Sothebys : (Simplified Chinese) Long-Unseen Masterpieces by Monet & Modigliani to Lead London Impressionist & Modern Art Sales

新闻稿 香港 即时发布 伦敦 | Mitzi Mina | Mitzi.Mina@Sothebys.com | Melica Khansari | Melica.Khansari@Sothebys.com | Matthew Floris | Matthew.Floris@Sothebys.com 香港 | 邓沅婷 | +852 2822 8129| Winnie.Tang@Sothebys.com | 伍慕冬 | +852 2822 8146 | Erica.Ng@Sothebys.com 莫内、莫迪里安尼及米罗等大师杰作 领衔伦敦蘇富比印象派及现代艺术拍卖 晚间拍卖：6 月 19 日 日间拍卖：6 月 20 日 蘇富比印象派及现代艺术部环球主管 Helena Newman 表示： 「从莫内到莫迪里亚尼，本季伦敦拍卖将呈献一系列令人趋之若鹜的世界大师级巨作。莫内笔下最 经典的《睡莲》，不仅富革命性，更诗意盎然；而莫迪里亚尼的不知名青年画像，则结合了个人气 质及肖像画典型范例。两幅作品均存于私人珍藏逾半世纪，质素与新鲜感俱备， 绝对符合现今藏家的要求。它们将与其他印象派及现代艺术的经典作品亮相。」 克劳德・莫内（Claude Monet） 《睡莲》 1908 年作，油彩画布 估价：25,000,000 - 35,000,000 英镑 伦 敦 蘇 富 比 印 象 派 及 现 代 艺 术 晚 间 拍 卖 主 管 Thomas Boyd-Bowman 表示：「作于 1908 年的《睡莲》充满诗意， 扣人心弦，把莫内的远见及创新画风表露无遗。作品被现 藏家之家族在 1932 年购得后一直存于私人珍藏，并将于 本季首登拍场。」

莫内的标志性作品系列近年屡创拍卖佳绩。年初，其威尼斯作品于伦敦蘇富比晚拍上创出纪录，短 短数月后，一幅干草堆系列作品于纽约蘇富比晚拍高价成交，成为首幅拍卖成交价超过 1 亿美元的 印象派画作。 《睡莲》是莫内最脍炙人口的作品系列，此系列作品可谓印象派风格的经典代表，也是现代艺术史 上的里程碑。 莫内精心打造位于吉维尼（Giverny）的花园，引水造池，并每天亲自打理池中睡莲。家门前的睡莲 色彩斑斓，本画色调随光影游移，映出超然尘外之美。 莫内最令人趋之若鹜的《睡莲》作品来自 1904 至 1909 年，他以近乎抽象的手法呈现睡莲，把池塘 化为一片平镜。本作笔触奔放肆逸，反映出莫内早期探索之特质，亦可预示艺术家后期作品、现藏 于巴黎橘园美术馆（Musée de l'Orangerie）之《睡莲全景》的创意。 《睡莲》将与同一收藏中另外两幅作品同登拍场──包括莫内 1885 年的早期作品，描绘吉维尼附 近富饶的田野；以及一幅描写毕沙罗家里周遭风光的点彩画。 亚美迪欧・莫迪里安尼（Amedeo Modigliani） 《青年男子坐像，双手交迭于膝上》 1918 年作，油彩画布 估价：16,000,000 - 24,000,000 英镑 伦敦蘇富比印象派及当代艺术部主管 James Mackie 表示：「这 幅肖像画慑人心神，画中的不知名青年神态自若，平静中略带忧 愁，这种情感上的连结常见于艺术家最令人趋之若鹜的作品。此 画来源显赫，于 1927 年由现藏家家族直接从艺术家的画商购入 后一直属私人珍藏，数十年来仅以黑白影像出版，并将于本月隆 重上拍。」 《青年男子坐像，双手交迭于膝上》作于第一次世界大战末期， 当时身体日渐衰弱的莫迪里安尼正居于法国蔚蓝海岸，寻找安稳 及 慰 藉 。 在 旅 居 普 罗 旺 斯 期 间 ， 莫 迪 里 安 尼 深 受 塞 尚 （Cézanne）及其肖像画启发和影响，从本幅即可见一斑。经历多年来在巴黎、尼斯及卡涅的波希 米亚式生活，他开始描绘不知名的农民、仆人、售货员及小孩等。这些肖像画承袭莫迪里安尼一贯 的典雅风格，却不失模特儿的自身气质及人性。画中人面容及身躯修长，眼神空洞，带矫饰主义风 格，这些特色突显出莫迪里安尼之肖像画的震撼力。 莫迪里安尼笔下的无名青年肖像画极其罕有，描写年轻男子的作品更是寥寥可数，大部分由博物馆 收藏。

