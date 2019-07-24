Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Continues Leadership in Asia - First-Half Sales Total HK$3.88b / US$495m

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蘇富比持续领导亚洲市场
专业知识与创新理念带动佳绩
亚洲蘇富比 2019 上半年度 拍卖成交额高达 38.8 亿港币
香港，2019 年 7 月 24 日 "亚洲蘇富比上半年度佳绩连连，业务优势不言而喻。首先，它反映拍品的质量
卓绝，这多亏我们经验丰富且眼光独到的专家团队，他们深谙市场需求，且对征集来源了如指掌。第二，如此
佳绩亦见证收藏群体的不断拓展，奏效的电子营销及推陈出新的拍卖活动，成功吸引一众充满热忱的藏家。"
- 蘇富比亚洲区行政总裁 程寿康
全方位领导市场
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2019 上半年度拍卖成交额高达 38.8 亿港币 1--为低估价1.6 倍，与破纪录的 2018 年同期看齐
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成交率高达 89.3%，保持强劲势头
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6 件拍品逾亿元港币成交
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刷新逾 28 项世界拍卖纪录
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领导多个市场板块：
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中国艺术品：总成交额 7 亿港币
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中国书画：总成交额 4.88 亿港币
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现代艺术：总成交额 8.51 亿港币
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当代艺术：总成交额 8.01 亿港币
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东南亚艺术：总成交额 1.67 亿港币
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洋酒：总成交额 3.06 亿港币
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钟表：总成交额 1.35 亿港币
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新客户占亚洲蘇富比拍卖整体买家人数的 22%
积极开拓年轻藏家
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26%的亚洲买家为 40 岁以下人群。「NIGOLDENEYE® Vol. 1」专场的年轻买家比例更直逼 50%
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共创数字时代，加推网上专场：2019 上半年度共举行 6 场网上拍卖 2，其中「The Supreme Vault: 1998 - 2018」
专场，162 件拍品全数拍出；投标者当中，逾 70%为新客户，超过 75%为 40 岁以下人群
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蘇富比社交媒体粉丝人数突破 200 万
亚洲藏家继续成为全球拍卖市场的中坚力量
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在蘇富比全球拍卖中，来自亚洲买家创造的成交额占总成交额的 28%
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蘇富比全球成交价最高的 20 件拍品中，6 件由亚洲藏家竞得
对西方艺术兴趣日增
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于蘇富比全球拍场购藏西方艺术品的亚洲藏家人数较去年同期增长 25%
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规模最大的西方艺术拍卖，成绩理想：香港四月份春拍带来历来最多元化的西方艺术拍品种类，呈献 50 多
位西方艺术家逾 100 件拍品，不少更是首度于亚洲上拍，成交率逾 90%，总成交价超越高估价，中国内地 客户参与度表现出明显增长趋势
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伦敦二月份「印象派及现代艺术晚拍」中，亚洲藏家积极参与，来自亚洲的竞投者较去年同期上升 50%
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纽约五月份「印象派及现代艺术晚拍」中，约 20%的拍品由亚洲藏家竞得
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蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际 拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术
拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心， 客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享 全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也
为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务─
─蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽 约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。
如欲浏览拍卖网上图录、最新拍卖内容，或参与网上拍卖直播，请即登录 www.sothebys.com、
或下载蘇富比为 iPhone、iPad、Android、Apple TV 及 Amazon Fire 平台而设的官方应用程式。
注：1）拍卖成交额只包括现场拍卖（live auctions），并不计算网上专场及私人洽购；2）网上专场包括 6 月 21 日至 7 月 5 日举行之「威士忌+贵 州茅台网上拍卖专场」
亚洲蘇富比 2019 年上半年度
十大成交拍品
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拍品
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成交价（港元）
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1
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张大千《伊吾闾瑞雪图》
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162,665,000
2
3
4
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KAWS《THE KAWS ALBUM》
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115,966,000
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*艺术家拍卖纪录*
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5
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88.22 卡拉 D 色无瑕 Type IIa 椭圆形巨钻
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107,993,000
6
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赵无极《15.02.65》
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102,298,000
7
8
9
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草间弥生《无尽的网#4》
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62,433,000
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*艺术家拍卖纪录*
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*女性艺术家亚洲拍卖纪录*
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10
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赵无极《17.12.60》
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59,016,000
Disclaimer
Sotheby's Inc. published this content on 24 July 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2019 05:04:01 UTC