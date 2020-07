Societe Fonciere Lyonnaise : Half-yearly Report on the SFL Liquidity Contract

Information disclosed pursuant to AMF decision no. 2018-01 of 2 July 2018 (Chapter II – Article 2.3) establishing an accepted market practice for liquidity contracts on shares

SFL (Paris:FLY):

- Half-yearly report:

At 30 June 2020, the following resources were available for transactions under the liquidity contract with Rothschild Martin Maurel:

350 shares

€2 215 570.00 in cash

Resources available at 31 December 2019 were as follows:

250 shares

€2 224 024.00 in cash

At 11 March 2019, the date on which the new liquidity contract was signed, the following resources were available:

2,025 shares

€2,092,635.00 in cash

- Number of transactions executed and volume traded in 2020 first half.

Number of transactions executed Volume traded Buy Sell Buy Sell Number of shares Share capital (€) Number of shares Share capital (€) 02/01/2020 2 2 38 2 827,20 22 1 650,00 03/01/2020 5 4 40 2 994,60 32 2 417,20 06/01/2020 2 2 100 7 700,00 94 7 234,00 07/01/2020 0 2 0 0 30 2 332,00 08/01/2020 0 4 0 0 30 2 397,80 09/01/2020 4 3 54 4 272,00 34 2 718,60 10/01/2020 23 0 520 40 473,00 0 0 13/01/2020 0 9 0 0 285 22 200,00 14/01/2020 1 4 5 393,00 30 2 313,00 15/01/2020 2 3 56 4 345,60 10 781,00 16/01/2020 5 1 159 12 382,00 25 1 950,00 17/01/2020 5 3 375 29 320,00 11 864,60 20/01/2020 4 3 138 10 902,20 32 2 539,60 21/01/2020 12 1 260 20 625,40 10 788,00 22/01/2020 2 5 350 27 650,00 75 5 911,20 23/01/2020 6 2 197 15 515,40 122 9 664,20 24/01/2020 11 17 260 20 550,00 280 22 139,40 27/01/2020 9 0 145 11 284,20 0 0 28/01/2020 19 5 265 20 269,00 90 6 959,80 29/01/2020 14 7 229 17 676,40 81 6 357,60 30/01/2020 9 9 119 9 266,60 241 18 845,40 31/01/2020 13 0 154 12 000,80 0 0 01/2020 148 86 3 464 270 447,40 1 534 120 063,40 03/02/2020 4 0 70 5 438,00 0 0 04/02/2020 5 4 55 4 258,80 375 29 490,00 05/02/2020 4 0 70 5 424,00 0 0 06/02/2020 5 5 90 6 977,00 245 19 241,20 07/02/2020 7 10 100 8 010,80 420 33 269,60 10/02/2020 7 14 47 3 772,60 647 52 225,00 11/02/2020 8 11 155 12 681,00 163 13 388,20 12/02/2020 6 4 34 2 788,80 67 5 520,80 13/02/2020 12 7 301 24 638,60 75 6 180,00 14/02/2020 13 5 130 10 621,40 100 8 239,20 17/02/2020 11 5 65 5 305,20 44 3 602,00 18/02/2020 10 9 89 7 331,20 100 8 240,20 19/02/2020 21 0 375 30 986,80 0 0 20/02/2020 8 7 75 6 127,60 55 4 556,00 21/02/2020 23 13 400 32 991,60 95 7 882,60 24/02/2020 15 7 143 11 585,40 141 11 691,00 25/02/2020 27 3 458 37 324,00 50 4 160,00 26/02/2020 13 3 135 10 629,60 128 10 189,20 27/02/2020 1 12 2 160,40 469 38 126,40 28/02/2020 16 1 140 11 052,00 100 8 080,00 02/2020 216 120 2 934 238 104,80 3 274 264 081,40 02/03/2020 9 3 420 32 441,80 60 4 772,00 03/03/2020 15 11 93 7 370,40 232 18 734,00 04/03/2020 14 0 129 10 123,20 0 0 05/03/2020 7 5 126 9 828,60 100 7 923,00 06/03/2020 12 0 69 5 413,40 0 0 09/03/2020 8 5 60 4 572,00 20 1 528,00 10/03/2020 6 0 39 3 000,20 0 0 11/03/2020 6 