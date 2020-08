Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret : Sermaye Artırımının Tescili 0 08/17/2020 | 03:23am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Sermaye Artırımının Tescili Evet Hayır Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Mevcut Sermaye (TL) Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.04.2020 96.000.000 40.120.000 78.234.000 Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak) Mevcut Rüçhan Hakkı Rüçhan Hakkı Rüçhan Hakkı Verilecek Verilecek Kullanılmayan İptal Pay Grup Bilgileri Kullanım Tutarı Kullanım Oranı Kullandırma Menkul Nevi Rüçhan ISIN Kodu Rüçhan Hakkı Edilen Pay Sermaye (TL) Menkul Kıymet (TL) (%) Fiyatı (TL) Grubu Tutarı (TL) Tutarı (TL) A Grubu, İşlem B Grubu, A Grubu, SKTA4( Görmüyor, 0,85 0,808 95,00000 1,00 B Grubu SKTAS, Hamiline İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRESKTS00010 TRASKTAS91B5 TRRSKTS00038 B Grubu, SKTAS, B Grubu, B Grubu, SKTAS( 40.119.999,15 38.113.999,193 95,00000 1,00 B Grubu SKTAS, Hamiline RÜÇHAN), 112.257,17 TRASKTAS91B5 TRASKTAS91B5 TRRSKTS00046 Mevcut Sermaye ( Rüçhan Hakkı Kullanım Rüçhan Hakkı Kullanım Kullanılmayan Rüçhan Hakkı İptal Edilen Pay Tutarı TL) Tutarı (TL) Oranı (%) Tutarı (TL) (TL) TOPLAM 40.120.000 38.114.000,000 95,00000 112.257,170 Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi Para Birimi Yoktur. 10.06.2020 24.06.2020 TRY Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar SPK Başvuru Tarihi SPK Başvuru Sonucu SPK Onay Tarihi 05.05.2020 Onay 04.06.2020 Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Ek Açıklamalar Kaydi Pay 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Attachments Original document

