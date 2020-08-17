Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret : Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Esas Sözleşme Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.08.2017 Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji