Solargiga Energy : Announcements and Notices

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

Solargiga Energy Holdings Limited

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：757）

海 外 監 管 公 告

本 公 告 是 由 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 10 B 條 作 出 。

以 下 所 附 是 本 公 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 的 規 定 於 二 零 一 九 年 五 月 三 十 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 網 頁 刊 發 的 公 告 。

承 董 事 會 命

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事

王 鈞 澤

香 港 ， 二 零 一 九 年 五 月 三 十 日

於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 譚 文 華 先 生 （ 主 席 ）、 譚 鑫 先 生 及 王 鈞 澤 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 許 祐 淵 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 符 霜 葉 女 士 、 王 永 權 博 士 及 張 椿 先 生 。