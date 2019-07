Sofragi : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/19 0 07/04/2019 | 12:03pm EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOFRAGI au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 703 titres



2 048 154,22 € Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de : 256 titres à l’achat pour un montant de 364 340,00 €



408 titres à la vente pour un montant de 587 240,00 € Sur cette même période, ont été exécutés : 177 transactions à l’achat



214 transactions à la vente Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 855 titres



1 829 122,23 € Attachment bilan semestriel SOFRAGI 30 06 2019 0 Latest news on SOFRAGI 12:03p SOFRAGI : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/19 GL