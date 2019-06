Sothebys : (French) 40 Ans De Ventes D'Art Suisse Chez Sotheby's

EUR - près du double du précédent record de 86'750 CHF (Lot 89, estimation 150'000 - 200'000 CHF / 132'000

- 176'000 EUR).

Se démarquant également parmi les œuvres de la section contemporaine de la vente, Weiss aus Farben, 1969 de Max Bill a doublé l'estimation basse : 60'000 CHF / 53'873 EUR (Lot 82, estimation 30'000 - 40'000 CHF / 26'300 - 35'100 EUR).

S'envolant pour plus de six fois l'estimation haute, Composition de Sylvie Fleury a suscité une lutte d'enchères ce soir, se vendant pour 37'500 CHF / 33'671 EUR (Lot 80, estimation 4'000 CHF - 6'000 CHF / 3'550 - 5'300 EUR).

la suite du grand succès de décembre dernier, la vente de ce soir a également proposé une sélection de montres illustrant l'art horloger suisse. 15 des 16 pièces se sont vendues, pour un total de 80'500 CHF / 72'279 EUR.

L'Art Suisse chez Sotheby's

Depuis 40 ans, Sotheby's Zurich organise deux fois par an des ventes consacrées à la création artistique suisse du XIXème siècle à nos jours. Ces ventes proposent régulièrement des œuvres majeures de grands artistes suisses, à l'instar de Ferdinand Hodler, Félix Vallotton, Giovanni Giacometti, Cuno Amiet et Giovanni Segantini. Reconnus mondialement, ces artistes ont en commun d'avoir joué un rôle important dans l'avant-garde européenne et d'avoir participé aux grands mouvements artistiques du début du XXème siècle. Depuis 20 ans, les ventes d'art Suisse de Sotheby's contribuent à mieux faire connaître l'œuvre de ces artistes majeurs en proposant des toiles exceptionnelles, provenant souvent de collections prestigieuses. A l'origine de nombreux records de vente, ces vacations attirent de plus en plus de collectionneurs internationaux, privés et publics.

Pour plus d'informations sur Sotheby's

Visitez notre site: www.sothebys.com/en/inside/services/press/news/news.html

Suivez-noussur: www.twitter.com/sothebys

Rejoignez-noussur: www.facebook.com/sothebys & www.weibo.com/sothebyshongkong

Regardez: www.youtube.com/sothebys

Sotheby's est présente sur le marché des œuvres d'art d'exception depuis 1744. Première maison de vente aux enchères internationale suite à l'expansion de ses activités de Londres à New York en 1955, la compagnie a organisé les premières ventes aux enchères internationales à Hongkong en 1973 et à Paris en 2001. Depuis 2012, elle est par ailleurs la première maison de vente aux enchères internationale en Chine. Aujourd'hui, Sotheby's dispose de 10 salles de ventes, situées notamment à New York, Londres, Hong Kong et Paris. Son programme BidNow permet aux internautes de suivre toutes ses enchères en direct et d'y participer depuis les quatre coins de la planète. Sotheby's est d'autre part la seule compagnie au monde offrant un service complet de financements liés à l'art, par le biais de Sotheby's Financial Services. Elle met à disposition des collectionneurs un service de ventes privées dans plus de 70 catégories, complété par S|2 - l'espace d'exposition du Département d'Art contemporain - ainsi que Sotheby's Diamonds et Sotheby's Wine. Le réseau mondial de Sotheby's comprend 90 bureaux répartis dans 40 pays. La compagnie est la plus ancienne cotée à la Bourse de New York, sous le symbole BID.

Visuels disponibles sur demande

Tous nos catalogues sont consultables en ligne sur www.sothebys.com ou Sotheby's Catalogue iPad App.

Les estimations n'incluent pas la commission d'achat.

Les prix atteints à l'issue d'une vente comprennent le prix au marteau et la commission.

3