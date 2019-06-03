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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Solargiga Energy Holdings Limited    0757   KYG8268W1024

SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED

(0757)
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Solargiga Energy : Announcements and Notices -

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06/03/2019 | 05:44am EDT

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

Solargiga Energy Holdings Limited

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：757

海 外 監 管 公 告

本 公 告 是 由 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 10 B 條 作 出 。

以 下 所 附 是 本 公 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 的 規 定 於 二 零 一 九 年 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 網 頁 刊 發 的 公 告 。

承 董 事 會 命

陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事

王 鈞 澤

香 港 ， 二 零 一

於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 譚 文 華 先 生 （ 主 席 ）、 譚 鑫 先 生 及 王 鈞 澤 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 許 祐 淵 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 符 霜 葉 女 士 、 王 永 權 博 士 及 張 椿 先 生 。

陽光能源控股有限公司台灣存託憑證流通及兌回情形月報表

中華民國 1085 月份

  1. 行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：
    中華民國九十八年十一月十六日金管證發字第 0980058665
  2. 台灣存託憑證原核准發行單位數：100,000,000 單位

總金額：以每單位承銷價新臺幣 9.45 元計算為新臺幣 945,000,000

每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司普通股 1

3. 歷次因現金、盈餘或資本公積增資而追加發行情形：

第 一次：中華民國 10213

性質：（現金增資）

發行單位數： 2,883,301 單位

總金額：以每單位承銷價新台幣 1.4292 元，計算新台幣 4,120,773

每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司

普通股 2,883,301

第 二次：中華民國 102410

性質：（現金增資）

發行單位數：14,412,515 單位

總金額：以每單位承銷價新台幣 1.9353 元，計算新台幣 27,892,464

每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司

普通股 14,412,515

4. 台灣存託憑證本月在外流通及兌回情形：

單位數

表彰之有價證券數額

截至上月底餘額

A

117,295,816

117,295,816

因現金、盈餘或資本公積增資／股票

分割而增發之數額

0

0

B

兌回情形

C

0

0

兌回後在原發行額度內再發行情形

0

0

D

截 至 本 月 止 餘 額 E = A + B - C + D

117,295,816

117,295,816

存託機構： 兆豐國際商業銀行

申報日期：10863

Disclaimer

Solargiga Energy Holdings Limited published this content on 03 June 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2019 09:43:06 UTC
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Technical analysis trends SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Managers
NameTitle
Xin Tan Chief Executive Officer & Executive Director
Wen Hua Tan Chairman
Chun Wei Wang Chief Financial Officer & Executive Director
Wing Kuen Wong Independent Non-Executive Director
You Yuan Hsu Non Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED4.76%45
VESTAS WIND SYSTEMS11.36%16 306
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY31.11%10 612
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECH CO LTD--.--%6 528
FIRST SOLAR, INC.36.71%6 115
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD54.68%4 415
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