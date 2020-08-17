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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.    SKTAS   TRASKTAS91B5

SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

(SKTAS)
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Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret : Sermaye Artırımının Tescili

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08/17/2020 | 03:23am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Sermaye Artırımının Tescili

Evet

Hayır

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

Mevcut Sermaye (TL)

Ulaşılacak Sermaye (TL)

22.04.2020

96.000.000

40.120.000

78.234.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Mevcut

Rüçhan Hakkı

Rüçhan Hakkı

Rüçhan Hakkı

Verilecek

Verilecek

Kullanılmayan

İptal

Pay Grup Bilgileri

Kullanım Tutarı

Kullanım Oranı

Kullandırma

Menkul

Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

Rüçhan Hakkı

Edilen Pay

Sermaye (TL)

Menkul Kıymet

(TL)

(%)

Fiyatı (TL)

Grubu

Tutarı (TL)

Tutarı (TL)

A Grubu, İşlem

B Grubu,

A Grubu, SKTA4(

Görmüyor,

0,85

0,808

95,00000

1,00

B Grubu

SKTAS,

Hamiline

İMTİYAZLI RÜÇHAN),

TRESKTS00010

TRASKTAS91B5

TRRSKTS00038

B Grubu, SKTAS,

B Grubu,

B Grubu, SKTAS(

40.119.999,15

38.113.999,193

95,00000

1,00

B Grubu

SKTAS,

Hamiline

RÜÇHAN),

112.257,17

TRASKTAS91B5

TRASKTAS91B5

TRRSKTS00046

Mevcut Sermaye (

Rüçhan Hakkı Kullanım

Rüçhan Hakkı Kullanım

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı

İptal Edilen Pay Tutarı

TL)

Tutarı (TL)

Oranı (%)

Tutarı (TL)

(TL)

TOPLAM

40.120.000

38.114.000,000

95,00000

112.257,170

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

Para Birimi

Yoktur.

10.06.2020

24.06.2020

TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi

SPK Başvuru Sonucu

SPK Onay Tarihi

05.05.2020

Onay

04.06.2020

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi

Ek Açıklamalar

Kaydi Pay

12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 07:22:18 UTC
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Sales 2019 306 M 41,6 M 41,6 M
Net income 2019 -14,4 M -1,95 M -1,95 M
Net Debt 2019 328 M 44,5 M 44,5 M
P/E ratio 2019 -7,40x
Yield 2019 -
Capitalization 308 M 41,8 M 41,8 M
EV / Sales 2018 1,27x
EV / Sales 2019 1,42x
Nbr of Employees -
Free-Float 51,1%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Muharrem Hilmi Kayhan Chairman
Nihat Fadil Erten Chief Financial Officer
Eyüp Hilmi Kayhan Vice Chairman
Yakup Güngör Director
Kemal Kayhan Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.42
TONGKUN GROUP CO., LTD.1.00%4 025
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO., LTD.11.58%4 021
ECLAT TEXTILE CO., LTD.-4.09%3 605
TEIJIN LIMITED-17.07%3 057
XINFENGMING GROUP CO., LTD.-5.67%2 346
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