Solargiga Energy : Announcements and Notices

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
Solargiga Energy Holdings Limited
陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：757）
海 外 監 管 公 告
本 公 告 是 由 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 10 B 條 作 出 。
以 下 所 附 是 本 公 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 的 規 定 於 二 零 一 九 年 五 月 三 十 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 網 頁 刊 發 的 公 告 。
承 董 事 會 命
陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司
執 行 董 事
王 鈞 澤
香 港 ， 二 零 一 九 年 五 月 三 十 日
於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 譚 文 華 先 生 （ 主 席 ）、 譚 鑫 先 生 及 王 鈞 澤 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 許 祐 淵 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 符 霜 葉 女 士 、 王 永 權 博 士 及 張 椿 先 生 。
公開資訊觀測站
|
|
(上市公司)陽光能源-DR
|
|
即時重⼤訊息-第⼆上市公司(含TDR)
|
|
|
公司代號
|
9157
|
|
|
公告序號
|
1
|
事實發⽣⽇
|
⺠國108年5⽉30⽇
|
公司名稱
|
陽光能源控股有限公司
|
|
係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原上市地已公開之財務資訊，以利投資⼈
|
主旨
|
區
|
|
別瞭解。
|
發⽣依外國發⾏⼈所
|
符合條款-第5條第XX款:26
|
屬國及上市地國法令
|
事實發⽣⽇:108/05/30
|
規定應即申報之重⼤
|
發⽣事由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原上市地已公開之財務資訊，以
|
情事
|
利投資⼈區別瞭解，內容請詳其他處附加檔。
|
其他
|
9157_2019053001_FIM
主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原
上市地已公開之財務資訊，以利投資人區別瞭解。
|
|
2018 年全年
|
2018 年上半年
|
2017 年全年
|
|
經審核
|
僅經核閱,未經審核
|
經審核
|
|
|
|
|
營業收入
|
4,022,452 仟元
|
1,813,778 仟元
|
3,999,616 仟元
|
(人民幣)
|
|
|
|
|
|
|
|
稅前純益/(虧損)
|
(232,744)仟元
|
(105,676)仟元
|
114,897 仟元
|
(人民幣)
|
|
|
|
|
|
|
|
權益股東應佔之稅後
|
|
|
|
純益/(虧損)
|
(222,402)仟元
|
(107,280)仟元
|
107,462 仟元
|
(人民幣)
|
|
|
|
|
|
|
|
每股盈餘/(虧損)
|
(6.92)分
|
(3.34)分
|
3.35 分
|
(人民幣)
|
|
|
|
|
|
|
本公司無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨
公開處理程序」第 5 條第 1 項所列重大訊息之情事。
Disclaimer
Solargiga Energy Holdings Limited published this content on 30 May 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2019 09:48:03 UTC