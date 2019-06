Sothebys : (French) 40 Jahre Schweizer Kunst Auktionen In Zürich

Stéphanie Schleining Deschanel, Head of Swiss Art und Auktionatorin am heutigen Abend, kommentiert: "Das Ergebnis unserer heutigen Jubiläumsauktion bestätigt die Attraktivität von Werken aus der Schweiz auf dem nationalen und internationalen Markt. Für mich ist es ein grosses Privileg, sowohl hier in meiner Heimat als auch in Asien und den USA Sammler zu treffen, welche die Leidenschaft für Schweizer Kunst und ihre kunsthistorische Bedeutung teilen."

Paul Klees Häuser an der Düne, 1923, ein schönes Aquarell, entstanden in der innovativsten und kreativsten Periode seines künstlerischen Schaffens, gehört zu den Losen, die am heutigen Abend am meisten Beachtung erhielten und wurde für CHF 225'000 / EUR 202'023 verkauft. (Los 64, Schätzpreis CHF 200'000 - 250'000 / EUR 176'000 - 219'000).

Werke von Félix Vallotton, einer Schlüsselfigur der Schweizer Kunstlandschaft, waren an diesem Abend ebenfalls prominent vertreten. Wie bei vielen Landschaften, die in Vallottons zweiten Lebenshälfte entstanden sind, ist dieses Werk von einer surrealen, leicht gespenstischen Stimmung durchdrungen. Dieses exemplarische Beispiel seiner künstlerischen Sprache erregte die Aufmerksamkeit mehrere Bieter und wurde für CHF 956'000/ EUR 858'375 verkauft. (Los 40, Schätzpreis CHF 400,000 - 600,000 / EUR 351,000 - 530,000).

In der Porträtmalerei experimentierte Ferdinand Hodler mit Ausdruck sowie kräftigen Farben und entwickelte eine Bildsprache, die sowohl an die Kühnheit des Fauvismus als auch an Werke von Egon Schiele und der Wiener Secession erinnert. Das meisterhafte Werk Bildnis von Emma Schmidt-Müller erreichte heute Abend einen Preis von CHF 1'340'000/ EUR 1'203'162. (Los 25, Schätzpreis CHF 1'000'000 - 1'500'000 / EUR 880'000 - 1'320'000).

Max Bills Weiss aus Farben, 1969, stach im zeitgenössischen Teil der Auktion hervor und wurde mit einem Resultat von CHF 60'000 / EUR 53'873 für das Doppelte des tieferen Schätzpreises verkauft (Los 82, Schätzpreis CHF 30'000 - 40'000 / EUR 26'300 - 35'100).

Mehr als das Sechsfache des höheren Schätzpreises erreichte die Arbeit Composition von Sylvie Fleury, die mit dem ikonischen Motiv Mondrians spielt. Das Werk erregte die Aufmerksamkeit der Bieter und erreichte einen Preis von CHF 37'500 / EUR 33'671 (Los 80, Schätzpreis CHF 4'000 - 6'000 / EUR 3'550 - 5'300).

Nach dem Erfolg der in der vergangenen Dezember Auktion angebotenen und verkauften Uhren, präsentierte auch die heutige Auktion eine Auswahl an Schweizer Uhren, von denen 15 von 16 Modellen verkauft wurden und ein Gesamttotal von CHF 80'500 / EUR 72'279 erreichten.

Schweizer Kunst bei Sotheby's

Seit 1979 - in diesem Jahr also zum 40. Mal - organisiert Sotheby's Zürich zwei Mal jährlich Auktionen, die dem künstlerischen

Schaffen der Schweiz vom 18. Jahrhundert bis heute gewidmet sind. In diesen Auktionen werden regelmässig wichtige Werke von den bedeutendsten Schweizer Künstlern wie Ferdinand Hodler, Félix Vallotton, Giovanni Giacometti, Cuno Amiet und Giovanni Segantini angeboten. Allesamt international anerkannt, haben diese Künstler ausserdem gemeinsam, dass sie eine wichtige Rolle in der Europäischen Avantgarde gespielt und in den grossen künstlerischen Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts partizipiert haben. Seit über 30 Jahren sind die Schweizer Kunst Auktionen von Sotheby's darum bemüht, durch das Anbieten von hervorragenden Werken aus angesehenen Privatsammlungen die Oeuvres dieser bedeutenden Künstler zu ehren und deren Ruhm zu mehren. Zahlreiche Auktionsrekorde fördern diese Bemühungen und vermögen zusehends mehr und mehr internationale Sammler, private und öffentliche, anzuziehen.

Über Sotheby's

Sotheby's ist seit 1744 auf dem Kunstmarkt präsent. Nach der Ausweitung der Aktivitäten von London nach New York im Jahre 1955 zum ersten internationalen Auktionshaus geworden, richtete die Firma als erstes Haus internationale Auktionen in Hong Kong (1973) und Paris (2001) aus. Seit 2012 ist Sotheby's das erste internationale Auktionshaus in China. Heute verfügt Sotheby's über neun Verkaufsstandorte, unter anderem in New York, London, Hong Kong, Genf, Zürich und Paris. Das Programm BidNow erlaubt es internationalen Kunden, sämtliche Auktionen direkt zu verfolgen und von allen fünf Erdteilen aus zu partizipieren. Sotheby's ist des Weiteren die einzige Firma der Welt, welche umfassende Kunst-Finanzdienstleistungen anbietet, dies im Rahmen der Sotheby's Financial Services. Es werden Sammlern ausserdem Dienstleistungen für Privatverkäufe in über 70 Kategorien zur Verfügung gestellt, komplettiert durch S|2 - einer Ausstellungsfläche des Departments für Zeitgenössische Kunst - sowie durch die Plattformen Sotheby's Diamonds und Sotheby's Wine. Sotheby's unterhält 90 Büros in 40 Ländern. Die Firma ist das älteste an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen.

*Die Schätzpreise beinhalten keine Käuferkommission. Die bei Auktionen erreichten Preise setzen sich zusammen aus Hammerpreis

zuzüglich Käuferkommission.

