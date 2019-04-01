(Simplified Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

曼尼康帝酒庄佳酿的成交额持续高企，而蘇富比洋酒年度洋酒报告亦反映出罗曼尼康帝自 2013 年起至今，一直

这场历来估值最高的洋酒拍卖之所有拍品，皆来自同一藏家的非凡窖藏，涵盖一系列顶级名庄，包括来自布艮

｢超凡酿｣最高成交拍品首三位为12瓶1990年DRC罗曼尼康帝佳酿，各以2,728,000港元成交；紧随其后为12瓶 1985年DRC罗曼尼康帝佳酿，以2,356,000港元成交，而第五至第七位则同为12瓶1945年木桐堡佳酿，每套拍品

「本场佳绩再度确立香港作为全球最重要洋酒拍卖市场的领导地位。酒伶藏家们的洋酒收藏品味 越趋多元化，足证洋酒市场的持续稳健发展。｣

图片下载： Dropbox https://bit.ly/2uCIbgn| 百度 https://pan.baidu.com/s/176RufM1iyez6FCBbPpYyWg(密码p19c )

编辑垂注

一）有关蘇富比洋酒拍卖

蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程，全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元，详情另见新闻稿。

2018 年 10 月，一瓶 1945 年 DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安（Robert Drouhin）窖藏」拍卖以 558,000 美元成交，刷新单瓶 洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍，114 瓶的罗曼尼康帝特选年份拍品以 12,556,250 港元成交，创「单项洋酒拍品」世 界拍卖纪录。

2018 年 3 月，香港蘇富比一连两日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 2,830 万港元，创洋酒拍卖系列成交世界纪录。三场拍卖包括「佳醇泽酿：窖 藏拍卖惠捐慈善用途」、「杰利 · 佩伦齐奥故藏酒窖」及「珍稀佳酿」，共 1,758 件拍品悉数拍出。

2016 年 5 月， William I. Koch 窖藏拍卖以 2,190 万美元(1 亿 6,960 万港元)，创下私人洋酒窖藏的拍卖纪录。

二）有关蘇富比拍卖行的资讯

新闻及影片 ：www.sothebys.com/en/news-video.html Snapchat ：sothebys Twitter ：www.twitter.com/sothebys Youtube : www.youtube.com/SothebysTV Instagram ：www.instagram.com/sothebys 微博 ：www.weibo.com/sothebyshongkong Facebook ：www.facebook.com/sothebys 微信 ：sothebyshongkong

蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖行， 也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投

BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融

服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾

70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富

比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。

2