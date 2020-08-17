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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.    SKTAS   TRASKTAS91B5

SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

(SKTAS)
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Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret : Esas Sözleşme

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08/17/2020 | 03:23am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme

Özet Bilgi

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

22.08.2017

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi

Tescilin İlanına İlişkin TTSG No

6

05/08/2020

11/08/2020

10135

Disclaimer

Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 07:22:18 UTC
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Sales 2019 306 M 41,6 M 41,6 M
Net income 2019 -14,4 M -1,95 M -1,95 M
Net Debt 2019 328 M 44,5 M 44,5 M
P/E ratio 2019 -7,40x
Yield 2019 -
Capitalization 308 M 41,8 M 41,8 M
EV / Sales 2018 1,27x
EV / Sales 2019 1,42x
Nbr of Employees -
Free-Float 51,1%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Muharrem Hilmi Kayhan Chairman
Nihat Fadil Erten Chief Financial Officer
Eyüp Hilmi Kayhan Vice Chairman
Yakup Güngör Director
Kemal Kayhan Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.42
TONGKUN GROUP CO., LTD.1.00%4 025
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO., LTD.11.58%4 021
ECLAT TEXTILE CO., LTD.-4.09%3 605
TEIJIN LIMITED-17.07%3 057
XINFENGMING GROUP CO., LTD.-5.67%2 346
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