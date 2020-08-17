Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret : Sermaye Artırımının Tescili

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Sermaye Artırımının Tescili
Evet
Hayır
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
22.04.2020
96.000.000
40.120.000
78.234.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Mevcut
Rüçhan Hakkı
Rüçhan Hakkı
Rüçhan Hakkı
Verilecek
Verilecek
Kullanılmayan
İptal
Pay Grup Bilgileri
Kullanım Tutarı
Kullanım Oranı
Kullandırma
Menkul
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Rüçhan Hakkı
Edilen Pay
Sermaye (TL)
Menkul Kıymet
(TL)
(%)
Fiyatı (TL)
Grubu
Tutarı (TL)
Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem
B Grubu,
A Grubu, SKTA4(
Görmüyor,
0,85
0,808
95,00000
1,00
B Grubu
SKTAS,
Hamiline
İMTİYAZLI RÜÇHAN),
TRESKTS00010
TRASKTAS91B5
TRRSKTS00038
B Grubu, SKTAS,
B Grubu,
B Grubu, SKTAS(
40.119.999,15
38.113.999,193
95,00000
1,00
B Grubu
SKTAS,
Hamiline
RÜÇHAN),
112.257,17
TRASKTAS91B5
TRASKTAS91B5
TRRSKTS00046
Mevcut Sermaye (
Rüçhan Hakkı Kullanım
Rüçhan Hakkı Kullanım
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı
İptal Edilen Pay Tutarı
TL)
Tutarı (TL)
Oranı (%)
Tutarı (TL)
(TL)
TOPLAM
40.120.000
38.114.000,000
95,00000
112.257,170
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
Para Birimi
Yoktur.
10.06.2020
24.06.2020
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
SPK Başvuru Sonucu
SPK Onay Tarihi
05.05.2020
Onay
04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi
Ek Açıklamalar
Kaydi Pay
12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 07:22:18 UTC