4 71 5 433,00 127 9 896,60 12/03/2020 12 1 76 5 564,00 54 4 104,00 13/03/2020 10 8 106 7 504,60 273 19 636,80 16/03/2020 23 4 120 8 101,00 55 3 794,20 17/03/2020 14 0 222 14 365,00 0 0 18/03/2020 16 3 264 16 432,60 9 585,80 19/03/2020 16 2 182 11 269,80 87 5 602,80 20/03/2020 13 5 730 43 329,00 50 3 207,80 23/03/2020 0 5 0 0 230 14 215,00 24/03/2020 2 11 5 310,00 255 16 730,00 25/03/2020 3 4 36 2 404,00 74 5 304,00 26/03/2020 0 1 0 0 2 138,00 27/03/2020 3 5 10 685,00 20 1 405,00 30/03/2020 5 0 36 2 456,40 0 0 31/03/2020 9 0 149 9 864,00 0 0 03/2020 203 77 2 943 200 468,00 1 648 117 577,00 01/04/2020 5 2 43 2 850,00 35 2 387,00 02/04/2020 10 8 104 7 021,20 552 37 823,40 03/04/2020 7 0 115 7 763,00 0 0 06/04/2020 10 2 448 30 174,80 58 3 964,40 07/04/2020 0 2 0 0 60 4 198,00 08/04/2020 20 1 275 18 553,00 11 756,80 09/04/2020 0 9 0 0 631 43 470,40 14/04/2020 8 0 157 10 721,00 0 0 15/04/2020 11 0 145 9 882,00 0 0 16/04/2020 23 0 305 20 348,00 0 0 17/04/2020 6 0 31 2 081,80 0 0 20/04/2020 2 1 30 2 030,00 30 2 094,00 21/04/2020 1 0 1 65,00 0 0 22/04/2020 2 3 8 524,80 12 804,80 23/04/2020 4 0 22 1 478,60 0 0 24/04/2020 2 0 8 536,00 0 0 27/04/2020 2 1 30 2 039,60 38 2 644,80 28/04/2020 9 9 108 7 488,20 688 48 076,00 29/04/2020 4 7 20 1 382,00 126 8 822,40 30/04/2020 10 2 133 9 151,80 50 3 530,00 04/2020 136 47 1 983 134 090,80 2 291 158 572,00 04/05/2020 4 1 95 6 388,00 7 483,00 05/05/2020 4 0 80 5 418,00 0 0 06/05/2020 5 4 40 2 677,00 35 2 360,40 07/05/2020 0 3 0 0 25 1 697,00 08/05/2020 3 2 31 2 092,60 380 25 840,00 12/05/2020 9 3 130 8 634,00 296 19 964,80 13/05/2020 13 6 217 14 573,60 286 19 559,60 14/05/2020 4 0 29 1 962,00 0 0 15/05/2020 4 4 54 3 619,20 10 674,00 18/05/2020 6 1 25 1 670,40 4 272,00 19/05/2020 0 6 0 0 119 8 065,20 20/05/2020 3 3 10 677,40 266 18 034,80 21/05/2020 0 3 0 0 32 2 169,60 22/05/2020 8 0 102 6 859,60 0 0 25/05/2020 3 3 55 3 704,00 50 3 390,00 26/05/2020 0 3 0 0 185 12 492,00 27/05/2020 5 2 110 7 435,00 45 3 051,00 28/05/2020 1 1 5 339,00 25 1 695,00 29/05/2020 1 6 20 1 348,00 515 35 261,00 05/2020 73 51 1 003 67 397,80 2 280 155 009,40 01/06/2020 4 8 19 1 318,20 175 12 450,00 02/06/2020 2 4 21 1 461,00 20 1 414,00 03/06/2020 7 9 25 1 755,60 352 25 307,40 04/06/2020 1 14 10 710,00 278 19 843,20 05/06/2020 1 9 39 2 761,20 300 21 247,60 08/06/2020 0 12 0 0 290 20 608,60 09/06/2020 16 9 225 15 910,60 149 10 576,20 10/06/2020 4 9 50 3 488,00 175 12 307,00 11/06/2020 4 1 63 4 354,20 8 568,00 12/06/2020 4 11 78 5 491,20 283 19 947,00 15/06/2020 7 9 80 5 613,40 65 4 591,20 16/06/2020 5 4 35 2 478,00 50 3 587,00 17/06/2020 3 1 30 2 094,00 5 355,00 18/06/2020 4 0 30 2 118,00 0 0 19/06/2020 14 0 383 26 404,40 0 0 22/06/2020 0 1 0 0 88 6 054,40 23/06/2020 1 2 5 344,00 14 967,60 24/06/2020 1 3 20 1 376,00 18 1 256,40 25/06/2020 5 0 132 9 062,60 0 0 26/06/2020 3 4 40 2 702,00 50 3 435,80 29/06/2020 3 11 30 2 088,00 193 13 616,20 30/06/2020 5 7 222 15 534,00 224 15 807,20 06/2020 94 128 1 537 107 064,40 2 737 193 939,80 S1/2020 870 509 13 864 1 017 573,20 13 764 1 009 243,00

