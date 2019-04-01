Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nyse  >  Sothebys    BID

SOTHEBYS

(BID)
Add to my list  
My previous session
Most popular
Manage my lists
  Report  
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsOfficial PublicationsSector newsAnalyst Recommendations

(Simplified Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
04/01/2019 | 12:27am EDT

新闻稿 香港

即时发布

香港 | 翁江燕 /邓沅婷| +852 2822 8140/8129 | agnes.yung@sothebys.com / winnie.tang@sothebys.com 台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com

超凡酿刷新私人窖藏拍卖纪录

总成交额为2亿3,400万港元

25 小时内多达 2,700 件拍品上拍

罗曼尼康帝及木桐堡佳酿表现强劲

位列最高成交拍品

四位拍卖官轮番主持超凡酿专场（顺时针方向，自左上起）：蘇富比洋酒环球主管钱礼智、蘇富比洋酒亚洲区主管贝安霖、

蘇富比洋酒资深专家王浩东及蘇富比亚洲董事总经理楼伯礼

香港，2019 3 31 香港蘇富比 329 日至 31 日一连三日举行的超凡酿洋酒拍卖，刷新私人窖

藏拍卖纪录。专场总成交额为 2 亿 3,400 万港元，远超估价 1 亿 4,700 万港元，成交率高达 98%

『超凡酿』专场不负众望，以 2 亿 3,400 万港元总成交额刷新私人窖藏拍卖纪录，超越蘇富比

2016William I. Koch 窖藏拍卖创下之纪录。本次拍卖延续蘇富比洋酒一贯佳绩，同时为洋酒拍

卖、以至洋酒市场写下新的一章。本次拍卖规模之大、质量之优，以及价值之高皆前所未见，取 得如此佳绩可谓实至名归，同时反映藏家对顶级佳酿的不断追求。能在拍场呈献历来最重要的单 一私人藏家拍卖，正回应了现今藏家对佳酿的渴求。就像这位超凡窖藏背后的藏家一样，真正爱 酒之人购入佳酿不单为收藏，也为了开瓶享受。

蘇富比洋酒环球主管钱礼智（Jamie Ritchie

「本场佳绩再度确立香港作为全球最重要洋酒拍卖市场的领导地位。酒伶藏家们的洋酒收藏品味 越趋多元化，足证洋酒市场的持续稳健发展。

蘇富比洋酒亚洲区主管 贝安霖（Adam Bilbey

超凡酿最高成交拍品首三位为121990DRC罗曼尼康帝佳酿，各以2,728,000港元成交；紧随其后为121985DRC罗曼尼康帝佳酿，以2,356,000港元成交，而第五至第七位则同为121945年木桐堡佳酿，每套拍品

1,984,000港元成交。

这场历来估值最高的洋酒拍卖之所有拍品，皆来自同一藏家的非凡窖藏，涵盖一系列顶级名庄，包括来自布艮

地、香槟、隆河谷、波尔多及意大利的名酿，包括超过 250 项来自罗曼尼康帝酒庄佳酿、超过 600Coche-

Dury 拍品、超过 350Dom Pérignon 拍品，及超过 140Guigal 拍品等。市场对布艮地拍品需求若渴，因此罗

曼尼康帝酒庄佳酿的成交额持续高企，而蘇富比洋酒年度洋酒报告亦反映出罗曼尼康帝自 2013 年起至今，一直

是成交额最高的洋酒产区。

地区

成交拍品总数

成交额相对低估价百分比

波尔多

236

171%

布艮地

1,458

167%

隆河谷

283

142%

香宾

564

176%

意大利

33

190%

总成交额

2,574

169%

产区

成交拍品总数

成交额相对低估价百分比

木桐堡

23

205%

Coche-Dury

619

152%

罗曼尼康帝

249

176%

Guigal

142

137%

Dom Pérignon

359

170%

Krug

68

203%

总成交额

1,460

174%

图片下载： Dropbox https://bit.ly/2uCIbgn| 百度 https://pan.baidu.com/s/176RufM1iyez6FCBbPpYyWg(密码p19c )

