 Udviklingen i stadie 3 skyldes hovedsageligt, at der er reserveret et ekstra beløb på 40 mio. kr. til et ledelsesmæssigt skøn med baggrund i Coronakrisen. UDLÅN M.V. MED STANDSET RENTEBEREGNING UDGØR 90.443 112.961 83.586 AKTIEKAPITAL Antal aktier á kr. 20 (stk.) 9.640.000 9.640.000 9.640.000 Aktiekapital 192.800 192.800 192.800 EGNE KAPITALANDELE Antal af egne aktier i beholdning (stk.) 10.927 16.957 16.957 Pålydende værdi heraf 218 339 339 Markedsværdi heraf 656 1.065 1.055 Egne aktiers andel af bankens aktiekapital (pct.) 0,11% 0,20% 0,18% 38 Halvårsrapport 2020 SKJERN ESBJERG RIBE VIRUM Banktorvet 3 Kongensgade 58 J. Lauritzens Plads 1 Frederiksdalsvej 65 6900 Skjern 6700 Esbjerg 6760 Ribe 2830 Virum Tlf. 9682 1333 Tlf. 9682 1500 Tlf. 9682 1600 Tlf. 9682 1480 VARDE BRAMMING HELLERUP Bøgevej 2 Storegade 20 Strandvejen 143 6800 Varde 6740 Bramming 2900 Hellerup Tlf. 9682 1640 Tlf. 9682 1580 Tlf. 9682 1450 skjernbank.dk Attachments Original document

