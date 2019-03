Soft Computing : Note en réponse

COMMUNIQUE DU 5 MARS 2019

RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE



INITIEE PAR

MULTI MARKET SERVICES France Holdings





MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE SOFT COMPUTING





Le présent communiqué est établi et diffusé conformément aux dispositions des articles 231- 27, 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a apposé le visa n°19-080 en date du 5 mars 2019 sur la note en réponse établie par Soft Computing relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Multi Market Services France Holdings visant les actions Soft Computing (l’ « Offre »).

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Soft Computing ont été déposées auprès de l’AMF le 5 mars 2019 et mises à disposition du public ce jour.

Ces informations et la note en réponse sont disponibles sur le site internet de Soft Computing ( www.softcomputing.com ) ainsi que sur celui de l’AMF ( www.amf-france.org ) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Soft Computing

55 quai de Grenelle

75015 Paris

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

CONTACTS :

Mail : tmc@softcomputing.com

Tél. +33 (0)1 73 00 55 00

Fax. +33 (0)1 73 00 55 01

Note en réponse

Attachment