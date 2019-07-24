Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Continues Leadership in Asia - First-Half Sales Total HK$3.88b / US$495m

佳绩亦见证收藏群体的不断拓展，奏效的电子营销及推陈出新的拍卖活动，成功吸引一众充满热忱的藏家。"

卓绝，这多亏我们经验丰富且眼光独到的专家团队，他们深谙市场需求，且对征集来源了如指掌。第二，如此

香港，2019 年 7 月 24 日 "亚洲蘇富比上半年度佳绩连连，业务优势不言而喻。首先，它反映拍品的质量

积极开拓年轻藏家

26% 的亚洲买家为 40 岁以下人群。「 NIGOLDENEYE® Vol. 1 」专场的年轻买家比例更 直逼 50%

的亚洲买家为 岁以下人群。「 」专场的年轻买家比例更 共创数字时代，加推网上专场 ： 2019 上半年度共举行 6 场网上拍卖 2 ，其中「 The Supreme Vault: 1998 - 2018 」

专场， 162 件拍品全数拍出；投标者当中，逾 70% 为新客户，超过 75% 为 40 岁以下人群

2019 6 The Supreme Vault: 1998 - 2018 专场， 件拍品全数拍出；投标者当中，逾 为新客户，超过 为 岁以下人群 蘇富比社交媒体粉丝人数 突破 200 万

亚洲藏家继续成为全球拍卖市场的中坚力量

在蘇富比全球拍卖中，来自亚洲买家创造的成交额占总成交额的 28%

蘇富比全球成交价最高的 20 件拍品中， 6 件 由亚洲藏家竞得

对西方艺术兴趣日增

于蘇富比全球拍场购藏西方艺术品的亚洲藏家人数较去年同期 增长 25%

规模最大的西方艺术拍卖，成绩理想 ：香港四月份春拍带来历来最多元化的西方艺术拍品种类，呈献 50 多

位西方艺术家逾 100 件拍品，不少更是首度于亚洲上拍，成交率逾 90% ，总成交价超越高估价，中国内地 客户参与度表现出明显增长趋势

：香港四月份春拍带来历来最多元化的西方艺术拍品种类，呈献 多 位西方艺术家逾 件拍品，不少更是首度于亚洲上拍，成交率逾 ，总成交价超越高估价，中国内地 客户参与度表现出明显增长趋势 伦敦二月份「印象派及现代艺术晚拍」中，亚洲藏家积极参与，来自亚洲的竞投者较去年同期 上升 50%

纽约五月份「印象派及现代艺术晚拍」中， 约 20% 的拍品由亚洲藏家竞得

***************** 更多有关蘇富比拍卖行的资讯 新闻及影片 ：www.sothebys.com/en/news-video.html 微博 ：www.weibo.com/sothebyshongkong 微信 ：sothebyshongkong Twitter ：www.twitter.com/sothebys Facebook ：www.facebook.com/sothebys Instagram：www.instagram.com/sothebys Snapchat ：sothebys

蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际 拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术

拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心， 客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享 全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也

为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务─

─蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽 约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。

*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。

如欲浏览拍卖网上图录、最新拍卖内容，或参与网上拍卖直播，请即登录 www.sothebys.com、

或下载蘇富比为 iPhone、iPad、Android、Apple TV 及 Amazon Fire 平台而设的官方应用程式。

注：1）拍卖成交额只包括现场拍卖（live auctions），并不计算网上专场及私人洽购；2）网上专场包括 6 月 21 日至 7 月 5 日举行之「威士忌+贵 州茅台网上拍卖专场」