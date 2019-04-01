(Simplified Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

香港 | 翁江燕 /邓沅婷| +852 2822 8140/8129 | agnes.yung@sothebys.com / winnie.tang@sothebys.com 台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com
｢超凡酿｣刷新私人窖藏拍卖纪录
总成交额为2亿3,400万港元
25 小时内多达 2,700 件拍品上拍
罗曼尼康帝及木桐堡佳酿表现强劲
位列最高成交拍品
四位拍卖官轮番主持｢超凡酿｣专场（顺时针方向，自左上起）：蘇富比洋酒环球主管钱礼智、蘇富比洋酒亚洲区主管贝安霖、
蘇富比洋酒资深专家王浩东，及蘇富比亚洲董事总经理楼伯礼
香港，2019 年 3 月 31 日 香港蘇富比 3 月 29 日至 31 日一连三日举行的｢超凡酿｣洋酒拍卖，刷新私人窖
藏拍卖纪录。专场总成交额为 2 亿 3,400 万港元，远超估价 1 亿 4,700 万港元，成交率高达 98%。
｢『超凡酿』专场不负众望，以 2 亿 3,400 万港元总成交额刷新私人窖藏拍卖纪录，超越蘇富比
2016 年 William I. Koch 窖藏拍卖创下之纪录。本次拍卖延续蘇富比洋酒一贯佳绩，同时为洋酒拍
卖、以至洋酒市场写下新的一章。本次拍卖规模之大、质量之优，以及价值之高皆前所未见，取 得如此佳绩可谓实至名归，同时反映藏家对顶级佳酿的不断追求。能在拍场呈献历来最重要的单 一私人藏家拍卖，正回应了现今藏家对佳酿的渴求。就像这位超凡窖藏背后的藏家一样，真正爱 酒之人购入佳酿不单为收藏，也为了开瓶享受。｣
蘇富比洋酒环球主管钱礼智（Jamie Ritchie）
「本场佳绩再度确立香港作为全球最重要洋酒拍卖市场的领导地位。酒伶藏家们的洋酒收藏品味 越趋多元化，足证洋酒市场的持续稳健发展。｣
蘇富比洋酒亚洲区主管 贝安霖（Adam Bilbey）
｢超凡酿｣最高成交拍品首三位为12瓶1990年DRC罗曼尼康帝佳酿，各以2,728,000港元成交；紧随其后为12瓶 1985年DRC罗曼尼康帝佳酿，以2,356,000港元成交，而第五至第七位则同为12瓶1945年木桐堡佳酿，每套拍品
以1,984,000港元成交。
这场历来估值最高的洋酒拍卖之所有拍品，皆来自同一藏家的非凡窖藏，涵盖一系列顶级名庄，包括来自布艮
地、香槟、隆河谷、波尔多及意大利的名酿，包括超过 250 项来自罗曼尼康帝酒庄佳酿、超过 600 项 Coche-
Dury 拍品、超过 350 项 Dom Pérignon 拍品，及超过 140 项 Guigal 拍品等。市场对布艮地拍品需求若渴，因此罗
曼尼康帝酒庄佳酿的成交额持续高企，而蘇富比洋酒年度洋酒报告亦反映出罗曼尼康帝自 2013 年起至今，一直
是成交额最高的洋酒产区。
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地区
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成交拍品总数
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成交额相对低估价百分比
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波尔多
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236
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171%
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布艮地
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1,458
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167%
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隆河谷
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283
|
142%
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香宾
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564
|
176%
|
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意大利
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33
|
190%
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总成交额
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2,574
|
169%
|
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产区
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成交拍品总数
|
成交额相对低估价百分比
|
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木桐堡
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23
|
205%
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Coche-Dury
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619
|
152%
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罗曼尼康帝
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249
|
176%
|
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Guigal
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142
|
137%
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Dom Pérignon
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359
|
170%
|
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|
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Krug
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68
|
203%
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总成交额
|
1,460
|
174%
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图片下载： Dropbox https://bit.ly/2uCIbgn| 百度 https://pan.baidu.com/s/176RufM1iyez6FCBbPpYyWg(密码p19c )
编辑垂注
一）有关蘇富比洋酒拍卖
蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程，全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元，详情另见新闻稿。
2018 年 10 月，一瓶 1945 年 DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安（Robert Drouhin）窖藏」拍卖以 558,000 美元成交，刷新单瓶 洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍，114 瓶的罗曼尼康帝特选年份拍品以 12,556,250 港元成交，创「单项洋酒拍品」世 界拍卖纪录。
2018 年 3 月，香港蘇富比一连两日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 2,830 万港元，创洋酒拍卖系列成交世界纪录。三场拍卖包括「佳醇泽酿：窖 藏拍卖惠捐慈善用途」、「杰利 · 佩伦齐奥故藏酒窖」及「珍稀佳酿」，共 1,758 件拍品悉数拍出。
2016 年 5 月， William I. Koch 窖藏拍卖以 2,190 万美元(1 亿 6,960 万港元)，创下私人洋酒窖藏的拍卖纪录。
二）有关蘇富比拍卖行的资讯
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蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖行， 也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投
BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融
服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾
70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富
比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
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Disclaimer
Sotheby's Inc. published this content on 31 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2019 04:26:12 UTC