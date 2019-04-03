Sothebys : (Simplified Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CHINESE PAINTINGS SALE LED BY ZHANG DAQIAN'S MANCHURIAN MOUNTAINS

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香港蘇富比 2019 中国书画春拍
总成交额 4 亿 8,800 万港元
全场最高成交拍品
张大千写赠张学良亲属泼彩巨制
《伊吾闾瑞雪图》
1 亿 6,300 万港元成交
**香港蘇富比拍出第三件张大千逾亿作品**
手卷、册页备受藏家追捧，超出估价多倍成交
黄宾虹《仿宋山水卷》：2,060 万港元成交（估价：300-500 万港元） 溥儒《烟云供养册》：980 万港元成交（估价：280-400 万港元） 李研山《曲江池馆图》：460 万港元成交（估价：50-70 万港元） 吴大澄 《匡庐纪游卷》：380 万港元成交（估价：50-70 万港元）
香港，2019 年 4 月 3 日 蘇富比中国书画部主管叶卓敏表示：「本季中国书画春拍由首现拍场的张
大千《伊吾闾瑞雪图》领衔，该幅由画家写赠张学良长女张闾英及女婿陶鹏飞伉俪，一直为其家族保存
至今，经过 50 多口叫价后，终以 1 亿 6,300 万港元成交，膺全场最高价拍品。此外，手卷、册页广受藏
家追捧，多件备受瞩目的拍品皆超出估价多倍成交。其中李研山《曲江池馆图》更刷新了画家拍卖纪
录；吴冠中的《新疆白桦林》及香港旧区写生《得云茶楼》亦引起激烈竞投，同以逾高估价两倍成
交。」
图档下载:
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蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国 际拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺 术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中 心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏 家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。 蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项 零售业务──蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。
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Sotheby's Inc. published this content on 03 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2019 05:41:01 UTC