胡安・米罗（Joan Miró） 《绘画（空气）》 1938 年作，油彩画布 估价：10,000,000 - 15,000,000 英镑 《绘画（空气）》以明亮的三原色，描绘灵动有趣的动物与生 物，弥漫活力气息，在西班牙内战期间带来了希望。本作来自 米罗的一个重要系列，与西班牙日益恶化的政治局势息息相 关，虽然作品没有直接呈现当时的政治环境，但它反映了米罗 在流亡法国时的感知和情感。1937 年，米罗为于巴黎举行的世 界 博 览 会 创 作 巨 幅 作 品 ， 与 毕 加 索 旷 世 巨 作 《 格 尔 尼 卡 》 （Guernica）并列；翌年，米罗创作了《绘画（空气）》，正值艺术家最热衷以政治主题创作的时 期。 画面仅有的红、黄、蓝三色源自象征加泰隆尼亚独立运动的旗帜，而充满创意的构图则代表在绝望 过后对色彩及形态的庆典。 巴布罗・毕卡索（Pablo Picasso） 《男子与烟斗》 1968 年作，油彩画布 估价：5,500,000-7,500,000英镑 《男子与烟斗》尺幅巨大，笔触激越洒脱，不受陈规旧矩限 制，是毕加索成熟风格的典例。背景的漩涡与画中长形的烟 斗及座椅相互对比，构图中营造强烈动感。此画于 1984 年由 现藏家购入，之前从未见诸拍场。 剑客或火枪手是毕加索笔下的重要角色，向西洋古典油画致 敬，也是画家隐晦的自画像。毕加索晚年醉心研究维拉斯盖 兹（Velásquez）、伦勃朗（Rembrandt）、埃尔‧格雷考（El Greco）及戈雅 （Goya）等古典大师作品。他把画作投影于 其工作室墙上作灵感泉源，并把传统主题及元素融入充满现 代风格的作品之中。 毕 加 索 的 晚 期 作 品 需 求 强 劲 ， 在 5 月 纽 约 蘇 富 比 拍 卖 会 上 ， 一 幅 描 绘 其 爱 妻 贾 桂 琳 ・洛 克 （Jacqueline Roque）及阿富汗猎犬喀布尔的作品《女子与狗》以 5,490 万美元成交，刷新毕加索六 十年代作品的拍卖纪录。

米耶・毕沙罗（Camille Pissarro） 《蒙马特大道，黄昏》 1897 年作，油彩画布 估价：3,500,000 - 5,000,000 英镑 毕沙罗笔下城市风景系列中的杰作《蒙马特大道，黄 昏》描绘日落时份的巴黎街头，以夕阳柔和的金光巧 妙表达出城市于上世纪末的繁华热闹。 毕沙罗作于 1890 年代的巴黎风景画堪称印象派风格 的经典代表，与莫内笔下的卢昂大教堂、白杨木、干草堆及睡莲系列齐名。本画聚焦歌舞升平的蒙 马特大道，凭借艺术家于两个月内有条不紊地从酒店房间仔细描绘街道在不同天气、季节及光影下 的时刻变迁。 亨利・马蒂斯（Henri Matisse） 《花瓶里的银莲花》 1946 年作，油彩、黑色蜡笔画布 估价：4,000,000 - 6,000,000 英镑 美 国 超 现 实 主 义 代 表 人 物 安 立 可 · 多 纳 蒂 （ Enrico Donati）身兼艺术家及文化领袖，作为收藏家更是赫赫 有名。和 André Breton、Max Ernst 等超现实主义者一 样，多纳蒂从世界各地寻找别具一格的文物及艺术品， 并汇集成非凡收藏。 《花瓶里的银莲花》是马蒂斯最后的油画作品之一，由多纳蒂于 1953 年购入后绝迹拍场。本画用 色斑斓，可谓马蒂斯的后期油画力作，其构图则令人联想起艺术家往后的剪纸拼贴作品。此作曾展 于马蒂斯在南法古镇德旺斯 Villa Le Rêve 的工作室墙上，繁花为伴，反映艺术家描绘身边环境时的 纯粹快乐。 雷内・马格利特（ René Magritte） 《黑魔法》 1946 年作，油彩画布 估价：2,500,000 - 3,500,000 英镑 马格利特于 1940 年代经常以女性裸体及难以辨识的背景为主题， 《黑魔法》是当中最优雅的作品之一。艺术家以经典手法把妻子乔 洁特（Georgette Berger）描绘为现代维纳斯，以传统美学标准展示 出慑人形态。画中人的上半身与背后的蓝天逐渐融为一体，出其不 意的用色和传统绘画风格相互对比。 此画的首任藏家为马格利特的三弟 Raymond Magritte，他是一位成功商人，经常于艺术家创作生涯 初期购入其画作以作支持。

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