Sothebys : (Simplified Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AUTUMN SALE

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香港蘇富比 2019 年秋季拍卖会
中国古代书画
拍场首现 --八大山人《蕨瓜图》
大风堂旧藏 --石涛《墨竹》
八大山人《蕨瓜图》，水墨纸本 立轴，估价：800 万至 1,000 万港元
香港预展：10 月 3 至 6 日｜拍卖：10 月 6 日
香港会议展览中心展览厅一
香港，2019 年 9 月 9 日 香港蘇富比中国古代书画秋拍将于 10 月 6 日举行，重点推荐清初四僧之八
大山人《蕨瓜图》及石涛《墨竹》；书法方面则有恽寿平手书《南田翁书简册三本》。另有乾隆帝御书手
稿两则：《四德续记》及《回跸至御园之作》，为皇帝着论之原稿，存世罕有，弥足珍贵。其他亮点包括 日本私人收藏黄道周、史可法等诸家《明贤尺牍册》、查士标书画合壁精品《竹木石图书画册》等。
承春拍佳绩，本场再次规划单一来源之私人收藏数辑，如「候彧华庋藏翰墨小辑」，以广东书家为主，包 含邝露、屈大均等难得之作；如「日本藏宋元禅林墨迹」，包含如无准师范、清拙正澄等宋元禅僧书法； 如「亚洲私人珍藏明清翰墨」，包含陈淳《草书自书诗》、过仪 《双松图》 及「日本私人收藏名家书法 专辑」等众多私人秘藏，精彩可期。
蘇富比亚洲区中国古代书画部主管左昕阳表示：「本季秋拍，中国古代书画部呈献过百幅明清名家珍贵墨
宝。当中焦点要数八大山人《蕨瓜图》及石涛《墨竹》，两者皆于简淡中展现笔墨无穷之创造力，构图简
约，书画合璧。恽寿平手书《南田翁书简册三本》内容包罗万千，广涵信札、诗文、题画诗等，流传有
绪。此外，这次拍卖的一系列私人收藏亦成为亮点，可谓精品荟萃，尽显文人雅韵。」
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重点拍品
八大山人《蕨瓜图》
八大山人《蕨瓜图》
水墨纸本 立轴，25 x 39.7 公分 估价：800 万至 1,000 万港元
八大山人生平多贫苦，除晚年外，多作斗方，《蕨瓜图》即为其一。本幅虽无纪年，依其主题、用印、题 款、书风可推论，本幅应为八大山人还俗后，近耳顺之年所作。彼时多以瓜果蔬食阐述禅趣与家国之思， 瓜既有「遗民」之意，倚斜横倒之双瓜亦富「无一无分别，无二无二号」之禅思；薇蕨伸拳则有生活简 淡、有志难伸之隐喻。本幅钤「驴屋人屋」，可同见于上博藏朱耷仿黄庭坚行书《酒德颂》，左下钤「京 口何氏收藏」 ，属民国初年著名鉴赏家何宾笙印，今故宫八大山人《墨花图卷》亦为其旧藏。
石涛《墨竹》
水墨纸本 立轴 74.7 x 29.5 公分
估价：400 万至 500 万港元
本幅乃张大千「大风堂」旧藏，附原装大千题字木盒。石涛以破墨手法，浓
淡相间，补足风吹竹影，生动自然。此画曾参与 1978 年国立历史博物馆〈明
末四僧书画展览〉，并刊于画集《渐江石溪石涛八大山人书画集》之内。其
他出版包括 60-90 年代香港、东京以及台北出版的《石涛书画集》等。
恽寿平《南田翁书简册三本》
恽寿平《南田翁书简册三本》
水墨纸本 三册四十四开，尺寸不一 估价：280 万至 360 万港元
本拍品一套三册，第一册为恽寿平致亲友信札集珍，当中《致王翚札》亦刻入《昭代名人尺牍》之中； 第二册为自书诗稿四篇，部分诗文收录在《瓯香馆集》；第三册为题画跋句文稿，流露出对古画之我 见，以及其创作思想。书风流丽自然，是研究南田翁书法、从艺经历以及创作思想的理想文本。从鉴藏
印得知，此三册几经张培敦（1772-1846）、钱天树（1778-1841）及关德懋（1903-1999）等递藏。
更多精选拍品
亚洲私人珍藏明清翰墨
陈淳《草书自书诗》
水墨纸本 手卷，31.8 x 390.8 公分
估价：60 万至 80 万港元
204.7 x 49 公分
估价：20 万至 30 万港元
估价：180 万至 220 万港元
日本私人收藏
黄道周、史可法等诸家《明贤尺牍册》
水墨纸本 三十一开册，尺寸不一 估价：80 万至 100 万港元
查士标《竹木石图书画册》
水墨纸本 十六开册，11.8 x 16.7 公分
估价：50 万至 80 万港元
编辑垂注
一) 香港蘇富比 2019 年秋季拍卖日程（拍卖日程或有变动）
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拍卖日期
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拍卖项目
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10 月 4 日
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珍稀佳酿及烈酒-特别呈献PARKB. SMITH典藏珍酩
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非凡布艮地名酒珍藏
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10 月 5 日
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现代艺术晚间拍卖
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现代及当代东南亚艺术晚间拍卖
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慧眼藏家的珍酩窖藏
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10 月 6 日
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现代艺术
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现代及当代东南亚艺术
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当代艺术晚间拍卖
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无涯：吉利翁·库维中国当代艺术珍藏
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中国古代书画
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10 月 7 日
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当代艺术日间拍卖
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中国书画
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瑰丽珠宝及翡翠首饰
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10 月 8 日
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中国艺术品
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珍贵名表
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展售会日期
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展售会项目
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9 月 10 日至 10 月 9 日
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萧勤 - 无限宇宙
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10 月 3-7日
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赏心︰悦目新视野
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遇见意大利 / 西洋古典选粹
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贝瑞．弗拉纳根雕塑作品展售会
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10 月 3-8日
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蘇富比钻石
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蘇富比洋酒
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香港拍卖及预展地点
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香港会议展览中心新翼展览厅一（香港湾仔博览道一号）
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二）中国古代书画--亚洲区巡回预展
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巡展日期
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城市
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地点
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9
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月 4 至 5 日
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上海
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四季酒店
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9
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月 7 至 8 日
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北京
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柏悦酒店
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9
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月 21 至 22 日
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台北
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华南银行国际会议中心
三）更多有关蘇富比拍卖行的资讯
蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖 行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行 （2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选 用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面 性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购 的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务──蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市 公司，代号为 BID。
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*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。
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Sotheby's Inc. published this content on 09 September 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2019 04:31:03 UTC