Sothebys : (Simplified Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CHINESE PAINTINGS SALE LED BY ZHANG DAQIAN'S MANCHURIAN MOUNTAINS

录；吴冠中的《新疆白桦林》及香港旧区写生《得云茶楼》亦引起激烈竞投，同以逾高估价两倍成

大千《伊吾闾瑞雪图》领衔，该幅由画家写赠张学良长女张闾英及女婿陶鹏飞伉俪，一直为其家族保存

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蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国 际拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺 术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中 心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏 家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。 蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项 零售业务──蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。

*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。

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