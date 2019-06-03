Solargiga Energy : Announcements and Notices

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
Solargiga Energy Holdings Limited
陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：757）
海 外 監 管 公 告
本 公 告 是 由 陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 10 B 條 作 出 。
以 下 所 附 是 本 公 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 的 規 定 於 二 零 一 九 年 六 月 三 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 網 頁 刊 發 的 公 告 。
承 董 事 會 命
陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司
執 行 董 事
王 鈞 澤
香 港 ， 二 零 一 九 年 六 月 三 日
於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 譚 文 華 先 生 （ 主 席 ）、 譚 鑫 先 生 及 王 鈞 澤 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 許 祐 淵 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行 董 事 為 符 霜 葉 女 士 、 王 永 權 博 士 及 張 椿 先 生 。
陽光能源控股有限公司台灣存託憑證流通及兌回情形月報表
中華民國 108 年 5 月份
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行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號：
中華民國九十八年十一月十六日金管證發字第 0980058665 號
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台灣存託憑證原核准發行單位數：100,000,000 單位
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總金額：以每單位承銷價新臺幣 9.45 元計算為新臺幣 945,000,000
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元
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每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司普通股 1 股
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3. 歷次因現金、盈餘或資本公積增資而追加發行情形：
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第 一次：中華民國 102 年 1 月 3 日
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性質：（現金增資）
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發行單位數： 2,883,301 單位
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總金額：以每單位承銷價新台幣 1.4292 元，計算新台幣 4,120,773
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元
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每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司
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普通股 2,883,301 股
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第 二次：中華民國 102 年 4 月 10 日
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性質：（現金增資）
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發行單位數：14,412,515 單位
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總金額：以每單位承銷價新台幣 1.9353 元，計算新台幣 27,892,464 元
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每單位表彰之有價證券數額：陽光能源控股有限公司
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普通股 14,412,515 股
4. 台灣存託憑證本月在外流通及兌回情形：
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單位數
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表彰之有價證券數額
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截至上月底餘額
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（A）
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117,295,816
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117,295,816 股
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因現金、盈餘或資本公積增資／股票
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分割而增發之數額
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0
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0
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（B）
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兌回情形
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（C）
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0
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0
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兌回後在原發行額度內再發行情形
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0
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0
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（D）
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截 至 本 月 止 餘 額 E = A + B - C + D
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117,295,816
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117,295,816 股
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存託機構： 兆豐國際商業銀行
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申報日期：108 年 6 月 3 日
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Solargiga Energy Holdings Limited published this content on 03 June 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2019 09:43:06 UTC