编辑垂注

一）有关蘇富比洋酒拍卖

蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程，全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元，详情另见新闻稿

201810 月，一瓶 1945DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安（Robert Drouhin）窖藏」拍卖以 558,000 美元成交，刷新单瓶 洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 201410 月份秋拍，114 瓶的罗曼尼康帝特选年份拍品以 12,556,250 港元成交，创「单项洋酒拍品」世 界拍卖纪录

20183 月，香港蘇富比一连两日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 2,830 万港元，创洋酒拍卖系列成交世界纪录。三场拍卖包括「佳醇泽酿：窖 藏拍卖惠捐慈善用途」、「杰利 · 佩伦齐奥故藏酒窖」及「珍稀佳酿」，共 1,758 件拍品悉数拍出。

2016 5 月， William I. Koch 窖藏拍卖以 2,190 万美元(1 亿 6,960 万港元)，创下私人洋酒窖藏的拍卖纪录。

二）有关蘇富比拍卖行的资讯

新闻及影片

www.sothebys.com/en/news-video.html

Snapchat

sothebys

Twitter

www.twitter.com/sothebys

Youtube

: www.youtube.com/SothebysTV

Instagram www.instagram.com/sothebys

微博

www.weibo.com/sothebyshongkong

Facebook www.facebook.com/sothebys

微信

sothebyshongkong

蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖行， 也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投

BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融

服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾

70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富

比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID

2

Disclaimer

Sotheby's Inc. published this content on 31 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2019 04:26:12 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news on SOTHEBYS
12:27a(SIMPLIFIED CHINESE) RESULTS : Tran-scend-ent wines smashes record for private w..
PU
12:27a(TRADITIONAL CHINESE) RESULTS : Tran-scend-ent wines smashes record for private ..
PU
03/31(SIMPLIFIED CHINESE) RESULTS : Sotheby's HK Modern Art Evening Sale & Southeast ..
PU
03/31SOTHEBYS : Modern & Contemporary Southeast Asian Art Evening Sale Top Ten
PU
03/31SOTHEBYS : Modern Art Evening Sale Top Ten
PU
03/31SOTHEBYS : Tran-scend-ent Wines Top Ten
PU
03/31RESULTS : Tran-scend-ent wines smashes record for private wine collection sold a..
PU
03/31(TRADITIONAL CHINESE) RESULTS : Sotheby's HK Modern Art Evening Sale & Southeast..
PU
03/31(ENGLISH) RESULTS : Sotheby's HK Modern Art Evening Sale & Southeast Asian Art E..
PU
03/29SOTHEBYS : Sotheby's to Auction Select Works from the Collection of RICHARD E. L..
PU
More news
Financials ($)
Sales 2019 1 027 M
EBIT 2019 216 M
Net income 2019 131 M
Debt 2019 631 M
Yield 2019 -
P/E ratio 2019 14,17
P/E ratio 2020 12,63
EV / Sales 2019 2,32x
EV / Sales 2020 2,12x
Capitalization 1 750 M
Chart SOTHEBYS
Duration : Period :
Sothebys Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SOTHEBYS
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 7
Average target price 50,5 $
Spread / Average Target 34%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Thomas S. Smith President, Chief Executive Officer & Director
Domenico de Sole Chairman
Ken Citron Chief Transformation Officer & EVP-Operations
Michael Fenton Goss Chief Financial Officer & Executive Vice President
Scott Henry Executive VP-Technology & Worldwide Operations
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SOTHEBYS-5.01%1 750
NITORI HOLDINGS CO LTD6.00%14 758
WILLIAMS-SONOMA, INC.11.54%4 510
BED BATH & BEYOND INC.50.09%2 336
DUNELM GROUP PLC60.72%2 290
RH-14.08%2 184
Categories
Free services
Mobile App
Premium service
About