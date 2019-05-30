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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Solargiga Energy Holdings Limited    0757   KYG8268W1024

SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED

(0757)
End-of-day quote. End-of-day quote Stock Exchange of Hong Kong - 05/29
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Solargiga Energy : Announcements and Notices -

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05/30/2019 | 05:49am EDT

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

Solargiga Energy Holdings Limited

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：757

海 外 監 管 公 告

本 公 告 是 由 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 10 B 條 作 出 。

以 下 所 附 是 本 公 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 的 規 定 於 二 零 一 年 五 月 三 十 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 網 頁 刊 發 的 公 告 。

承 董 事 會 命

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事

王 鈞 澤

香 港 ， 二 零 一 年 五 月 三 十 日

於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 譚 文 華 先 生 （ 主 席 ）、 譚 鑫 先 生 及 王 鈞 澤 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 許 祐 淵 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 符 霜 葉 女 士 、 王 永 權 博 士 及 張 椿 先 生 。

公開資訊觀測站

(上市公司)陽光能源-DR

即時重⼤訊息-第⼆上市公司(TDR)

公司代號

9157

公告序號

1

事實發⽣⽇

⺠國108530

公司名稱

陽光能源控股有限公司

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原上市地已公開之財務資訊，以利投資⼈

主旨

別瞭解。

發⽣依外國發⾏⼈所

符合條款-5條第XX:26

屬國及上市地國法令

事實發⽣⽇:108/05/30

規定應即申報之重⼤

發⽣事由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原上市地已公開之財務資訊，以

情事

利投資⼈區別瞭解，內容請詳其他處附加檔。

其他

9157_2019053001_FIM

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布

上市地已公開之財務資訊，以利投資人區別瞭解。

2018 年全年

2018 年上半年

2017 年全年

經審核

僅經核閱,未經審核

經審核

營業收入

4,022,452 仟元

1,813,778 仟元

3,999,616 仟元

(人民幣)

稅前純益/(虧損)

(232,744)仟元

(105,676)仟元

114,897 仟元

(人民幣)

權益股東應佔之稅後

純益/(虧損)

(222,402)仟元

(107,280)仟元

107,462 仟元

(人民幣)

每股盈餘/(虧損)

(6.92)

(3.34)

3.35

(人民幣)

本公司無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨

公開處理程序」第 5 條第 1 項所列重大訊息之情事。

Disclaimer

Solargiga Energy Holdings Limited published this content on 30 May 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2019 09:48:03 UTC
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Technical analysis trends SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Managers
NameTitle
Xin Tan Chief Executive Officer & Executive Director
Wen Hua Tan Chairman
Chun Wei Wang Chief Financial Officer & Executive Director
Wing Kuen Wong Independent Non-Executive Director
You Yuan Hsu Non Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED-4.76%41
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD50.36%4 358
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD--.--%2 050
NEOEN8.76%1 945
ENGIE EPS-32.89%118
TECOGEN INC0.00%94
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